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Bourg déroule, Roanne dépasse les 100 points, Cholet écrase l’ASVEL : la J1 des Espoirs ELITE

La saison 2026-2027 d’Espoirs ELITE a débuté vendredi 25 et samedi 26 septembre avec huit rencontres. Bourg-en-Bresse, Roanne et Cholet ont signé les succès les plus larges de cette première journée, tandis que Pau-Lacq-Orthez est allé chercher une victoire de deux points à Nanterre.
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Bourg déroule, Roanne dépasse les 100 points, Cholet écrase l’ASVEL : la J1 des Espoirs ELITE
Espoirs ELITE : Bourg, Roanne et Cholet démarrent très fort
Crédit photo : JL Bourg
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Le championnat Espoirs ELITE version 2026/2027 est officiellement lancé ! Retour sur cette première journée avec 8 rencontres au programme sur les différents parquets hexagonaux.

Dijon prend rapidement le dessus sur Strasbourg

- Journée 1

La JDA Dijon a ouvert la saison par une victoire maîtrisée contre Strasbourg. Emrys Dadeke et Karl Zamatta ont inscrit 24 et 20 points chacun, ce dernier ajoutant 9 rebonds, tandis que Felix Sovann a terminé meilleur marqueur strasbourgeois avec 19 points.

Le Mans démarre par une victoire à Gravelines

- Journée 1

Le Mans a réussi son entrée dans la saison en allant s’imposer de neuf points sur le parquet de Gravelines-Dunkerque (81-72). Les Manceaux ont pu compter sur les 15 points et 9 rebonds d'Afény Cognet ainsi que les 17 unités d'Alassane Traore. Pour le BCM Sohan Boungo a tout tenté avec 28 points en 37 minutes.

Chalon dépasse déjà les 100 points

- Journée 1

L’Élan Chalon a lancé son championnat avec la deuxième meilleure production offensive de la journée, dépassant immédiatement la barre des 100 points. Les Espoirs chalonnais ont dominé Limoges 101 à 81 et prennent ainsi un départ convaincant à domicile. 5 joueurs à plus de 10 points pour les Bourguignons dont 17 pour pour Babacar Gueye et un double-double pour Antoine Darsonville (15 points et 11 rebonds). Pour le CSP, c'est David Gnaba qui termine avec la meilleure évaluation (21).

Bourg récite son basket à Saint-Quentin

- Journée 1

La JL Bourg a signé l’une des prestations les plus marquantes de cette J1. Les Bressans de Julien Taponat (24 points à 10/10 à 2 points)ont cumulé 33 passes décisives. Côté Saint-Quentin, Deh-Dimitri Azema a inscrit 20 points, mais les locaux n’ont jamais pu inquiéter les Burgiens qui finissent avec une évaluation record de 142 contre 47.

Roanne signe le carton offensif de la journée

- Journée 1

Pour son retour en Espoirs ELITE, Roanne a immédiatement dépassé les 100 points avec une large victoire à Boulazac. La Chorale s’est imposée 102-72, soit le plus gros total offensif de cette première journée. Avec trente points d’écart, les Roannais ont également signé l’un des trois succès les plus nets du week-end, avec Bourg-en-Bresse et Cholet. Anthony Bria a scoré 34 points en 29 minutes, bien aidé par le duo Emeric Yomi (21 points) - Noah Marchand (20 points). Le BBD a été porté par les 22 points de Yanis Pierrot et le 24 d'évaluation de Charles Mpome-Moukouri.

Pau s’offre le match le plus serré à Nanterre

- Journée 1

Il fallait attendre Nanterre – Pau-Lacq-Orthez pour assister au premier véritable thriller de la saison. L’Élan Béarnais est allé chercher une victoire 93-91 dans les Hauts-de-Seine, soit le plus petit écart de cette journée inaugurale. Chez Nanterre, Jayden Njany a inscrit 13 points à 5/8 aux tirs, avec également 3 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres en 25 minutes. Jim Samanos termine lui top scoreur avec ses 17 points dans la courte défaite des Franciliens. Pour Pau, Heyrold Assira a scoré 22 points et Clément More 24. A noter qu'à l'évaluation c'est Nanterre qui l'emporte 103 à 95.

Cholet commence par une démonstration face à l’ASVEL

- Journée 1

Champion de France Espoirs en titre, Cholet n’a pas tardé à rappeler ses ambitions. L’ASVEL n’était pourtant menée que 23-21 après le premier quart-temps puis 41-33 à la pause. Cholet a ensuite accéléré pour prendre quatorze longueurs d’avance après trente minutes (69-55), avant de faire exploser l’écart dans la dernière période et de s’imposer 97-68. Tom Kasongo termine top scoreur de CB avec ses 24 points. Pour les Rhôdaniens, Noha Sylves est à un rebond du double-double (13 points et 9 rebonds).

« Je suis satisfait de la qualité du jeu produit par l’équipe a déclaré Régis Boissié dans Ouest France. Pour une équipe qui se construit, on arrive déjà à faire des choses intéressantes, tant défensivement qu’offensivement. Il s’est dégagé une force collective vraiment très intéressante. »

Paris ramène une victoire convaincante de Nancy

- Journée 1

Paris Basketball a lui aussi parfaitement débuté sa saison avec un succès 88-72 sur le parquet du SLUC Nancy. Avec 88 points inscrits et seize longueurs d’avance à l’arrivée, les Parisiens ont été lancé sur un trio Noam Delag (19 points), Samuel Bringer (17 points), Kevan Methalie (16 points). Côté nancéien,Erwan Ntsantso Djoni a terminé avec 27 points, 7 rebond et 6 passe décisive en un peu plus de 36 minutes.

Bourg, Roanne et Cholet déjà très offensifs

Cette première journée a surtout été marquée par trois victoires très larges : Bourg-en-Bresse à Saint-Quentin (98-60, +38), Roanne à Boulazac (102-72, +30) et Cholet contre l’ASVEL (97-68, +29). Pau-Lacq-Orthez a vécu une soirée beaucoup plus serrée à Nanterre (93-91), tandis que Dijon, Le Mans, Chalon et Paris ont également lancé leur exercice 2026-2027 par une victoire.

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