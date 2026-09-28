Théo Maledon et Amine Noua n’ont pas attendu pour se mettre en évidence en Liga Endesa. Pour la première journée du championnat espagnol, dimanche 27 septembre, les deux Français ont chacun atteint 23 d’évaluation lors de la victoire du Real Madrid contre l’Unicaja Malaga (89-87). Maledon a compilé 17 points et 7 passes décisives, tandis que Noua a terminé à 18 points et 8 rebonds. Dans une rencontre indécise jusqu’aux dernières secondes, Timothé Luwawu-Cabarrot (14 points et 5 rebonds) a inscrit le tir à 3-points qui a replacé Madrid devant à 41 secondes de la fin.

Théo Maledon déjà très influent avec le Real Madrid

Pour son premier match de Liga Endesa de la saison, Théo Maledon a rapidement pris ses responsabilités sous les ordres de Pedro Martínez. En 24 minutes, l’international français a inscrit 17 points à 5/11 aux tirs, dont 1/2 à 3-points, ajouté 7 passes décisives et réussi ses 6 lancers francs.

Avec 23 d’évaluation, il a signé la meilleure marque de son équipe dans ce domaine. Il a également terminé avec le meilleur +/- du Real Madrid (+9), dans une rencontre où les Madrilènes ont longtemps été bousculés.

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Le Real avait regagné son vestiaire avec un point de retard (46-47) avant de souffrir davantage au retour des vestiaires. L’Unicaja a remporté le troisième quart-temps 24-19 et compté jusqu’à huit longueurs d’avance (65-73).

Amine Noua répond avec 18 points et 8 rebonds

En face, Amine Noua a livré une première prestation très solide sous les couleurs de l’Unicaja. L’intérieur français a marqué 18 points à 8/11 aux tirs, dont un parfait 6/6 à 2-points, tout en captant 8 rebonds.

Avec également 2 interceptions et 1 passe décisive en 26 minutes, l’ancien joueur de l’ASVEL a lui aussi atteint 23 d’évaluation. Seul Willy Hernangómez a davantage marqué pour Malaga avec 20 points, lui aussi pour 23 d’évaluation.

Noua a notamment été l’un des acteurs du meilleur passage andalou. À six minutes et demie de la fin, Malaga menait encore 78-70 et semblait en mesure de s’imposer à la Movistar Arena.

Timothé Luwawu-Cabarrot inscrit le panier décisif

Madrid a finalement renversé la situation grâce à un 12-1 dans le dernier quart-temps. Timothé Luwawu-Cabarrot a terminé avec 14 points, 5 rebonds et 1 passe décisive en près de 24 minutes.

Son action majeure est intervenue à 41,4 secondes du buzzer. Alors que Malaga venait de reprendre les commandes (84-85), l’ailier français a marqué à 3-points pour replacer le Real devant (87-85).

El Máximo Anotador Endesa de la pasada temporada demostrado en los últimos segundo del partido porque se llevó el galardón



🔥 Timothé Luwawu-Cabarrot 🔥



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Facundo Campazzo a ensuite réalisé une défense importante sur Ignas Brazdeikis. L’Unicaja a néanmoins obtenu une dernière possibilité d’arracher la victoire après un lancer franc manqué volontairement par Campazzo. Depuis son propre camp, Amine Noua n’a pas réussi l’ultime tentative.

Trois Français impliqués dans la victoire du Real Madrid

Avec Maledon et Luwawu-Cabarrot, le Real Madrid a donc pu compter sur deux Français importants pour lancer sa saison de Liga Endesa. Olivier Sarr a été beaucoup moins utilisé : l’intérieur n’a passé que 3 minutes et 46 secondes sur le parquet, pour 1 rebond.

Le Real s’impose finalement 89-87 après avoir été sérieusement menacé par l’Unicaja. Maledon et Noua terminent tous les deux cette première journée avec 23 d’évaluation, soit la meilleure marque du match à égalité avec Willy Hernangómez.