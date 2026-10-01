Les bonnes raisons de suivre la saison des Nets

Les Brooklyn Nets sortent d’une saison à 20 victoires et 62 défaites et restent annoncés parmi les équipes du bas de la conférence Est. Leur effectif demeure jeune, encore inégal et sans véritable star autour de laquelle structurer immédiatement un candidat aux playoffs. Michael Porter Jr. et Julius Randle apportent du talent et de l’expérience, mais cette saison doit avant tout permettre à Brooklyn de préciser les contours de sa reconstruction.

La faiblesse immédiate de ce groupe constitue aussi son principal intérêt. Jordi Fernández dispose d’un nombre important de jeunes joueurs à responsabiliser, avec plusieurs profils encore très loin de leur plafond.

Mesurer les progrès de la jeunesse

Nolan Traoré a notamment profité de l’été pour se renforcer physiquement. Le Français a pris du muscle après une première saison durant laquelle ses difficultés à terminer près du cercle avaient été évidentes. Sur les dernières semaines de l’exercice, il avait néanmoins dépassé les 11 points de moyenne et obtenu davantage de responsabilités à la mène.

Nolan Traore one offseason later pic.twitter.com/IHg5AgEBsU — Netszn (@Netszn) 28 septembre 2026

Egor Dëmin reste lui aussi l’un des joueurs les plus importants du projet. Le Russe possède la taille et les qualités de création pour s’installer durablement dans le cinq, à condition de continuer à progresser physiquement. Ben Saraf, Danny Wolf ou encore Day’Ron Sharpe auront également l’occasion de montrer quelle place ils peuvent occuper à moyen terme.

À cette jeune base s’ajoute désormais Mikel Brown Jr., sélectionné en sixième position de la Draft 2026. Le meneur sortait d’une saison à 18,2 points et 4,7 passes de moyenne avec Louisville. Son potentiel offensif en fait logiquement l’un des joueurs dont le développement sera le plus surveillé à Brooklyn.

Safe to say Egor Demin and Mikel Brown Jr. impressed Julius Randle this offseason:



“Mikel as a 19-year-old rookie, to be able to come off a pick-and-roll and make every single read… Egor does the same and can really shoot the ball at 6’9”… These guys are gonna be great.” pic.twitter.com/Rg6yB6bPsv — Erik Slater (@ErikSlater_) 28 septembre 2026

Randle et Porter Jr. pour encadrer le projet

Les Nets ne repartent pas uniquement avec des prospects. Michael Porter Jr. reste sur une saison à 24,2 points, 7,1 rebonds et 3 passes de moyenne, malgré les difficultés collectives de Brooklyn.

Julius Randle arrive de Minnesota, où il tournait encore à 21,1 points, 6,7 rebonds et 5 passes en 79 rencontres. Son expérience doit aussi servir un vestiaire particulièrement jeune. Après les premiers entraînements, l’intérieur s’est montré très positif sur les méthodes de travail de sa nouvelle équipe :

« Je suis dans ma 13e année dans la ligue, et ce camp d’entraînement se classe là-haut. Je ne vais pas me précipiter, mais les deux premiers jours, juste la structure, la façon dont nous faisons les choses, l’attention aux détails, la communication pendant les exercices. Et quand nous passons à l’action en live, la façon dont nous rivalisons, dont nous parlons, les gars qui se jettent au sol, le rebond offensif, toutes ces petites choses différentes qui nous aident à gagner des matchs. »

Julius Randle on his impressions of Nets training camp thus far:



“I'm in my 13th year in the league, and this is the training camp that ranks up there. I'm not going to get ahead of myself, but the first two days, just the structure, how we do things, the attention to detail,… pic.twitter.com/VbxESqP9fJ — Erik Slater (@ErikSlater_) 30 septembre 2026

Une saison pour définir le futur de la franchise

Brooklyn ne part pas avec l’objectif immédiat de rejoindre les meilleures équipes de l’Est. L’enjeu sera davantage de déterminer lesquels de ses nombreux jeunes joueurs peuvent devenir des éléments durables du projet, tout en observant la complémentarité entre Randle et Porter Jr. qui demeurent de bons candidats au trade.

Jordi Fernández bénéficie pour cela de la confiance de son organisation et d’un effectif sans forte pression de résultat. Même sans ambition majeure à court terme, les Nets disposent donc de suffisamment de talent et de situations individuelles à suivre pour donner un véritable intérêt à cette saison.