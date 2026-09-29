Pour son retour en Europe, Damien Inglis commence par faire tomber le Fenerbahçe

Le premier rendez-vous de Damien Inglis (2,05 m, 31 ans) en championnat avec Bahçeşehir Koleji s’est conclu de la meilleure des manières. Dimanche 27 septembre, le club d’Istanbul a dominé le Fenerbahçe (98-83) lors de la première journée de Basketball Süper Ligi.

Bahçeşehir a rapidement pris les commandes avec un premier quart-temps remporté 28-16, avant de conserver l’avantage jusqu’au bout. Malachi Flynn a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 17 points, tandis que Trevion Williams a signé 16 points et 14 rebonds.

Dans cette victoire collective, Damien Inglis a déjà bénéficié d’un temps de jeu conséquent : 24 minutes. Le Français a compilé 9 points à 3/6 aux tirs, dont 1/4 à 3-points, 5 rebonds et 3 passes décisives, pour 13 d’évaluation. Il a également terminé avec un différentiel de +16.

Un retour en Europe après deux saisons au Japon

Arrivé à Bahçeşehir cet été, Damien Inglis retrouve le basket européen après deux exercices disputés avec les Yokohama B-Corsairs au Japon.

Le poste 4 de 31 ans sort d’une saison 2025-2026 particulièrement productive en B.League. En 57 rencontres de saison régulière, il tournait à 16,3 points, 8,1 rebonds et 4,7 passes décisives en 28 minutes, avec près de 50 % de réussite aux tirs.

Il avait déjà affiché une production importante lors de sa première saison à Yokohama, en 2024-2025, avec 15,7 points, 8,4 rebonds et 3,9 passes décisives de moyenne en 56 matchs.

Son arrivée à Bahçeşehir, marque ainsi son retour sur la scène européenne. Le club turc disputera également l’EuroCup cette saison.

L’EuroCup arrive immédiatement

Bahçeşehir n’aura pas longtemps pour savourer cette première victoire. Trois jours seulement après avoir battu le Fenerbahçe, le club doit lancer sa campagne d’EuroCup le mercredi 30 septembre contre le club italien du BC Roma.

Pour l'ancien starsbourgeois, ce retour sur le continent commence donc avec un calendrier immédiatement relevé. Son premier match de championnat a en tout cas permis au Français de trouver sa place dans la rotation tout en accompagnant Bahçeşehir vers un premier succès marquant.