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Basket Landes souffre mais gagne

Une semaine après avoir remporté le Match des Championnes, Basket Landes a décroché sa première victoire de la saison à Angers (76-81).
|
Résumé
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Basket Landes souffre mais gagne
Première victoire pour Basket Landes
Crédit photo : Florentin Bruère
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Championnes de France en titre, victorieuses du Match des Championnes la semaine dernière, les joueuses de Basket Landes ont idéalement entamé leur saison de La Boulangère Wonderligue.

Une victoire au forceps à Angers (76-81), verrouillée dans un money-time plus serré que prévu, de +10 (57-67) à +2 (70-72, 37e minute).

Angers Féminin 76 - 81 Basket Landes · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 27/09/2026

Leaders

Angers FémininBasket Landes
PTSCélia Cardenal 19Aleksa Gulbe 18
REBTrinity Baptiste 7Murjanatu Musa 8
PDMarta Hermida 7Trinity San Antonio 8

Statistiques d'équipe

Angers FémininBasket Landes
TIRS40,7 %46,9 %
3PTS5/176/14
LF23/2615/18
REB3138
RO912

Alors que Célia Cardenal, MVP de la finale de Ligue 2, a impressionné pour ses débuts en première division (19 points), le collectif landais a fini par faire la différence, porté par Aleksa Gulbe (18 points à 7/11, 6 rebonds et 3 passes décisives).

Aleksa GULBE
Aleksa GULBE
18
PTS
6
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ANG
76 81
LAN

Lanterne rouge de la saison 2025/26, sauvée au terme des playdowns, l'UFAB peut encore évoquer le concept de "défaite encourageante", avec une défaite très honorable face à la meilleure équipe du pays pour ouvrir le championnat.

"C’est un bon premier match, malgré la déception", a salué la coach angevine, Aurélie Bonnan, dans les colonnes d'Ouest France. "Les filles, ont montré un beau visage avec nos qualités et nos manques aujourd’hui. »

La Boulangère Wonderligue - Journée 1
26/09/2026
VIL Villeneuve d'Ascq
70 55
TOU Toulouse M.B.
BOU Bourges
81 67
LAN Landerneau
CHA Charnay
77 83
MON Lattes Montpellier
FCB Flammes Carolo
70 78
LYO Lyon Asvel Féminin
27/09/2026
ANG Angers Féminin
76 81
LAN Basket Landes
MEY La Tronche Meylan
67 74
CHA Chartres Féminin

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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