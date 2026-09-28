Les playoffs WNBA ont débuté dimanche avec deux résultats marquants pour les Françaises engagées. Golden State n’a laissé aucune chance à Dallas (104-80), avec Gabby Williams et Janelle Salaün dans la rotation des Valkyries, tandis que le New York Liberty de Pauline Astier, Marine Johannès et Marine Fauthoux est allé faire tomber Minnesota (91-75), leader de la saison régulière. Las Vegas et Atlanta ont également remporté leur premier match.

Gabby Williams et les Valkyries écrasent Dallas

Pour leur entrée en playoffs, les Golden State Valkyries ont rapidement rappelé pourquoi elles avaient dominé la saison régulière. Après un premier quart-temps équilibré (21-20 pour Dallas), les joueuses de Natalie Nakase ont complètement renversé la rencontre au Chase Center.

Golden State a infligé un 37-11 aux Wings dans le deuxième quart-temps. Tiffany Hayes a notamment inscrit 13 points consécutifs entre la fin du premier quart et le début du deuxième, avant que Cecilia Zandalasini ne prenne le relais.

Gabby Williams (20 points à 8/16 aux tirs, 4 passes décisives et 3 rebonds) a elle aussi participé à l’accélération avec deux paniers consécutifs. Les Valkyries ont ensuite continué à creuser l’écart au retour des vestiaires, avec notamment des tirs primés de Kayla Thornton, Zandalasini, Janelle Salaün (3 points à 1/6 et 2 rebonds en 21 minutes) et Kaitlyn Chen.

Gabby Williams tonight:



• 20 points

• 4 assists

• 3 rebounds

• 8/16 FG pic.twitter.com/s8q3BOESBv — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) 28 septembre 2026

L’écart est monté jusqu’à 36 points. La Française Aminata Gueye (2 points à 1/4 et 3 rebonds en 10 minutes) en a profité pour inscrire ses deux premiers points en WNBA sur pick-and-roll avec Kaitlyn Chen, avant de délivrer sa première passe décisive sur un tir à 3-points de Gabby Williams. Golden State s’est finalement imposé 104-80 et prend l’avantage dans la série avant le match 2, mercredi à Arlington.

Pauline Astier précieuse, New York renverse le n°1 Minnesota

Le résultat le plus marquant de cette première soirée est venu de Minneapolis. Huitième de la saison régulière, le New York Liberty est allé battre Minnesota, premier de la saison régulière, sur le score de 91-75.

Breanna Stewart a livré une prestation majeure avec 34 points, 12 rebonds et 6 passes décisives. Leonie Fiebich a ajouté 16 points avec un 4/5 à 3-points, tandis que Sabrina Ionescu a terminé à 13 points et 6 passes.

Titulaire, Pauline Astier a largement contribué au succès new-yorkais avec 7 points, 8 rebonds et 5 passes décisives en 29 minutes. Marine Johannès a été davantage limitée dans son temps de jeu (2 points à 1/3 et 2 passes en 10 minutes), tandis que Marine Fauthoux n’est entrée que dans les dernières minutes de la rencontre.

Minnesota était pourtant revenu à 65-60 à la fin du troisième quart-temps, notamment grâce à Kayla McBride. Le Liberty a ensuite fait la différence dans les dix dernières minutes et pourra désormais conclure la série à domicile lors du match 2.

A'ja Wilson démarre avec 38 points, Atlanta renverse Washington

Champion en titre, Las Vegas a également réussi son entrée en playoffs avec une victoire contre Indiana (102-85). A'ja Wilson a égalé son record personnel en playoffs avec 38 points à 15/19 aux tirs, auxquels elle a ajouté 16 rebonds et 4 contres.

Jackie Young a compilé 21 points et 10 passes décisives, alors que Chelsea Gray a ajouté 14 points. Côté Indiana, Caitlin Clark a terminé avec 15 points et 10 passes, tandis qu’Aliyah Boston en a inscrit 18.

Enfin, Atlanta a battu Washington 92-77 après avoir compté jusqu’à 11 points de retard. Rhyne Howard a inscrit 26 points avec 5 interceptions, Allisha Gray 22 points et Angel Reese a signé 13 points et 12 rebonds pour son premier match de playoffs. Les 22 ballons perdus par Washington, transformés en 27 points par Atlanta, ont pesé lourd dans la rencontre.