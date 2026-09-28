Grâce à LeBron James, les Sixers décrochent un contrat de sponsoring record

Les Sixers ne passeront pas inaperçus l'an prochain. Avec un recrutement XXL sur l'intersaison, Philadelphie constituera l'une des attractions les plus importantes de la saison NBA. Et pour les fans les plus attentifs, le maillot comportera une légère modification par rapport aux saisons précédentes. En effet, la franchise de Pennsylvanie vient tout juste de signer un contrat d’une valeur supérieure à 10 millions de dollars par an avec Bloom Energy selon Dave McMenamin d’ESPN.

Un partenariat majeur pour les 76ers

Cet accord est le deuxième plus important contrat de personnalisation de maillot de l'histoire de la NBA. Jusque là engagée avec Crypto.com, Philly change de partenaire pour une entreprise fortement ancrée localement. L’entreprise basée en Californie dispose d’une importante implantation dans le Delaware, où se trouve notamment son deuxième plus grand site de production, à Newark, à 136 km au nord-est de Philadelphie.

« C’est notre deuxième maison », a déclaré KR Sridhar, fondateur et PDG de Bloom Energy, en évoquant l’ancrage de son entreprise dans la région. Pour le moment aucune des deux parties n’a officiellement commenté le montant de l’accord.

Au-delà de la visibilité offerte par le maillot, ce partenariat prévoit également une collaboration autour de plusieurs initiatives communautaires. Les deux parties doivent notamment réaliser un investissement à sept chiffres dans la région. Bloom Energy deviendra aussi le sponsor maillot des Delaware Blue Coats, l’équipe affiliée aux Sixers en G League.

L’effet LeBron James déjà visible

Ce nouveau partenariat intervient dans une intersaison particulièrement active pour Philadelphie. La franchise a notamment réussi à attirer LeBron James, arrivé pour deux ans et huit millions de dollars, ainsi que Jaylen Brown, afin de renforcer un groupe déjà composé de Joel Embiid, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe.

En plus de booster les performances sportives de l'équipe ces recrutements améliorent considérablement l’attractivité commerciale de l’équipe. D'ailleurs, les discussions avec Bloom Energy auraient débuté peu après la signature de LeBron James, dont l’arrivée a contribué à stimuler les activités de la Ville de l'amour fraternel, notamment en matière de billetterie et de partenariats.

Les Warriors toujours en tête de liste

« Ce qui s’est passé récemment nous a permis de tirer profit du nouvel engouement autour du club », a expliqué Tad Brown, PDG de Philadelphie et de Harris Blitzer Sports & Entertainment.

Avec ce contrat, Philadelphie se rapproche des franchises les plus valorisées sur le marché du sponsoring maillot. Seuls quelques franchises, dont les Warriors, en collaboration avec Iren pour 50 millions de dollars par an, disposent de partenariats plus importants. À l’approche de la saison 2026-2027, les Sixers profitent ainsi de leur nouvel élan sportif pour consolider également leur puissance commerciale.