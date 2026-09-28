Mohamed Diawara, l'heure de l'éclosion chez les Knicks

Les choses sérieuses commencent pour Mohamed Diawara. Le Français entame sa deuxième saison en NBA et par la même occasion un premier moment crucial de sa carrière. Après avoir disputé 69 rencontres l'an passé avec New York, l’ailier de 21 ans a été prolongé par la franchise. Une marque de confiance que le tricolore doit désormais concrétiser par des performances régulières.

Mohamed Diawara puts in work after fractured left ring finger surgery last month



(Swishy / Olivier Lamblot / William Gradit / Yacine Aouadi) pic.twitter.com/nYEcyh6vAp — New York Basketball (@NBA_NewYork) 17 août 2026

Une première saison d'adaptation

L'an dernier constituait un saut dans la grand bain pour Mohamed Diawara. Sa franchise n'a pas voulu le brusquer et lui a laissé le temps de découvrir le contexte particulier de la grande ligue dans lequel le tricolore s'est montré à son avantage. Pour sa première saison en outre Atlantique, le Parisien a affiché des statistiques intéressantes pour un joueur sélectionné au deuxième tour de la Draft.

En 9,2 minutes de moyenne, l'ancien choletais a inscrit 3,6 points par match, avec une réussite de 36,9 % à trois points. Des premiers repères encourageants, mais encore insuffisants pour garantir une place durable dans la rotation new-yorkaise.

Mohamed Diawara Poste : Ailier fort

Taille : 204 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : France

Club : New York Knicks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 3,4 #470 REB 1,4 #485 PD 0,8 #457

Avec son profil d’ailier de 2,06 m capable d’écarter le jeu, le champion NBA possède des qualités recherchées par sa franchise. Dans un effectif où les titulaires représentent un investissement financier important, sa progression pourrait offrir une solution supplémentaire à moindre coût.

Mohamed Diawara devra aussi démontrer sa capacité à répondre aux exigences défensives de la grande ligue et prendre les bonnes décisions face à une opposition forcément plus attentive face au dernier lauréat de l'épreuve.

Une concurrence importante à New York

Toutefois, la tâche s’annonce ardue pour le joueur de 21 ans, puisque les places valent cher à Big Apple. Le joueur passé par l'INSEP devra se faire une place dans une rotation compétitive dans les ailes à l'image de Bruce Brown, convié par le staff newyorkais au training camp.

Toutefois, le Français semble conserver une longueur d'avance sur l'ancien des Nuggets en raison de la signature d'une extension de contrat sur quatre ans cet été. Les Knicks souhaitent poursuivre le processus de développement du Parisien, déjà sous les feux des projecteurs mardi avec le début du camp d’entraînement. Une première occasion de marquer des points auprès du staff et de rendre la confiance accordée par la franchise. Ensuite, Big Apple commencera sa présaison dans un match très attendu face à l'armada inédite des Sixers (6 octobre).

🇫🇷 Mohamed Diawara lors de la victoire face aux Bucks



10 POINTS

3 REB, 2 AST

3x 3PTS pic.twitter.com/figknXLl0s — NBA France (@NBAFRANCE) 28 février 2026

Mohamed Diawara ne devrait pas bénéficier d'un rôle majeur dès le début de saison. En revanche, un temps de jeu régulier autour des 15 minutes par match lui permettrait de poursuivre son apprentissage et de confirmer les promesses entrevues lors de son année rookie. La balle est désormais dans son camp.