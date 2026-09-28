Evan Fournier lance sa saison par un trophée avec l’Olympiakos

Premier trophée domestique de la saison pour Evan Fournier et l’Olympiakos Piraeus. Au Peristeri Indoor Hall, le champion de Grèce a disposé du PAOK (101-96) pour conserver une nouvelle fois sa SuperCup. Il s’agit du cinquième sacre consécutif de l’Olympiacos dans cette compétition.

Les joueurs de Georgios Bartzokas ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Déjà devant de huit longueurs après dix minutes (25-17), ils ont creusé l’écart avant la pause pour mener 50-36. Sasha Vezenkov avait notamment donné le ton dès le premier quart-temps avec 8 points et 3 rebonds.

Le PAOK n’a pourtant pas abandonné. Après avoir remporté le troisième quart-temps 29-24, il est revenu à neuf unités à l’entame des dix dernières minutes (74-65), avant de pousser l’Olympiakos jusqu’au bout. Les Thessaloniciens ont encore inscrit 31 points dans le dernier quart-temps, sans parvenir à renverser le favori.

19 points pour Evan Fournier

L’Olympiakos a pu s’appuyer sur plusieurs individualités pour résister au retour du PAOK. Sasha Vezenkov a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 25 points et 10 rebonds. Jean Montero a ajouté 20 points et 5 passes décisives.

Evan Fournier complète ce trio avec 19 points. L’arrière français et Jean Montero ont notamment été crédités d’actions importantes dans le final pour préserver l’avantage du vainqueur de l'EuroLeague 2026.

PROFIL JOUEUR Evan FOURNIER Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 33 ans (29/10/1992) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 7 #110 REB 1 #165 PD 3 #52

Côté PAOK, sept joueurs ont terminé à dix points ou plus.Marcus Foster a été le meilleur marqueur avec 18 points, devant Cedi Osman et Kyle Alexander, auteurs de 15 unités chacun.

Le PAOK avait sorti le Panathinaïkos

La présence du PAOK en finale constituait déjà l’une des principales surprises du week-end. En demi-finale, la formation de Thessalonique avait éliminé le Panathinaïkos (84-82), grâce à un tir à 3-points au buzzer de Cedi Osman. Le PAOK atteignait ainsi pour la première fois la finale de la SuperCup grecque.

De son côté, l’Olympiakos avait obtenu sa qualification en dominant l’AEK Athènes (93-80). Jean Montero et Donta Hall avaient inscrit 19 points chacun, tandis que Sasha Vezenkov avait compilé 14 points, 6 rebonds et 4 passes décisives.

Avec ce succès contre le PAOK, l’Olympiakos poursuit donc sa domination sur la SuperCup grecque et Evan Fournier ajoute un nouveau trophée à son palmarès avec le club du Pirée.