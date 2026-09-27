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Paris l'emporte dans le finish à Nancy pour la première de Frank Ntilikina

À +9 contre le Paris Basketball à la 33e minute, le SLUC Nancy n'a pas tenu la distance dans le money-time. Le club francilien décroche sa première victoire de la saison en Betclic ÉLITE (73-78).
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Résumé
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Paris l'emporte dans le finish à Nancy pour la première de Frank Ntilikina
Frank Ntilikina et Paris l'ont emporté à Nancy
Crédit photo : Loic Wacziak
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Il n'y a évidemment rien de déshonorant à perdre face au Paris Basketball, et le SLUC Nancy ne sera pas la seule victime du vice-champion de France cette saison...

Mais le club lorrain peut avoir de nombreux regrets quant au déroulé de sa première journée de Betclic ÉLITE, longtemps assez idyllique.

Nancy 73 - 78 Paris Basketball · Betclic ELITE 2026-2027 · 27/09/2026

Leaders

NancyParis Basketball
PTSKevin Marsillon-Noléo 20Nadir Hifi 23
REBIsaiah Cozart 9Allan Dokossi 10
PDEnzo Goudou-Sinha 4Allan Dokossi 3

Statistiques d'équipe

NancyParis Basketball
TIRS42,1 %42,6 %
3PTS8/208/30
LF17/2712/16
REB4138
RO1213

Porté par un Kevin Marsillon-Noléo exceptionnel (20 points à 7/9, 7 rebonds, 2 interceptions et 1 contre), le SLUC a flirté avec les dix points d'avance à l'orée du money-time (64-55, 33e minute), semblant en position idéale pour signer un gros coup qui n'aurait pas manqué de susciter quelques railleries dans la petite sphère du basket français, en référence aux propos de David Kahn, avec des plaisanteries déjà prêtes sur l'enchaînement douloureux entre le Panathinaïkos et Nancy.

Mais l'équipe de Sylvain Lautié n'a pas tenu la distance. Ou les Parisiens ont accéléré. Ou un peu des deux, plus sûrement... Un élément déclencheur, déjà : la sortie pour cinq fautes de Kevin Marsillon-Noléo , qui signait son meilleur match en carrière Betclic ÉLITE, dès la 35e.

Kevin MARSILLON-NOLÉO
Kevin MARSILLON-NOLÉO
20
PTS
7
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
NAN
73 78
PAR

Puis la blessure de Michael Weathers (10 points), touché à la cheville gauche dans la foulée sur une mauvaise réception. Il n'en fallait pas plus pour faciliter la tâche de Paris, qui a également bénéficié, comme souvent, du talent exceptionnel de Nadir Hifi au moment où cela comptait le plus.

Alors que Nancy était encore dans le coup, avec une balle d'égalisation à 73-73, le scoreur alsacien est celui qui a fait basculer le match sur un 5-0 (71-78, 39e minute), grâce à deux paniers de très haut niveau en soliste.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
23
PTS
0
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
NAN
73 78
PAR

De quoi lancer idéalement Paris en Betclic ÉLITE, même si le club francilien reste encore largement en rodage, à l'image du retour très discret de Frank Ntilikina au sein du championnat de France (1 point à 0/2, 1 passe décisive et 1 balle perdue pour -2 d'évaluation en 12 minutes), neuf ans après sa dernière apparition.

Frank NTILIKINA
Frank NTILIKINA
1
PTS
0
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
NAN
73 78
PAR

Vraisemblablement sans Michael Weathers, le SLUC aura une nouvelle opportunité d'ouvrir son compteur à domicile le week-end prochain, contre Cholet Basket, tandis que Paris va vivre sa première double week en EuroLeague, face au Partizan Belgrade et au Zalgiris Kaunas, avant un nouveau déplacement périlleux au Mans dimanche prochain...

Nancy
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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