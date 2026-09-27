Donatas Motiejunas devrait quitter l'EuroLeague pour la première fois depuis son retour à Monaco

En 2021, Donatas Motiejunas (2,13 m, 36 ans) avait été l'une des toutes premières recrues stars de l'AS Monaco, qui s'apprêtait à fêter ses grands débuts en EuroLeague.

Cinq ans après, alors que le club de la Principauté a été rayé de la carte du basket européen, son ancien pivot lituanien va aussi quitter l'EuroLeague pour la première fois depuis son grand retour, après son exil en NBA et en Chine.

Toujours est-il que lui va plutôt bien retomber sur ses pattes. Ainsi, SDNA l'annonce proche de s'engager avec le PAOK Salonique, l'un des plus gros projets du continent.

PROFIL JOUEUR Donatas MOTIEJUNAS Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 36 ans (20/09/1990) Nationalités: Stats 2026-2027 / Qualif' Coupe du Monde PTS 4 #185 REB 1,5 #198 PD 1,5 #128

Parti à l'Étoile Rouge de Belgrade en octobre 2025 (7 points à 61%, 2,5 rebonds et 1 passe décisive en 44 matchs), il retrouverait en Grèce son ex-coéquipier Nick Calathes, exfiltré de Monaco en même temps que lui.

Coaché par Andrea Trinchieri, le PAOK a également fait venir Cedi Osman ou Trevor Hudgins cet été et ne vise rien d'autre que le titre en EuroCup.

Pendant ses quatre saisons à Monaco, Donatas Motiejunas a notamment été finaliste de l'EuroLeague, tout en agrémentant son palmarès de deux titres de champion de France, d'une Coupe de France et d'une SuperCoupe LNB.