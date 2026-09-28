Karl-Anthony Towns "pas rassuré" par l'enlisement des négociations avec les Knicks

Karl-Anthony Towns ne cache pas son attachement aux Knicks. Arrivé en 2024, l’intérieur a contribué au retour de la franchise au sommet de la NBA et souhaite désormais s’inscrire dans la durée. Présent lors du média day de New York ce lundi, le Dominicain n'a pas échappé aux questions sur son avenir. Alors que la saison s'apprête à débuter dans une vingtaine de jours, les négociations autour de sa prolongation restent inachevées.

"I've made it known I wanna play here. ... I would like to get one done, of course... so I can step on the court and feel as comfortable as possible."



Knicks big man Karl-Anthony Towns on extension talks.



(via @jschwartz115)pic.twitter.com/66ooge2XJ5 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 28 septembre 2026

« J’ai clairement fait savoir que je voulais jouer ici. Je suis fan depuis tout petit. J’aimerais vraiment que ça se fasse. J’aimerais que ce soit fait, fouler le parquet et me sentir le plus à l’aise possible », a-t-il expliqué aux journalistes. Interrogé sur sa capacité à jouer le cœur léger alors que les discussions se poursuivent, l'ancien des Wolves s’est montré plus réservé : « Je pense que dans cette situation, il n’y a aucune raison d’être rassuré. »

Cette saison KAT doit toucher environ 57 millions de dollars et dispose d’une option de joueur estimée à 61 millions pour 2027-2028. Cependant, le pivot privilégie un contrat long terme puisqu'il est éligible à une prolongation pouvant atteindre près de 276 millions de dollars sur quatre ans.

Karl-Anthony Towns Poste : Pivot

Taille : 213 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : New York Knicks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 19,2 #51 REB 11,6 #2 PD 3,4 #107

Un compromis financier encore à trouver

Mais les Knicks chercheraient à négocier un salaire annuel compris entre 45 et 50 millions de dollars, selon SNY. D’après The Athletic, le joueur serait disposé à accepter un montant inférieur au maximum, sans que l’ampleur de cette concession soit connue afin de faciliter les échanges.

Pour New York, l’enjeu dépasse le seul dossier de Special K. La franchise doit composer avec les salaires élevés de son noyau de joueurs, tout en surveillant les conséquences d’un nouvel accord sur sa masse salariale et le seuil de la luxury tax. Le défi consiste donc à trouver un compromis entre sécuriser l’avenir de l’intérieur sans réduire excessivement les possibilités de conserver les autres membres de l’équipe championne.

L’été 2027 en ligne de mire pour KAT

Ainsi, aucune échéance immédiate n’oblige les deux parties à conclure un accord avant le début de la saison. Les négociations peuvent se poursuivre jusqu’au 30 juin 2027, date limite pour prolonger son contrat actuel. Karl-Anthony Towns pourrait alors refuser son option de joueur et devenir agent libre sans restriction.

Cette éventualité lui offrirait davantage de choix, notamment si certaines équipes disposent d’une marge salariale importante. Les Warriors pourraient notamment avoir des moyens financiers à l’été 2027, après la prolongation de Stephen Curry, puisque seulement cinq joueurs bénéficieront d'un contrat garanti dans la Baie de San Francisco. En revanche, aucun élément ne confirme l'intérêt de Golden State pour le champion NBA 2026 à l'heure actuelle.

Karl-Anthony Towns talks about the Knicks losing Mitchell Robinson and signing Andre Drummond this offseason:



"I was very surprised that Mitch wasn't going to be back here with us. I think all of us were, so it was a surprise to everybody. Thought something would get done there,… pic.twitter.com/Mhd7SYc7pf — SNY Knicks (@sny_knicks) 28 septembre 2026

Le joueur ayant grandi dans le New Jersey espère pouvoir rester chez lui pour quatre ans de plus et pourquoi pas finir sa carrière dans sa ville de cœur. Reste à savoir si les Knicks et leur intérieur parviendront à s’entendre sur les conditions financières d’une prolongation, alors que la franchise entame la défense de son titre.