Paris l'emporte dans le finish à Nancy pour la première de Frank Ntilikina

Il n'y a évidemment rien de déshonorant à perdre face au Paris Basketball, et le SLUC Nancy ne sera pas la seule victime du vice-champion de France cette saison...

Mais le club lorrain peut avoir de nombreux regrets quant au déroulé de sa première journée de Betclic ÉLITE, longtemps assez idyllique.

Porté par un Kevin Marsillon-Noléo exceptionnel (20 points à 7/9, 7 rebonds, 2 interceptions et 1 contre), le SLUC a flirté avec les dix points d'avance à l'orée du money-time (64-55, 33e minute), semblant en position idéale pour signer un gros coup qui n'aurait pas manqué de susciter quelques railleries dans la petite sphère du basket français, en référence aux propos de David Kahn, avec des plaisanteries déjà prêtes sur l'enchaînement douloureux entre le Panathinaïkos et Nancy.

Mais l'équipe de Sylvain Lautié n'a pas tenu la distance. Ou les Parisiens ont accéléré. Ou un peu des deux, plus sûrement... Un élément déclencheur, déjà : la sortie pour cinq fautes de Kevin Marsillon-Noléo , qui signait son meilleur match en carrière Betclic ÉLITE, dès la 35e.

Puis la blessure de Michael Weathers (10 points), touché à la cheville gauche dans la foulée sur une mauvaise réception. Il n'en fallait pas plus pour faciliter la tâche de Paris, qui a également bénéficié, comme souvent, du talent exceptionnel de Nadir Hifi au moment où cela comptait le plus.

Alors que Nancy était encore dans le coup, avec une balle d'égalisation à 73-73, le scoreur alsacien est celui qui a fait basculer le match sur un 5-0 (71-78, 39e minute), grâce à deux paniers de très haut niveau en soliste.

De quoi lancer idéalement Paris en Betclic ÉLITE, même si le club francilien reste encore largement en rodage, à l'image du retour très discret de Frank Ntilikina au sein du championnat de France (1 point à 0/2, 1 passe décisive et 1 balle perdue pour -2 d'évaluation en 12 minutes), neuf ans après sa dernière apparition.

Vraisemblablement sans Michael Weathers, le SLUC aura une nouvelle opportunité d'ouvrir son compteur à domicile le week-end prochain, contre Cholet Basket, tandis que Paris va vivre sa première double week en EuroLeague, face au Partizan Belgrade et au Zalgiris Kaunas, avant un nouveau déplacement périlleux au Mans dimanche prochain...