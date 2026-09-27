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Jacob Gilyard réalise une performance inédite en Betclic ÉLITE depuis plus de quatre ans

En interceptant 8 ballons face à Le Mans en ouverture de la saison, le meneur gravelinois Jacob Gilyard a réalisé la meilleure performance dans le domaine en Betclic ÉLITE depuis février 2022.
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Résumé
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Jacob Gilyard réalise une performance inédite en Betclic ÉLITE depuis plus de quatre ans
Jacob Gilyard a été héroïque, en vain, face au BCM
Crédit photo : Julie Dumélié
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« C’est impressionnant, je n’avais pas vu les stats, c’est dingue », a soufflé Soren Bracq dans les colonnes de La Voix du Nord, en découvrant les statistiques de son coéquipier, Jacob Gilyard, face au Mans.

8 interceptions !

Prolongé à la dernière minute cet été par le BCM Gravelines-Dunkerque, le meneur nordiste a ouvert sa saison de Betclic ÉLITE par un match monumental, rendu encore plus frustrant par la défaite maritime en prolongation (97-103, a.p.).

Lui a failli écrire l'histoire du championnat, avec un triple-double qui aurait été complètement improbable : 24 points à 7/16, 4 rebonds, 13 passes décisives et... 8 interceptions en 40 minutes.

Jacob GILYARD
Jacob GILYARD
24
PTS
4
REB
13
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
97 103
MSB

Alors que le record historique du championnat de France reste toujours détenu par Derrick Lewis (12 interceptions), le soir de son quadruple-double aussi invraisemblable que controversé (20 points, 11 rebonds, 10 contres), Jacob Gilyard a réalisé la performance la plus inédite dans le domaine depuis quatre ans et demi en LNB.

Une premiuère depuis un Portelois

Le 4 février 2022, sur le parquet du Paris Basketball, Devin Davis, alors au Portel, avait également volé 8 ballons aux hommes de... Jean-Christophe Prat, l'actuel entraîneur de Gilyard au BCM.

Devin DAVIS
Devin DAVIS
16
PTS
4
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
LEP
65 57
PAR

Depuis, personne n'était monté au-dessus des 6 interceptions en Betclic ÉLITE, à l'image de Allan Dokossi, Zac Cuthbertson, Landers Nolley II et Élie Okobo la saison dernière.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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