Double champion NBA et ancien de l’ASVEL, Monaco et Bourg, Norris Cole passe devient coach

Norris Cole ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. L’ancien meneur américain fait partie du staff des Sioux Falls Skyforce, franchise de NBA G League affiliée au Miami Heat, pour la saison 2026-2027.

Former Miami HEAT guard and NBA Champion Norris Cole joining the Sioux Falls Skyforce coaching staff as an assistant coach this season, per @Anthony_Chiang pic.twitter.com/tGoAH1kMvi — Heat Diehards (@HeatDiehards) 27 septembre 2026

Âgé de 37 ans, il occupera un poste d’assistant auprès du nouvel entraîneur principal Mario Casamajor. Il travaillera aux côtés de Remy NDiaye, Nate Wilson et Darius Johnson-Odom. Casamajor avait été nommé à la tête de Sioux Falls le 15 septembre, après cinq saisons passées au sein de l’organisation du Heat, notamment comme responsable de la vidéo.

Pour Norris Cole, ce passage sur le banc intervient seulement quelques mois après sa dernière expérience de joueur. L’Américain évoluait encore avec Peñarol en Uruguay au printemps 2026. Il avait d'ailleurs remporté le titre de Champion National après s'être blessé lors du match 4 de la série au meilleur des 7 matchs.

¿Norris Cole?



Campeón de la Liga Uruguaya de Básquet con el glorioso Club Atlético Peñarol. https://t.co/BUZtGWLqWJ pic.twitter.com/243b7QMti5 — Matías (@alexmatias1891) 27 septembre 2026

Retour dans l’organisation de ses deux titres NBA

Le choix de Sioux Falls ramène surtout Norris Cole vers une organisation qu’il connaît particulièrement bien. Drafté en 28e position en 2011 après quatre saisons universitaires à Cleveland State, il avait débuté sa carrière NBA avec Miami.

Il a remporté les titres NBA 2012 et 2013 dès ses deux premières saisons professionnelles, puis disputé une troisième finale consécutive en 2014. Il est resté au Heat jusqu’à son transfert en cours de saison 2014-2015.

Sa carrière l’a ensuite conduit à La Nouvelle-Orléans et Oklahoma City avant son départ vers l’étranger et plusieurs expériences en Europe.

Un visage bien connu du championnat de France

Norris Cole conserve notamment un lien fort avec le basket français. Arrivé à l’AS Monaco en novembre 2019, il avait disputé la saison 2019-2020 sous les couleurs de la Roca Team.

PROFIL JOUEUR Norris COLE Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 37 ans (13/10/1988) Nationalités: Stats 2021-2022 / Betclic ELITE PTS 13,3 #30 REB 0,9 #232 PD 3,6 #35

Il avait ensuite rejoint LDLC ASVEL pour l’exercice 2020-2021, conclu par un titre de champion de France. On l’avait ensuite retrouvé en France quelques mois plus tard à la JL Bourg, après un passage par Malaga.

Après avoir encore joué en Amérique du Sud au cours de l’année 2026, pour sa dernière expérience en tant que joueur, le double champion NBA entame donc désormais une nouvelle étape de son parcours avec les Skyforce. Une reconversion qui le ramène, quinze ans après sa draft, dans la galaxie du Miami Heat.