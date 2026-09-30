"Victor Wembanyama a encore une énorme marge de progression" selon Mitch Johnson

Victor Wembanyama a déjà marqué l’histoire des Spurs l'an dernier au terme d'une campagne exceptionnelle. Mais malgré une saison 2025-2026 réussie, le pivot français possède encore une importante marge de progression, selon son entraîneur Mitch Johnson. À 22 ans, le premier joueur à avoir remporté le trophée de meilleur défenseur de l’année à l’unanimité peut notamment continuer à développer son impact offensif.

Mitch Johnson says Victor Wembanyama will take on a bigger playmaking role in Year 4:



“Offensively, since you asked, I think, you know, one thing for him will just be continue to manipulate the game and dictate the game. Not just by scoring, but by making plays for his… pic.twitter.com/UjhZ3QXN7D — NBABase (@TheNBABase) 28 septembre 2026

« Il a énormément de marge de progression dans tous les domaines », a estimé le technicien de 39 ans. Le disciple de Gregg Popovic attend notamment de son joueur qu’il apprenne à mieux contrôler le rythme des rencontres. « Son objectif principal sera de continuer à manipuler et à dicter le jeu. Non seulement en marquant des points, mais aussi en créant des occasions pour ses coéquipiers, en forçant la défense à prendre des décisions et en exploitant les opportunités qui se présentent à lui », a détaillé Mitch Johnson.

Une saison historique, malgré une préparation écourtée

Le Français sort pourtant d’un exercice de référence. Avec 25 points, 11,5 rebonds et 3,1 contres de moyenne, Wemby a signé les meilleurs chiffres de sa carrière, tout en décrochant une place dans la première équipe All-NBA et en terminant troisième du vote pour le trophée de MVP. Les Spurs ont également atteint les finales NBA, avant de s’incliner en cinq matchs face aux Knicks.

Victor Wembanyama Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 224 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : France

Club : San Antonio Spurs Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 24,6 #18 REB 11,3 #6 PD 3,0 #140

Un long parcours forçant le nouveau capitaine des Bleus à réduire son temps de récupération, alors que le DPOY a disputé près de 90 rencontres, dont 22 en playoffs. « Je n’ai jamais joué autant de matchs », a reconnu le Français lors du média day de San Antonio. Toutefois, l'ancien joueur des Metropolitans 92 assure aborder la nouvelle saison dans de bonnes dispositions physiques.

« Mon niveau de base s’est amélioré et je suis en meilleure forme que ce à quoi je m’attendais, même si l’été a été court ». Victor Wembanyama poursuit donc son entraînement physique et parfois hors des terrains de basket.

Le Français s'est joint notamment à une séance du club de rugby Provence Rugby, avec son coéquipier Harrison Barnes à Aix-en-Provence. Une expérience décrite comme particulièrement enrichissante par le pivot de 2,24m, tant sur le plan physique que collectif.

Une éthique de travail qui inspire les Spurs

D'ailleurs, cette constante volonté d'apprendre impressionne même ses partenaires aux Spurs. Tobias Harris arrivé cet été à San Antonio n’a pas hésité à saluer le talent et le sérieux de l'Alien. « C’est le joueur le plus talentueux de la NBA, de par sa taille, son arsenal technique et sa soif d’apprendre », a-t-il déclaré, avant d’ajouter n’avoir « jamais vu un joueur travailler aussi dur ».

Pour l'ancien joueur des Pistons, l’engagement de Wemby donne le ton au reste du groupe. Après avoir atteint les finales dès la saison passée, les Spurs pourront ainsi s’appuyer sur leur jeune leader, bien déterminé à poursuivre sa progression et renforcer encore son influence sur le jeu et donc la NBA dans son ensemble.