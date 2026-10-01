Kelly Olynyk en route pour l'Italie ? Selon Superbasket, le BC Roma SPQR serait tout proche de finaliser l'arrivée du vétéran canadien, 13 saisons NBA et finaliste sortant avec les San Antonio Spurs. Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties et la signature pourrait intervenir dans les prochaines heures.

Le Canadien ferait notamment équipe avec Gérald Ayayi. Cela constituerait un renfort de prestige pour le club italien, qui espère pouvoir compter sur son nouvel intérieur dans le nouveau derby de la capitale face à Maxima Roma, le 11 octobre.

Kelly Olynyk Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 211 cm

Âge : 35 ans

Nationalité : Canada

Club : San Antonio Spurs Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 3,2 #483 REB 1,7 #457 PD 1,0 #397

842 matchs NBA au compteur

À 35 ans, Olynyk possède une solide expérience du très haut niveau. L'intérieur de 2,11 m a disputé 842 rencontres de saison régulière en NBA, pour 9,8 points et 5,0 rebonds de moyenne, avec une adresse de 36,9 % à trois points.

Le Torontois a d'abord suivi un cursus universitaire complet à Gonzaga, de 2009 à 2013. Drafté en 13e position en 2013 par les Dallas Mavericks avant de voir ses droits transférés aux Boston Celtics, le fils du coach Ken Olynyk - célèbre pour avoir notamment coupé Steve Nash en équipe nationale jeunes du Canada - a porté les maillots de plusieurs franchises NBA : Boston, Miami, Houston, Detroit, Utah, Toronto, New Orleans et San Antonio.

En réussite en début de carrière à Boston - membre de la NBA All-Rookie Second Team -, ce poste 4 shooteur (formé au poste de meneur) a joué le meilleur basket de sa carrière pour Miami. Lors de la saison 2017-2018, il a fait partie des meilleurs remplaçants, en terminant 6e au trophée de meilleur 6e homme de l'année. Durant cet exercice, sous le maillot du Heat, il a tourné à 11,5 points, 5,7 rebonds et 2,7 passes décisives de moyenne. Sa capacité à rentrer des tirs extérieurs, permettant ainsi d'écarter les défenses adverses, en a fait un précieux atout. Cependant, ses capacités défensives ont souvent fait de lui un joueur ciblé par les attaques adverses, y compris en sélection. Contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2023, cela en était même devenu caricatural, la sélection adverse le ciblant à quasiment toutes les possessions.

Une dernière saison NBA avec San Antonio

Olynyk sort d'une dernière expérience chez les San Antonio Spurs, avec lesquels il a atteint la finale NBA dans la rotation de Victor Wembanyama. Une campagne qui lui a permis de continuer à évoluer au plus haut niveau avant d'envisager ses débuts en Europe, à 35 ans. Toutefois, son rôle était devenu très limité.

Fin août, l'international canadien a également participé aux qualifications pour la Coupe du monde 2027 avec le Canada, conservant ainsi le rythme de la compétition internationale.

Le derby de Rome en ligne de mire

Le calendrier de la Lega Basket Serie A donne un rendez-vous très attendu au BC Roma SPQR : le premier derby de la saison face à la Maxima Roma, programmé le dimanche 11 octobre. C'est précisément cette échéance qui semble guider le calendrier de l'opération. Le BC Roma SPQR aimerait en effet disposer d'Olynyk pour ce rendez-vous.

Le club, qui a débuté sa saison sur le parquet de Trévise, où il s'est incliné 109à 94, n'est pas parvenu à se reprendre pour sa première en EuroCup ce mercredi, avec un nouveau revers (78-91) chez les Turcs de Bahçesehir.