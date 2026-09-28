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Kyrie Irving, évasif concernant les rumeurs de retraite

De retour après une saison blanche en raison d’une grave blessure au genou, Kyrie Irving préfère se concentrer sur son retour à la compétition plutôt que sur les interrogations autour de la fin de sa carrière.
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Kyrie Irving, évasif concernant les rumeurs de retraite
Kyrie Irving s'apprête à revenir sur les parquets après une saison blanche
Crédit photo : Jerome Miron-Imagn Images
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Kyrie Irving n’a pas encore l’intention de tourner la page. Alors que le meneur de 34 ans s’apprête à entamer sa quinzième saison en NBA, le joueur des Mavericks doit déjà répondre aux questions sur une éventuelle retraite. Mais après avoir manqué l’intégralité de l’exercice 2025-2026, le champion 2016 veut avant tout retrouver son meilleur niveau et contribuer aux ambitions de sa franchise.

Kyrie Irving préfère se concentrer sur son retour

Présent au camp d’entraînement de Dallas, Uncle Drew s'attend déjà à ce que les interrogations sur son avenir l’accompagnent tout au long de la saison. « Tout le monde aime en faire toute une histoire. Sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, et ça ne me dérange pas », a-t-il déclaré, tout en expliquant vouloir utiliser son expérience pour accompagner le nouveau projet de Dallas.

En effet, le meneur de 34 ans semble bien déterminé à encadrer le jeune groupe texan après avoir assisté impuissant à l'exercice précédent en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Kyrie Irving

  • Poste : Meneur/Arrière
  • Taille : 188 cm
  • Âge : 34 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Dallas Mavericks

Stats 2024-2025 / NBA

PTS24,7#15
REB4,8#135
PD4,6#62

« Mon objectif principal est de continuer à progresser et de donner le meilleur de moi-même avec ces gars-là », a assuré l'ancien des Celtics, revenu à 100% après sa grave blessure. Le rookie de l'année 2012 espère d'abord retrouver son niveau de 2024-2025, sa dernière saison, où ses moyennes de 24,7 points, 4,8 rebonds et 4,6 passes décisives par match en faisait un potentiel All-Star.

Un rôle de vétéran auprès de Cooper Flagg

Toutefois, sa productivité pourrait être amenée à baisser cette saison. En premier lieu car Kyrie Irving doit se réaccorder au rythme effréné de la NBA mais aussi en raison de son changement de statut à Dallas.

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A vrai dire, le joueur né en Australie ne représente plus la pierre angulaire du projet des Mavs, les choses ont bien changé en quelques mois seulement et l'avènement de Cooper Flagg apparait comme inévitable. Malgré tout, le meneur ne semble éprouver aucune rancune envers son nouveau coéquipier et préfère se pencher sur leur cohabitation.

« J’aime jouer avec ou sans ballon et Coop l’a souvent porté la saison dernière. Nous allons pouvoir proposer des systèmes intéressants. Dusty (May) sait que nous avons beaucoup de polyvalence. Nos qualités seront utilisées au maximum », affirme Kai.

Par ailleurs, le meneur ne cache pas les attentes entourant son retour. L'ancien joueur des Cavaliers préfère néanmoins les considérer comme une motivation supplémentaire. « J’ai la confiance d’un champion », a-t-il rappelé, déterminé à montrer qu'il figure toujours parmi les joueurs majeurs de la ligue. Ainsi, l’heure de la retraite ne semble pas encore avoir sonné pour Kyrie Irving, bien décidé à contribuer pleinement au nouveau projet des Texans.

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