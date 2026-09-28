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Klark Riethauser toujours à l’arrêt, Chalon envisage un renfort temporaire

Touché lors d’un déplacement en Allemagne, Klark Riethauser doit poursuivre sa convalescence, son hématome n’étant pas encore résorbé. L’Élan Chalon a annoncé étudier la possibilité de le remplacer pendant son indisponibilité.
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Résumé
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Klark Riethauser toujours à l’arrêt, Chalon envisage un renfort temporaire
L’Élan Chalon pourrait bientôt bouger son effectif
Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon
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L’Elan Chalon va devoir patienter avant de retrouver Klark Riethauser (2,03 m, 18 ans). Dans son point médical publié avant la rencontre victorieuse face à Limoges, le club bourguignon a donné des nouvelles de son jeune ailier suisse, victime d’une contusion musculaire lors d’un déplacement en Allemagne.

PROFIL JOUEUR
Klark Riethauser
Klark RIETHAUSER
Poste(s): Ailier
Taille: 203 cm
Âge: 18 ans (29/03/2008)
Nationalités:
logo sui.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE
PTS
18,4
#8
REB
7
#14
PD
2,6
#56

La béquille reçue par Riethauser a provoqué un hématome qui, selon le club, « n’est pas encore résorbé ». Le joueur doit donc poursuivre sa convalescence et aucune date de retour n’a été communiquée à ce stade. Chalon indique vouloir l’accompagner afin qu’il puisse reprendre la compétition dès que son état physique le permettra.

" L’hématome consécutif à la contusion musculaire (béquille) reçue en Allemagne n’est pas encore résorbé. Klark doit poursuivre sa convalescence. Le club met tout en œuvre pour l’accompagner et permettre son retour sur le terrain dès que son état le permettra. "

Cette indisponibilité intervient au début de la première saison de Klark Riethauser comme membre à temps plein de l’effectif professionnel chalonnais. Âgé de 18 ans, l’international suisse avait signé son premier contrat professionnel en juin après trois saisons passées au centre de formation de l’Élan.

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Chalon étudie son remplacement

L’information principale du point médical se trouve également dans la dernière phrase consacrée au Suisse : l’Élan Chalon indique désormais étudier son remplacement pendant la durée de son indisponibilité.

" Le club étudie le remplacement de Klark durant la durée de son indisponibilité. "

Le club n’a pas précisé quel type de joueur pourrait être recherché, ni la durée envisagée pour cet éventuel renfort. Aucun nom n’a non plus été communiqué. Il faudra donc attendre pour savoir si cette réflexion débouchera effectivement sur une arrivée dans l’effectif d’Elric Delord.

Le numéro 10 bourguignon fait partie des jeunes joueurs à suivre cette saison en Betclic ELITE.

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