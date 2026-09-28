Coupe intercontinentale : La NBA G-League United sacrée pour la première fois

La NBA G-League United tient son premier titre en Coupe intercontinentale. Battue par l’Unicaja en finale en 2024 et en 2025, la sélection de G-League a dominé le Rytas Vilnius (89-86), ce dimanche devant 8 342 spectateurs à Pékin. Menée de quatre points à la mi-temps, elle a pris jusqu’à 13 points d’avance avant de résister au retour des Lituaniens. Eric Dixon a été élu MVP de la compétition.

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NBA G League United résiste au retour du Rytas Vilnius

Après avoir effacé son retard de la première période, la NBA G League United comptait 13 points d’avance à six minutes de la fin. Comme en finale de la BCL en mai 2026 face à l'AEK Athènes, le Rytas Vilnius est pourtant revenu à égalité à deux reprises dans les 90 dernières secondes.

Eric Dixon a répondu au premier retour lituanien par un tir à 3-points, puis au second par un tir en crochet de la main gauche. Sean East II a ensuite préservé l’avantage de son équipe aux lancers francs. Avec 19 points, il termine meilleur marqueur de l'équipe montée de toute pièce, devant Dixon (18 points).

Eric Dixon élu MVP de la Coupe intercontinentale

Sorti du banc lors de la finale, Eric Dixon a ajouté 5 rebonds à ses 18 points. L'ancienne star de Villanova (meilleur marqueur NCAA en 2024-2025) avait marqué au moins 10 points lors de chacun des trois matches précédents de NBA G League United dans le tournoi.

Le Rytas Vilnius disputait cette finale sans son meneur titulaire Cassius Winston, touché à la cheville en demi-finale. Kay Bruhnke et Matas Jogela ont inscrit 15 points chacun pour le club lituanien.

Eric Dixon is your 2026 FIBA Intercontinental Cup MVP 👑✨🤓#IntercontinentalCup pic.twitter.com/NtntIIocLg — FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) 27 septembre 2026

Un premier titre après deux finales perdues

La NBA G League United avait atteint la finale des éditions 2024 et 2025, avant de s’incliner les deux fois contre l’Unicaja. Sa troisième finale consécutive lui apporte son premier trophée.

Ce succès est aussi le premier d’une équipe américaine en Coupe intercontinentale depuis celui des Maryland Terrapins en 1974.