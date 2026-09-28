Le bras de fer entre Jalen Duren et les Pistons se poursuit. À quelques jours du début du camp d’entraînement, le pivot de 22 ans reste dans le flou puisqu'aucun accord n'a pour le moment été trouvé avec sa franchise, malgré une proposition pouvant lui rapporter jusqu’à 200 millions de dollars sur cinq ans. Une situation alimentant un certain scepticisme dans toute la NBA, alors que Jalen Duren doit prochainement prendre une décision déterminante pour la suite de sa carrière.

There has been no clear indication yet, league sources say, regarding Pistons center Jalen Duren’s attendance Monday for Detroit’s Media Day.



The natural presumption is that the restricted free agent would not participate until he has a signed contract … but we await clarity. pic.twitter.com/hJh0etKLiL — Marc Stein (@TheSteinLine) 27 septembre 2026

Duren face à un choix à 200 millions

Selon Marc Stein, de nombreux acteurs majeurs de la ligue doutent encore de la volonté du pivot de refuser une telle somme. Pour obtenir davantage de contrôle sur son avenir, le All-Star pourrait toutefois accepter sa qualifying offer de 9,6 millions de dollars et devenir agent libre à l’issue de la saison. Le joueur né en Pennsylvanie doit livrer son verdict final concernant cette proposition d'ici jeudi même si l'affaire semble loin d'être réglée.

Cette divergence tient notamment à la déception du joueur 22 ans de ne pas avoir obtenu un contrat maximal après sa meilleure saison en carrière. En effet, l'intérieur s'est placé comme l'un des meilleurs big men de la ligue et a même été sélectionné pour la première fois au All-Star Game et dans une équipe All-NBA.

Jalen Duren Poste : Pivot

Taille : 208 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Detroit Pistons Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 19,5 #49 REB 10,5 #11 PD 2,0 #235

Cependant, les Pistons n'ont pas bronché et tiennent à préserver leur flexibilité financière sur le long terme. La franchise du Michigan ne semble pas prête à offrir un tel contrat à un joueur en difficulté lors des playoffs. D'ailleurs, Detroit aurait même intégré une clause liée au poids de Jalen Duren dans sa proposition contractuelle.

Un début de saison déjà menacé

Si pour le moment, ce conflit ne s'apparentait qu'à une querelle d'intersaison, l'imbroglio commence à avoir des conséquences concrètes. Toujours agent libre restreint, le pivot ne devrait pas participer au media day des Pistons. D’après Sam Amick et Hunter Patterson de The Athletic, cette absence pourrait également annoncer son forfait pour le début du camp d’entraînement.

Detroit doit pourtant lancer sa préparation mardi, avant un premier match de pré-saison face aux Suns le 5 octobre. Sans son pivot, les Pistons devront gérer une situation particulièrement délicate alors que la franchise nourrit de fortes ambitions pour la saison à venir après une première place décrochée à l'Est l'an passé.