Basket Landes souffre mais gagne

Championnes de France en titre, victorieuses du Match des Championnes la semaine dernière, les joueuses de Basket Landes ont idéalement entamé leur saison de La Boulangère Wonderligue.

Une victoire au forceps à Angers (76-81), verrouillée dans un money-time plus serré que prévu, de +10 (57-67) à +2 (70-72, 37e minute).

Alors que Célia Cardenal, MVP de la finale de Ligue 2, a impressionné pour ses débuts en première division (19 points), le collectif landais a fini par faire la différence, porté par Aleksa Gulbe (18 points à 7/11, 6 rebonds et 3 passes décisives).

Lanterne rouge de la saison 2025/26, sauvée au terme des playdowns, l'UFAB peut encore évoquer le concept de "défaite encourageante", avec une défaite très honorable face à la meilleure équipe du pays pour ouvrir le championnat.

"C’est un bon premier match, malgré la déception", a salué la coach angevine, Aurélie Bonnan, dans les colonnes d'Ouest France. "Les filles, ont montré un beau visage avec nos qualités et nos manques aujourd’hui. »