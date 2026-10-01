Basketball Champions League : les 18 Français à suivre cette saison

La Basketball Champions League parlera largement français cette saison. Avec Cholet Basket, Nanterre 92 et la SIG Strasbourg engagés en saison régulière, mais également six Tricolores expatriés, 18 joueurs français sous contrat professionnel figurent dans les effectifs de cette édition 2026-2027. Ils n’y arrivent évidemment pas tous avec le même statut.

Thomas Heurtel doit prendre les commandes de l’AEK Athènes, finaliste sortant, Amine Noua rejoint l’une des références de la compétition à Malaga et Jean-Marc Pansa veut entamer son ascension en Espagne avec Murcie. À l’autre bout du spectre, plusieurs prospects français vont pouvoir utiliser la BCL pour se confronter au niveau européen, à l’image d’Aaron Towo-Nansi à Cholet, Hugo Yimga-Moukouri à Nanterre ou Maxence Lemoine à Strasbourg.

Thomas Heurtel, un Français pour ramener l’AEK Athènes en finale

C’est le nom français le plus prestigieux de cette édition. Après son retour mitigé à l’ASVEL la saison dernière, Thomas Heurtel a signé le 18 septembre un contrat d’une saison avec l’AEK Athènes. L’ancien meneur de Barcelone, du Real Madrid et de l’Anadolu Efes sort encore d’un exercice à 9,2 points et 5,4 passes décisives en 25 rencontres d’EuroLeague.

Son arrivée répond aux ambitions d’un club passé tout près du titre au printemps. L’AEK menait de 20 points contre le Rytas Vilnius en finale avant de s’incliner après prolongation à Badalone. Avec ses 278 matches d’EuroLeague et son expérience des grandes compétitions européennes, Heurtel arrive pour diriger une équipe qui veut remonter sur la plus haute marche.

PROFIL JOUEUR Thomas HEURTEL Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 37 ans (10/04/1989) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 9,2 #92 REB 1,5 #243 PD 5,4 #7

Amine Noua arrive à Malaga avec de grandes ambitions

Amine Noua change également de dimension en BCL. Après une saison réussie à l’Aris Salonique, l’intérieur français s’est engagé pour deux ans avec l’Unicaja Malaga, double vainqueur de la compétition en 2024 et 2025 puis troisième en 2026.

Ses premiers pas espagnols ont confirmé qu’il ne venait pas simplement compléter la rotation. Pour son premier match de Liga Endesa, l’ancien joueur de l’ASVEL a terminé à 18 points et 8 rebonds en 27 minutes sur le parquet du Real Madrid. Son profil de poste 4 capable de courir, finir près du cercle et s’écarter correspond à une équipe de Malaga qui vise encore le dernier carré.

PROFIL JOUEUR Amine NOUA Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 29 ans (07/02/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / Liga Endesa PTS 18 #10 REB 8 #10 PD 1 #85

Jean-Marc Pansa veut confirmer après son excellente BCL 2025-2026

Jean-Marc Pansa connaît déjà la compétition. Avec Sabah la saison dernière, le pivot français avait produit 11,5 points et 6,7 rebonds de moyenne en six rencontres de BCL. Des performances qui ont aidé à convaincre l’UCAM Murcia de le signer cet été.

Le changement est important : Pansa passe du championnat azerbaïdjanais à la Liga Endesa et rejoint surtout un club qui veut progresser dans la hiérarchie de la BCL. Pour l’ancien intérieur de Nanterre, Antibes et Bourg-en-Bresse, cette saison doit permettre de confirmer que sa production de l’exercice précédent est transposable dans un environnement plus relevé.

PROFIL JOUEUR Jean-Marc PANSA Poste(s): Pivot Taille: 209 cm Âge: 29 ans (20/08/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / Liga Endesa PTS 6 #130 REB 8 #14 PD 0 #135

Bastien Vautier découvre l’Espagne avec Bilbao

Après avoir découvert l’EuroLeague avec l’ASVEL, Bastien Vautier poursuit sa carrière à Bilbao. Le pivot s’est engagé pour une saison et doit partager le poste 5 notamment avec Tryggvi Hlinason.

La BCL ne lui est pas totalement étrangère puisqu’il avait disputé les qualifications avec Cholet en 2024. Il avait surtout brillé avec le club des Mauges en FIBA Europe Cup en 2024-2025, avec 12,9 points et 5,8 rebonds de moyenne. À Bilbao, double tenant de la FIBA Europe Cup, le niveau d’ambition européen monte encore d’un cran.

PROFIL JOUEUR Bastien VAUTIER Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 27 ans (15/11/1998) Nationalités: Stats 2026-2027 / Liga Endesa PTS 12 #51 REB 4 #60 PD 0 #148

Ismaël Kamagate, un nouveau départ à Varèse

Ismaël Kamagate a lui aussi choisi l’Italie après son passage à Besiktas. Varèse a recruté l’ancien pivot du Paris Basketball pour en faire une pièce importante de son secteur intérieur, avec un profil particulièrement adapté au jeu de pick-and-roll (sur des deep rolls), à la protection du cercle et à la course.

Le début de saison doit lui permettre de retrouver du rythme après le problème à un genou qui l’avait éloigné des terrains depuis avril. À Varèse, son importance dans la raquette est déjà identifiée comme l’un des leviers permettant à l’équipe italienne de progresser.

PROFIL JOUEUR Ismaël KAMAGATE Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 25 ans (17/01/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / Lega Basket Serie A PTS 5 #104 REB 6 #25 PD 1 #79

Mathieu Wojciechowski, l'expérience française du Legia Varsovie

Le sixième Français expatrié est Mathieu Wojciechowski, engagé comme pigiste avec le Legia Varsovie. À 33 ans, l’ancien joueur du Portel, Limoges, Bourg, Fos-sur-Mer et,Roanne pporte son expérience au champion de Pologne.

Son passage par le Legia lui permettra également de retrouver un club français : Varsovie figure dans le groupe de la SIG Strasbourg, aux côtés de Galatasaray et du Cibona Zagreb. Une situation particulière pour le Franco-Polonais, qui connaît aussi bien le basket français que le championnat polonais.

PROFIL JOUEUR Mathieu WOJCIECHOWSKI Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 33 ans (20/10/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4,2 #226 REB 2,6 #159 PD 1,4 #146

Cholet : Diarra comme valeur sûre, Towo-Nansi à découvrir en BCL

Quatre Français sous contrat professionnel figurent dans l’effectif de Cholet : Malcolm Cazalon, Aaron Towo-Nansi, Mohamed Diarra et Digué Diawara.

Mohamed Diarra possède déjà des références dans la compétition. La saison dernière, l’intérieur tournait à 7,7 points, 7,6 rebonds et 13 d’évaluation en neuf rencontres de BCL. Sa présence au rebond et sa capacité à occuper les deux postes intérieurs en font l’un des Français choletais les plus identifiés avant le début de cette campagne.

Malcolm Cazalon revient quant à lui en France avec l’objectif de réaliser une saison complète. Arrivé cet été pour remplacer Caleb Daniels, l’arrière a signé pour un an. Fabrice Lefrançois compte notamment sur sa création, son tir extérieur et sa polyvalence dans l'aile.

PROFIL JOUEUR Malcolm CAZALON Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 25 ans (27/08/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 7 #83 REB 2 #111 PD 1 #96

Mais le Français le plus intrigant de l’effectif choletais sera peut-être Aaron Towo-Nansi. Le meneur a signé son premier contrat professionnel pour trois saisons en juin et doit occuper le rôle de deuxième meneur. Le staff choletais attend de lui de l’énergie défensive mais également de la création balle en main. La BCL lui donnera ainsi une deuxième occasion de se mesurer régulièrement à des joueurs expérimentés sur la scène européenne, puisqu'il entrait à l'occasion déjà la saison passée.

Digué Diawara complète le contingent français professionnel de Cholet. L’ailier connaît déjà la maison choletaise et apporte une solution supplémentaire à Fabrice Lefrançois sur les ailes.

Nanterre : Sene et Lacombe pour encadrer Yimga-Moukouri

À Nanterre, le mélange entre expérience et jeunesse est encore plus marqué. Benjamin Sene et Paul Lacombe sont accompagnés par Lucas Dussoulier et Hugo Yimga-Moukouri.

Sene aura une responsabilité importante dans l'organisation du jeu nanterrien, tandis que Lacombe conserve ce profil polyvalent qui lui permet d'intervenir à plusieurs postes. L'international français a débuté la saison de Betclic ELITE avec 4 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception en 17 minutes contre Pau-Lacq-Orthez, mais surtout un rôle de l'ombre essentiel sur le terrain comme en dehors.

PROFIL JOUEUR Paul LACOMBE Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 195 cm Âge: 36 ans (12/06/1990) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 4 #120 REB 2 #118 PD 2 #66

Dans le rôle du poste 4 shooteur, Lucas Dussoulier apporte sa capacité à élargir le jeu de Julien Mahé.

La curiosité se nomme surtout Hugo Yimga-Moukouri. Le jeune ailier va découvrir la Coupe d'Europe. La BCL représente ainsi une étape supplémentaire dans son développement. Dans un groupe où Nanterre retrouvera notamment le champion sortant, le Rytas Vilnius, les minutes européennes - probablement nombreuses - accordées au prospect français seront particulièrement intéressantes à suivre.

Strasbourg : Ndoye en leader, Lemoine revient avec un autre statut

La SIG possède elle aussi quatre Français sous contrat professionnel : Abdoulaye Ndoye, William Pfister, Neftali Difuidi et Maxence Lemoine.

Abdoulaye Ndoye est le plus expérimenté du quatuor. Sa polyvalence et ses qualités défensives lui permettent d'occuper plusieurs postes extérieurs et d'assumer des responsabilités importantes dans l'effectif alsacien.

Neftali Difuidi arrive de Saint-Quentin avec l'intention de poursuivre son ascension. Strasbourg a misé sur un arrière dont la progression s'est poursuivie en Betclic ELITE et qui va désormais retrouver une compétition européenne avec la SIG.

PROFIL JOUEUR Neftali DIFUIDI Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 24 ans (03/11/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 10 #57 REB 2 #104 PD 0 #138

William Pfister apporte sa dureté dans le secteur intérieur, tandis que Maxence Lemoine revient à Strasbourg après une saison en prêt à La Rochelle. Le jeune meneur-arrière y tournait à 10,9 points, 3,1 passes décisives et 2,5 rebonds en plus de 24 minutes en ELITE 2.

Son statut a évolué. Strasbourg l'a prolongé jusqu'en 2029 et Nicola Alberani a clairement indiqué au moment de son retour qu'il devait désormais être considéré comme un membre à part entière de l'effectif professionnel, et non plus seulement comme un joueur issu du centre de formation. La BCL constituera un test intéressant pour mesurer sa capacité à transposer ce qu'il a montré à La Rochelle à un niveau supérieur.

De Heurtel à Towo-Nansi, plusieurs générations françaises réunies en BCL

Cette BCL 2026-2027 offre ainsi un panorama assez large du basket français. Thomas Heurtel arrive à Athènes avec près de 300 matches d'EuroLeague derrière lui, tandis qu'Aaron Towo-Nansi commence tout juste sa carrière professionnelle. Entre les deux, Amine Noua, Jean-Marc Pansa, Bastien Vautier et Ismaël Kamagate cherchent à s'installer durablement à l'étranger.

La compétition aura également une importance particulière pour les joueurs susceptibles de se rapprocher de l'Équipe de France. Noua, Pansa, Vautier ou encore Ndoye font partie des Français évoluant hors NBA qui peuvent profiter de leurs performances européennes pour se montrer, essentiellement dans le cadre des fenêtres internationales.

Enfin, la BCL donnera une exposition différente aux jeunes de Betclic ELITE. Towo-Nansi, Yimga-Moukouri et Lemoine ne partiront pas avec les mêmes responsabilités que les cadres de leurs équipes, mais chacun aura l'occasion de gagner des minutes contre des adversaires venus de toute l'Europe. Dix-huit Français, et presque autant de situations différentes à suivre tout au long de la saison.