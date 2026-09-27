Jacob Gilyard réalise une performance inédite en Betclic ÉLITE depuis plus de quatre ans

« C’est impressionnant, je n’avais pas vu les stats, c’est dingue », a soufflé Soren Bracq dans les colonnes de La Voix du Nord, en découvrant les statistiques de son coéquipier, Jacob Gilyard, face au Mans.

8 interceptions !

Prolongé à la dernière minute cet été par le BCM Gravelines-Dunkerque, le meneur nordiste a ouvert sa saison de Betclic ÉLITE par un match monumental, rendu encore plus frustrant par la défaite maritime en prolongation (97-103, a.p.).

Lui a failli écrire l'histoire du championnat, avec un triple-double qui aurait été complètement improbable : 24 points à 7/16, 4 rebonds, 13 passes décisives et... 8 interceptions en 40 minutes.

Alors que le record historique du championnat de France reste toujours détenu par Derrick Lewis (12 interceptions), le soir de son quadruple-double aussi invraisemblable que controversé (20 points, 11 rebonds, 10 contres), Jacob Gilyard a réalisé la performance la plus inédite dans le domaine depuis quatre ans et demi en LNB.

Une premiuère depuis un Portelois

Le 4 février 2022, sur le parquet du Paris Basketball, Devin Davis, alors au Portel, avait également volé 8 ballons aux hommes de... Jean-Christophe Prat, l'actuel entraîneur de Gilyard au BCM.

Depuis, personne n'était monté au-dessus des 6 interceptions en Betclic ÉLITE, à l'image de Allan Dokossi, Zac Cuthbertson, Landers Nolley II et Élie Okobo la saison dernière.