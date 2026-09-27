Bourg déroule, Roanne dépasse les 100 points, Cholet écrase l’ASVEL : la J1 des Espoirs ELITE

Le championnat Espoirs ELITE version 2026/2027 est officiellement lancé ! Retour sur cette première journée avec 8 rencontres au programme sur les différents parquets hexagonaux.

Dijon prend rapidement le dessus sur Strasbourg

La JDA Dijon a ouvert la saison par une victoire maîtrisée contre Strasbourg. Emrys Dadeke et Karl Zamatta ont inscrit 24 et 20 points chacun, ce dernier ajoutant 9 rebonds, tandis que Felix Sovann a terminé meilleur marqueur strasbourgeois avec 19 points.

Le Mans démarre par une victoire à Gravelines

Le Mans a réussi son entrée dans la saison en allant s’imposer de neuf points sur le parquet de Gravelines-Dunkerque (81-72). Les Manceaux ont pu compter sur les 15 points et 9 rebonds d'Afény Cognet ainsi que les 17 unités d'Alassane Traore. Pour le BCM Sohan Boungo a tout tenté avec 28 points en 37 minutes.

Chalon dépasse déjà les 100 points

L’Élan Chalon a lancé son championnat avec la deuxième meilleure production offensive de la journée, dépassant immédiatement la barre des 100 points. Les Espoirs chalonnais ont dominé Limoges 101 à 81 et prennent ainsi un départ convaincant à domicile. 5 joueurs à plus de 10 points pour les Bourguignons dont 17 pour pour Babacar Gueye et un double-double pour Antoine Darsonville (15 points et 11 rebonds). Pour le CSP, c'est David Gnaba qui termine avec la meilleure évaluation (21).

Bourg récite son basket à Saint-Quentin

La JL Bourg a signé l’une des prestations les plus marquantes de cette J1. Les Bressans de Julien Taponat (24 points à 10/10 à 2 points)ont cumulé 33 passes décisives. Côté Saint-Quentin, Deh-Dimitri Azema a inscrit 20 points, mais les locaux n’ont jamais pu inquiéter les Burgiens qui finissent avec une évaluation record de 142 contre 47.

Roanne signe le carton offensif de la journée

Pour son retour en Espoirs ELITE, Roanne a immédiatement dépassé les 100 points avec une large victoire à Boulazac. La Chorale s’est imposée 102-72, soit le plus gros total offensif de cette première journée. Avec trente points d’écart, les Roannais ont également signé l’un des trois succès les plus nets du week-end, avec Bourg-en-Bresse et Cholet. Anthony Bria a scoré 34 points en 29 minutes, bien aidé par le duo Emeric Yomi (21 points) - Noah Marchand (20 points). Le BBD a été porté par les 22 points de Yanis Pierrot et le 24 d'évaluation de Charles Mpome-Moukouri.

Pau s’offre le match le plus serré à Nanterre

Il fallait attendre Nanterre – Pau-Lacq-Orthez pour assister au premier véritable thriller de la saison. L’Élan Béarnais est allé chercher une victoire 93-91 dans les Hauts-de-Seine, soit le plus petit écart de cette journée inaugurale. Chez Nanterre, Jayden Njany a inscrit 13 points à 5/8 aux tirs, avec également 3 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres en 25 minutes. Jim Samanos termine lui top scoreur avec ses 17 points dans la courte défaite des Franciliens. Pour Pau, Heyrold Assira a scoré 22 points et Clément More 24. A noter qu'à l'évaluation c'est Nanterre qui l'emporte 103 à 95.

Cholet commence par une démonstration face à l’ASVEL

Champion de France Espoirs en titre, Cholet n’a pas tardé à rappeler ses ambitions. L’ASVEL n’était pourtant menée que 23-21 après le premier quart-temps puis 41-33 à la pause. Cholet a ensuite accéléré pour prendre quatorze longueurs d’avance après trente minutes (69-55), avant de faire exploser l’écart dans la dernière période et de s’imposer 97-68. Tom Kasongo termine top scoreur de CB avec ses 24 points. Pour les Rhôdaniens, Noha Sylves est à un rebond du double-double (13 points et 9 rebonds).

« Je suis satisfait de la qualité du jeu produit par l’équipe a déclaré Régis Boissié dans Ouest France. Pour une équipe qui se construit, on arrive déjà à faire des choses intéressantes, tant défensivement qu’offensivement. Il s’est dégagé une force collective vraiment très intéressante. »

Paris ramène une victoire convaincante de Nancy

Paris Basketball a lui aussi parfaitement débuté sa saison avec un succès 88-72 sur le parquet du SLUC Nancy. Avec 88 points inscrits et seize longueurs d’avance à l’arrivée, les Parisiens ont été lancé sur un trio Noam Delag (19 points), Samuel Bringer (17 points), Kevan Methalie (16 points). Côté nancéien,Erwan Ntsantso Djoni a terminé avec 27 points, 7 rebond et 6 passe décisive en un peu plus de 36 minutes.

Bourg, Roanne et Cholet déjà très offensifs

Cette première journée a surtout été marquée par trois victoires très larges : Bourg-en-Bresse à Saint-Quentin (98-60, +38), Roanne à Boulazac (102-72, +30) et Cholet contre l’ASVEL (97-68, +29). Pau-Lacq-Orthez a vécu une soirée beaucoup plus serrée à Nanterre (93-91), tandis que Dijon, Le Mans, Chalon et Paris ont également lancé leur exercice 2026-2027 par une victoire.