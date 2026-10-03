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Derrière Maxence Lemoine (17 points), Strasbourg frustre Boulazac au Rhénus

Betclic ELITE - Mal embarqués, les Alsaciens ont finalement pris le meilleur sur Boulazac pour composter leur premier succès de la saison. Strasbourg a notamment pu s'appuyer sur Maxence Lemoine, auteur de 17 points et d'une combativité de tous les instants au Rhénus.
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Derrière Maxence Lemoine (17 points), Strasbourg frustre Boulazac au Rhénus
Maxence Lemoine a porté la SIG Strasbourg vers le succès contre Boulazac
Crédit photo : Philippe Gigon
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Le retard était un peu le thème inévitable du samedi soir, au Rhénus. Initialement programmée à 18 heures, la réception de Boulazac à Strasbourg avait été décalée de quelques dizaines de minutes. En cause : des problèmes de train retenait l'arbitre principal, qui ne pouvait assurer à l'heure prévue l'entre-deux du match entre la SIG et le BBD, tous deux en quête de leur premier succès de la saison.

Si les Périgourdins ont semblé prendre l'avantage en début de duel, les locaux ont fini - avec un peu de retard, eux aussi - par obtenir l'ascendant sur leurs récipiendaires. Et décrocher leur premier succès de la saison, derrière la performance remarquable de Maxence Lemoine (17 points).

Entame périgourdine, Strasbourg sous pression

Dans un secteur intérieur réorganisé après la libération de Jake Forrester, Strasbourg a immédiatement subi l'agressivité du BBD. Sous la houlette d'Aaron Estrada (19 points) et d'Essome Miyem (12 points et 9 rebonds), Boulazac s'est détaché, infligeant notamment un 15-2 sur la fin du premier quart-temps pour virer en tête (14-21, 10').

Les hommes de Janis Gailitis ont continué de bafouiller en début de deuxième acte, multipliant les ballons perdus et les approximations, et sanctionnés à 3-points par Antoine Eïto et Thomas Ville.

Aaron Estrada (Boulazac) - Maxence Lemoine (Strasbourg)

Aaron EstradaMaxence Lemoine
PTS1917
REB34
PD11
IN00
CO00

C'est le moment choisi par le jeune meneur strasbourgeois Maxence Lemoine pour entrer en scène. Du haut de ses 19 ans, le talent alsacien a apporté une débauche d'énergie communicative. Interception, panier sur transition, fautes provoquées et agressivité défensive : dans son sillage, Strasbourg a recollé au score à la faveur d'un 9-0, pour regagner les vestiaires sur les talons des Périgourdins (40-42, 20').

La bascule en seconde mi-temps

Au retour de l'entracte, la physionomie de la rencontre a définitivement changé. Malgré la menace des fautes pesant sur William Pfister et Samuel Alajiki, la SIG a augmenté son impact défensif pour prendre les rênes. Après Maxence Lemoine, qui signait déjà 15 points au bout de 30 minutes, ce sont Abdoulaye Ndoye et Jaylen Hands (18 points, 5 rebonds, 5 passes, 20 d'évaluation) qui ont pris le relais.

Jaylen Hands (Strasbourg) - Abdoulaye Ndoye (Strasbourg)

Jaylen HandsAbdoulaye Ndoye
PTS1811
REB55
PD55
IN10
CO01

Malgré un sursaut périgourdin en début de quatrième quart-temps, le BBD n'a pu empêcher sa seconde défaite frustrante : 87-75. Après s'être incliné sur le fil face à Roanne lors de la première journée, l'équipe d'Alexandre Ménard a une nouvelle fois montré tout son potentiel, auquel il manque encore la régularité sur 40 minutes. De son côté, l'on peut dire que la SIG Strasbourg lance sa saison avant de basculer vers leur premier rendez-vous européen. Les Alsaciens recevront dès ce mardi 6 octobre les Polonais du Legia Varsovie pour l'ouverture de la Basketball Champions League.

Boulazac
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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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