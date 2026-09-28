Coupe du monde féminine 2026 : la FIBA dévoile un bilan record, la finale des Bleues suivie par 1,84 million de téléspectateurs

La Coupe du Monde Féminine a attiré 236 015 spectateurs à Berlin, contre 145 519 lors de l’édition 2022 à Sydney. Le tournoi a pourtant compté deux rencontres de moins : 36 matchs cette année, contre 38 quatre ans plus tôt. Dans son bilan d'après-campagne, la FIBA fait également état de fortes audiences télévisées. En France, la finale perdue par les Bleues face aux États-Unis a atteint un pic de 1,84 million de téléspectateurs sur TMC.

Coupe du monde féminine 2026 : 6 556 spectateurs par match

Seize nations ont participé à la compétition, organisée à la Berlin Arena, rappelée Uber Arena, et à la Max-Schmeling-Halle. Les États-Unis ont remporté le titre face à la France, tandis que l’Espagne a décroché le bronze contre l’Allemagne.

Avec 236 015 spectateurs, la fréquentation totale a progressé de 62,2 % par rapport à 2022. La moyenne de 6 556 spectateurs par match constitue elle aussi un record pour la compétition. Plusieurs rencontres ont affiché complet à la Berlin Arena, dont la capacité était fixée à 12 650 places pour l’événement.

La finale de 2022 entre la Chine et les États-Unis demeure toutefois le match de Coupe du monde féminine le plus suivi en salle de l’ère moderne, avec 15 895 spectateurs à Sydney. À titre de comparaison, le tournoi féminin des Jeux olympiques de Paris 2024 avait rassemblé 513 838 spectateurs en 26 matchs, soit 19 763 par rencontre en moyenne.

Un pic de 1,84 million de téléspectateurs en France pour la finale

En France, la finale entre les Bleues et les États-Unis a rassemblé 1,4 million de téléspectateurs en moyenne sur TMC, avec un pic à 1,84 million. Les rencontres étaient également diffusées sur beIN SPORTS.

Aux États-Unis, le match de groupe entre les Américaines et l’Italie est devenu la rencontre de basket féminin la plus regardée de l’histoire de TNT, avec 1,3 million de téléspectateurs en moyenne. La finale a réuni 1,2 million de personnes en moyenne, avec un pic à 1,5 million. La couverture du tournoi sur les chaînes payantes TNT et HBO Max a touché 12,3 millions de téléspectateurs.

Des audiences élevées en Espagne, en Allemagne et en Chine

En Espagne, la demi-finale contre les États-Unis a approché 1,3 million de téléspectateurs sur TVE. Movistar a également diffusé le week-end final, conclu par la troisième place de la sélection espagnole.

En Allemagne, les diffusions de la demi-finale et du match pour la troisième place sur ProSieben ont chacune dépassé le million de téléspectateurs. Les quatre rencontres du dernier week-end ont cumulé près de 800 000 spectateurs sur les plateformes de Magenta.

La plus forte audience en direct citée par la FIBA a été enregistrée en Chine : le match de poule entre la Chine et la Tchéquie a rassemblé 14,1 millions de téléspectateurs en moyenne sur CCTV-5.

Plus de 3,3 milliards d’impressions sur les réseaux sociaux

La compétition a dépassé 3,3 milliards d’impressions sur les réseaux sociaux, soit une hausse de 175 % par rapport à 2022. Les interactions ont atteint 60 millions, près de quatre fois le total de l’édition précédente. Les vidéos ont généré 1,4 milliard de vues, en progression de 195 %.

Les comptes liés à l’événement ont gagné 400 000 abonnés pendant le tournoi et réunissent désormais près de 900 000 personnes. Le compte Instagram de la Coupe du monde féminine en compte 222 000, dont la moitié de femmes, selon la FIBA.

FIBA Women's Basketball World Cup 2026 shattered records across social media and website, demonstrating a massive explosion of interest in women's basketball.



A huge thank you to all the fans who tuned in to witness this historic event with us! 🫂 pic.twitter.com/RfJ9KrVdLF — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) 24 septembre 2026

Plus de 20 millions de pages vues sur le site officiel

Le site officiel du tournoi a enregistré 4,9 millions de sessions, soit plus du triple de 2022. Ses pages vues ont dépassé les 20 millions, un total sept fois supérieur à celui de l’édition de Sydney.

Les contenus éditoriaux ont généré plus de 1,85 million de pages vues, soit près de six fois le niveau de 2022, alors que le nombre d’articles publiés sur le site a doublé.