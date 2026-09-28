Fantasy BeBasket : bataille au sommet du classement, place à la semaine 2 !

La Fantasy BeBasket poursuit sa croissance avec plus de 250 managers enregistrés en quatre jours. Pour ce premier weekend, la densité des matchs au sein des compétitions nationales, avec notamment le lancement de la Betclic ÉLITE, La Boulangère Wonderligue, et le championnat Espoirs ELITE, et internationales - avec la Liga Endesa espagnole ou la BBL allemande entre autres - a permis à l’ensemble de la communauté de varier les plaisirs.



Samedi, c’est l’équipe « Luteamcho » qui a explosé les compteurs avec 133 points virtuels, en ayant le nez creux dans son choix de capitaine avec l’espoir belge de Cholet Tom Kasongo, étincelant contre l’ASVEL.

Dimanche, le meilleur score (119 points) a été enregistré par la team « Captains », qui avait choisi de doubler les points de Trinity San Antonio (Basket Landes), complète face à Angers.

Un quatuor de tête après quatre journées

Voilà la conclusion d’une courte première semaine de compétition (quatre journées), qui donne lieu à une lutte intense au sommet du classement puisque quatre équipes se tiennent en seulement 5 points.

Aucune tricherie dans la comptabilité, nous en faisons la promesse, mais la rédaction de BeBasket commence fort avec son représentant « La Synergie Basketball », à jamais le premier vainqueur de la semaine, qui pointe en tête avec 412 points.

1 La Synergie Basketball 412 2 Tototeam 409 3 Fadamental Squad 408 4 Oscar's Team 407 5 Héritiers 389 6 AllezMSB 376 7 BC Cuines 371 8 MJ MONSTARS 370 9 IN KEVIN WE TRUST 369 10 Polska Ball 367

Derrière, la bataille est particulièrement serrée avec « Tototeam » à 409 points, « Fadamental Squad » à 408 points et « Oscar's Team » à 407 points. Cinquième au classement, l’équipe des « Héritiers » pointe à une vingtaine d’unités du groupe de leaders.

Bien classés ou non pour débuter, rassurez-vous, la Fantasy BeBasket n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le jeu ne fait que commencer et chaque journée offre une occasion de grappiller des places.

300 joueurs disponibles ce mardi

Ce lundi 28 septembre, c’est repos pour tout le monde. Désolé pour ceux qui avaient choisi les trois Françaises des Golden State Valkyries, à l’origine disponibles dans les effectifs du jour, qui auraient dû compter pour les matchs de la veille. Le bug technique des rencontres de WNBA ayant lieu pendant la nuit française sera prochainement corrigé.

La Fantasy BeBasket reprendra de plus belle ce mardi 29 septembre, avec près de 300 joueurs disponibles. Au programme : NM1, EuroLeague, et lancement de la saison d’EuroCup avec notamment un joli duel entre Le Mans et l’Aris Salonique d’Adam Mokoka.

Faites vos jeux. Et n’oubliez pas qu’un joueur n’est plus disponible pendant 10 jours après l’avoir choisi dans votre équipe. C’est l’une des règles fondamentales de la Fantasy BeBasket.