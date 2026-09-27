Recherche
Recherche
Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

L'ASVEL a bien digéré le couac SuperCoupe : une semaine parfaite pour l'équipe de Tony Parker

Face à son bourreau de la saison dernière, l'ASVEL a entamé sa campagne 2026/27 de Betclic ÉLITE du bon pied : victoire 97-85 à la Meilleraie contre Cholet Basket !
|
Résumé
Écouter
L'ASVEL a bien digéré le couac SuperCoupe : une semaine parfaite pour l'équipe de Tony Parker
Patty Mills et l'ASVEL sont repartis victorieux de la Meilleraie
Crédit photo : Florentin Bruère
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Quatre mois après l'élimination de l'ASVEL contre Cholet dès les quarts de finale de Betclic ÉLITE, le club villeurbannais a pris une petite revanche à Cholet ce dimanche en ouverture du championnat (97-85).

Cholet 85 - 97 ASVEL · Betclic ELITE 2026-2027 · 27/09/2026

Leaders

CholetASVEL
PTSAaron Towo-Nansi 19Patty Mills 17
REBSitraka Raharimanantoanina 5Joel Bolomboy 6
PDJarrod West II 7Tremont Waters 5

Statistiques d'équipe

CholetASVEL
TIRS45,2 %55,6 %
3PTS8/2713/30
LF21/2824/35
REB3330
RO138

Une victoire, pour la grande première de coach Tony Parker, qui permet à l'ASVEL de conclure une semaine parfaite, après son succès jeudi en EuroLeague contre le Maccabi Tel-Aviv (84-74), faisant ainsi oublier son élimination en demi-finale de la SuperCoupe LNB contre Roanne.

"Pas facile de gagner à la Meilleraie"

L'ASVEL a rapidement pris le large (17-6, 5e), portée par un Patty Mills (17 points en 21 minutes) injouable et un jeu de transition léché autour de Jae Crowder, Both Gachh et Tremont Waters. Extrêmement adroits (12/19 de loin), les Villeurbannais ont regagné les vestiaires avec 13 points d'avance (58-45).

Both GACH
Both GACH
17
PTS
5
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
CHO
85 97
ASV

« On a bien attaqué le match. On a matché leur énergie et en défense, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. J'ai trouvé l'équipe sereine », s'est félicité Tony Parker, cité par Ouest-France. Au micro de DAZN, il avait insisté sur le piège que représentait La Meilleraie : « Il n'est pas facile de gagner ici (…). On peut être satisfaits. »

Malgré Towo-Nansi...

Recomposé après plusieurs départs majeurs, Cholet n'a rien lâché, porté par un Aaron Towo-Nansi record en Betclic ÉLITE (19 points). Les Choletais sont revenus à -4 (68-72, 29e) puis -5 (77-82, 33e), avant que cet élan ne soit freiné par la blessure de Mohamed Diarra, évacué sur civière, victime de crampes selon son entraîneur.

Aaron TOWO-NANSI
Aaron TOWO-NANSI
19
PTS
0
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
CHO
85 97
ASV

« Ça va, ce n'est pas trop grave », a rassuré Fabrice Lefrançois dans les colonnes d'Ouest France, avant d'applaudir la performance de l'ASVEL et des siens. « Ils ont été chirurgicaux en première mi-temps : chaque erreur a été payée cash. Mais j'ai aimé la réaction, le caractère. »

Tony Parker et ses hommes vont désormais rentrer dans le dur : un déplacement au Panathinaïkos mardi, avant la réception de Valence vendredi, pour conclure avec un nouveau voyage vers Dunkerque dimanche prochain. Le marathon est lancé...

ASVEL
ASVEL
Suivre
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit