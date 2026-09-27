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Donatas Motiejunas devrait quitter l'EuroLeague pour la première fois depuis son retour à Monaco

Pensionnaire d'EuroLeague ces cinq dernières saisons, l'ancien monégasque Donatas Motiejunas devrait évoluer en EuroCup avec le PAOK Salonique.
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Résumé
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Donatas Motiejunas devrait quitter l'EuroLeague pour la première fois depuis son retour à Monaco
Donatas Motiejunas vers la Grèce
Crédit photo : Sébastien Grasset
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En 2021, Donatas Motiejunas (2,13 m, 36 ans) avait été l'une des toutes premières recrues stars de l'AS Monaco, qui s'apprêtait à fêter ses grands débuts en EuroLeague.

Cinq ans après, alors que le club de la Principauté a été rayé de la carte du basket européen, son ancien pivot lituanien va aussi quitter l'EuroLeague pour la première fois depuis son grand retour, après son exil en NBA et en Chine.

Toujours est-il que lui va plutôt bien retomber sur ses pattes. Ainsi, SDNA l'annonce proche de s'engager avec le PAOK Salonique, l'un des plus gros projets du continent.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Donatas Motiejunas.jpg
Donatas MOTIEJUNAS
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 36 ans (20/09/1990)
Nationalités:
logo lit copie.jpg
Stats 2026-2027 / Qualif' Coupe du Monde
PTS
4
#185
REB
1,5
#198
PD
1,5
#128

Parti à l'Étoile Rouge de Belgrade en octobre 2025 (7 points à 61%, 2,5 rebonds et 1 passe décisive en 44 matchs), il retrouverait en Grèce son ex-coéquipier Nick Calathes, exfiltré de Monaco en même temps que lui.

Coaché par Andrea Trinchieri, le PAOK a également fait venir Cedi Osman ou Trevor Hudgins cet été et ne vise rien d'autre que le titre en EuroCup.

Pendant ses quatre saisons à Monaco, Donatas Motiejunas a notamment été finaliste de l'EuroLeague, tout en agrémentant son palmarès de deux titres de champion de France, d'une Coupe de France et d'une SuperCoupe LNB.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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