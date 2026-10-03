Le retard était un peu le thème inévitable du samedi soir, au Rhénus. Initialement programmée à 18 heures, la réception de Boulazac à Strasbourg avait été décalée de quelques dizaines de minutes. En cause : des problèmes de train retenait l'arbitre principal, qui ne pouvait assurer à l'heure prévue l'entre-deux du match entre la SIG et le BBD, tous deux en quête de leur premier succès de la saison.

LA WIIIIIIIN !! 🤩



Victoire de nos SIGmen pour la première de la saison au Rhenus ! 😤



Rendez-vous dès mardi à domicile pour le premier match de BCL ❤️#gosig #strasbourg pic.twitter.com/lC8Rkk7aPV — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) 3 octobre 2026

Si les Périgourdins ont semblé prendre l'avantage en début de duel, les locaux ont fini - avec un peu de retard, eux aussi - par obtenir l'ascendant sur leurs récipiendaires. Et décrocher leur premier succès de la saison, derrière la performance remarquable de Maxence Lemoine (17 points).

Entame périgourdine, Strasbourg sous pression

Dans un secteur intérieur réorganisé après la libération de Jake Forrester, Strasbourg a immédiatement subi l'agressivité du BBD. Sous la houlette d'Aaron Estrada (19 points) et d'Essome Miyem (12 points et 9 rebonds), Boulazac s'est détaché, infligeant notamment un 15-2 sur la fin du premier quart-temps pour virer en tête (14-21, 10').

Les hommes de Janis Gailitis ont continué de bafouiller en début de deuxième acte, multipliant les ballons perdus et les approximations, et sanctionnés à 3-points par Antoine Eïto et Thomas Ville.

Aaron Estrada (Boulazac) - Maxence Lemoine (Strasbourg) Comparaison statistique entre deux joueurs Aaron Estrada Maxence Lemoine PTS 19 17 REB 3 4 PD 1 1 IN 0 0 CO 0 0

C'est le moment choisi par le jeune meneur strasbourgeois Maxence Lemoine pour entrer en scène. Du haut de ses 19 ans, le talent alsacien a apporté une débauche d'énergie communicative. Interception, panier sur transition, fautes provoquées et agressivité défensive : dans son sillage, Strasbourg a recollé au score à la faveur d'un 9-0, pour regagner les vestiaires sur les talons des Périgourdins (40-42, 20').

La bascule en seconde mi-temps

Au retour de l'entracte, la physionomie de la rencontre a définitivement changé. Malgré la menace des fautes pesant sur William Pfister et Samuel Alajiki, la SIG a augmenté son impact défensif pour prendre les rênes. Après Maxence Lemoine, qui signait déjà 15 points au bout de 30 minutes, ce sont Abdoulaye Ndoye et Jaylen Hands (18 points, 5 rebonds, 5 passes, 20 d'évaluation) qui ont pris le relais.

Jaylen Hands (Strasbourg) - Abdoulaye Ndoye (Strasbourg) Comparaison statistique entre deux joueurs Jaylen Hands Abdoulaye Ndoye PTS 18 11 REB 5 5 PD 5 5 IN 1 0 CO 0 1

Malgré un sursaut périgourdin en début de quatrième quart-temps, le BBD n'a pu empêcher sa seconde défaite frustrante : 87-75. Après s'être incliné sur le fil face à Roanne lors de la première journée, l'équipe d'Alexandre Ménard a une nouvelle fois montré tout son potentiel, auquel il manque encore la régularité sur 40 minutes. De son côté, l'on peut dire que la SIG Strasbourg lance sa saison avant de basculer vers leur premier rendez-vous européen. Les Alsaciens recevront dès ce mardi 6 octobre les Polonais du Legia Varsovie pour l'ouverture de la Basketball Champions League.