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Le capitaine de Malaga longuement blessé

Liga Endesa - Touché lors de la première journée de Liga Endesa face au Real Madrid, Alberto Díaz souffre d’une lésion musculaire à l’ischio-jambier de la jambe gauche. Le capitaine d’Unicaja Malaga devrait être éloigné des terrains pendant six à huit semaines.
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Résumé
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Le capitaine de Malaga longuement blessé

Alberto Díaz doit déjà s’arrêter cette saison

Crédit photo : FIBA
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Mauvaise nouvelle pour Malaga. Le club andalou devra composer avec l’absence de son capitaine Alberto Diaz (1,90 m, 32 ans). Il a été touché dimanche lors de la première journée de Liga Endesa sur le parquet du Real Madrid. Sorti en cours de rencontre, le meneur espagnol a passé des examens à son retour à Malaga.

Real Madrid 89 - 87 Unicaja · Liga Endesa 2026-2027 · 27/09/2026

Leaders

Real MadridUnicaja
PTSThéo Maledon 17Willy Hernangomez 20
REBWalter Tavares 11Amine Noua 8
PDThéo Maledon 7Kendrick Perry 5

Statistiques d'équipe

Real MadridUnicaja
TIRS45,8 %44,9 %
3PTS6/266/22
LF17/2219/26
REB4234
RO139

Une lésion musculaire à l’ischio-jambier gauche

Alberto Díaz a ressenti une douleur à la jambe gauche au cours du troisième quart-temps face au Real Madrid et n’a pas pu reprendre la rencontre. À son retour à Malaga, le meneur espagnol a passé des examens à l’hôpital Quirónsalud de Malaga, comme l’a communiqué son club. Ce bilan médical a révélé une lésion musculaire au niveau de l’ischio-jambier de la jambe gauche. L’évolution de la blessure permettra de déterminer la durée exacte de son indisponibilité, mais Unicaja estime d’ores et déjà que son capitaine sera absent entre six et huit semaines.

Le fidèle et capitaine d’Unicaja

Arrivé au club d’Unicaja en 2012, Alberto Díaz occupe une place importante dans l’effectif andalou depuis plusieurs saisons. Il possède une solide expérience du basket européen et a notamment connu l’EuroLeague ainsi que l’EuroCup, qu’il a remportée en 2017. Il avait d’ailleurs été élu MVP des finales face à Valence.

Depuis cinq saisons, il dispute également la Basketball Champions League avec Unicaja, compétition que le club espagnol a remportée lors des exercices 2023-2024 et 2024-2025. La saison dernière, Alberto Díaz a disputé 46 matchs, dont 14 en BCL, pour des moyennes de 5,3 points, 2,6 rebonds et 3,3 passes décisives.

Alberto Diaz

  • Poste : Meneur
  • Taille : 190 cm
  • Âge : 32 ans
  • Nationalité : Espagne
  • Club : Unicaja

Stats 2025-2026 / Liga Endesa

PTS6,0#179
REB2,5#146
PD3,0#32

Un international espagnol

Alberto Díaz n’a pas seulement connu une belle carrière en club. Il a également remporté un trophée avec sa sélection nationale, l’Espagne. Appelé régulièrement par le sélectionneur espagnol depuis 2019, il compte au total 42 rencontres sous les couleurs de la Roja. En 2022, il a remporté l’EuroBasket après avoir battu la France en finale. Plus récemment, il a disputé des matchs comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2027.

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