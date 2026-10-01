Tony Parker répond au sujet du dossier Joffrey Lauvergne : « Aucune interdiction de recruter n’a été prononcée »

Après les informations publiées ce jeudi 1er octobre concernant des impayés réclamés par Joffrey Lauvergne à l’ASVEL, Tony Parker a réagi. Le président du club rhodanien conteste notamment l’existence, à ce stade, d’une interdiction de recrutement liée à ce dossier.

Tony Parker : « Aucune interdiction de recruter n’a été prononcée »

Sollicité par BeBasket, Tony Parker a transmis la position de l’ASVEL concernant le différend avec son ancien intérieur.

« Le club prend connaissance des demandes et des revendications effectuées par Joffrey Lauvergne par voie de presse. Pour rappel le club et le joueur ont décidé, d’un commun accord de mettre un terme anticipé à leur engagement contractuel, moyennant le paiement d’une indemnité au profit du joueur au 30 juin 2025. L’EuroLeague demande des compléments d’information, auxquels le club est en train de répondre. En l’état actuel de la procédure qui reste en cours, aucune sanction n’a été prise et aucune interdiction de recruter n’a été prononcée à l’encontre de l’ASVEL. Le club est en contact avec l’EuroLeague pour fournir tous les éléments nécessaires à la résolution de cette situation. »

L’ASVEL affirme ainsi ne pas avoir été informée par l’EuroLeague d’une sanction ou d’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs liée au dossier Joffrey Lauvergne.

Depuis la saison 2024-2025, différents dispositifs encadrent les règles financières imposées aux clubs d’EuroLeague, via le Management Control Commission (MCC) et la Competitive Balance Standards (CBS).

L’ASVEL assure avoir réglé les sommes prévues à Joffrey Lauvergne

Joffrey Lauvergne avait rejoint Villeurbanne durant l’été 2022 en signant pour trois saisons, soit jusqu’en 2025. Avant son départ, les deux parties avaient convenu que le reliquat des sommes dues au joueur - dans le cadre du contrat d'image avec l'ancien sponsor Smart Good Things - serait réglé au cours de la saison suivante. Selon la position communiquée par l’ASVEL, ces paiements ont bien été effectués.

Les informations publiées ce jeudi faisaient état d’une somme encore réclamée par l’ancien international français (300 000 euros) et d’une interdiction de qualifier de nouveaux joueurs, comme cela a été le cas pour l'AS Monaco la saison passée. TP conteste donc cette présentation et assure qu’aucune sanction de ce type ne lui a été signifiée dans le cadre du litige avec son ancien joueur.

PROFIL JOUEUR Joffrey LAUVERGNE Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 35 ans (30/09/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / EuroLeague PTS 11,3 #42 REB 4,9 #21 PD 1,1 #128

Une autre interdiction d’enregistrement existe dans le dossier du fair-play financier

Cette position ne doit toutefois pas être confondue avec un autre dossier financier concernant l’ASVEL. Dans le cadre du Competitive Balance Standards (CBS), le club de Lyon-Villeurbanne n’avait pas atteint le Low Remuneration Level fixé par l’EuroLeague pour la saison 2025-2026. L’instance a demandé au club de répartir 1 280 924 euros entre les joueurs qualifiés sur la saison dernière, afin de combler la différence avec le niveau minimal de rémunération.