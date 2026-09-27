L'ASVEL a bien digéré le couac SuperCoupe : une semaine parfaite pour l'équipe de Tony Parker

Quatre mois après l'élimination de l'ASVEL contre Cholet dès les quarts de finale de Betclic ÉLITE, le club villeurbannais a pris une petite revanche à Cholet ce dimanche en ouverture du championnat (97-85).

Une victoire, pour la grande première de coach Tony Parker, qui permet à l'ASVEL de conclure une semaine parfaite, après son succès jeudi en EuroLeague contre le Maccabi Tel-Aviv (84-74), faisant ainsi oublier son élimination en demi-finale de la SuperCoupe LNB contre Roanne.

"Pas facile de gagner à la Meilleraie"

L'ASVEL a rapidement pris le large (17-6, 5e), portée par un Patty Mills (17 points en 21 minutes) injouable et un jeu de transition léché autour de Jae Crowder, Both Gachh et Tremont Waters. Extrêmement adroits (12/19 de loin), les Villeurbannais ont regagné les vestiaires avec 13 points d'avance (58-45).

« On a bien attaqué le match. On a matché leur énergie et en défense, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. J'ai trouvé l'équipe sereine », s'est félicité Tony Parker, cité par Ouest-France. Au micro de DAZN, il avait insisté sur le piège que représentait La Meilleraie : « Il n'est pas facile de gagner ici (…). On peut être satisfaits. »

🎙️ | Tony Parker : "C'est très dur de gagner à Cholet, donc on peut être satisfaits ce soir !"🔥#BetclicElite



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Malgré Towo-Nansi...

Recomposé après plusieurs départs majeurs, Cholet n'a rien lâché, porté par un Aaron Towo-Nansi record en Betclic ÉLITE (19 points). Les Choletais sont revenus à -4 (68-72, 29e) puis -5 (77-82, 33e), avant que cet élan ne soit freiné par la blessure de Mohamed Diarra, évacué sur civière, victime de crampes selon son entraîneur.

« Ça va, ce n'est pas trop grave », a rassuré Fabrice Lefrançois dans les colonnes d'Ouest France, avant d'applaudir la performance de l'ASVEL et des siens. « Ils ont été chirurgicaux en première mi-temps : chaque erreur a été payée cash. Mais j'ai aimé la réaction, le caractère. »

Tony Parker et ses hommes vont désormais rentrer dans le dur : un déplacement au Panathinaïkos mardi, avant la réception de Valence vendredi, pour conclure avec un nouveau voyage vers Dunkerque dimanche prochain. Le marathon est lancé...