Mike Benhamed n’a pas perdu de temps pour son retour à Tarbes-Lourdes

Mike Benhamed (1,90 m, 35 ans) est de nouveau un joueur de Tarbes-Lourdes. Le Français figure désormais dans l’effectif du club en tant que pigiste médical confirme son agence.

Un mouvement intervenu très récemment puisque BeBasket recensait encore l’arrière parmi les principaux JFL disponibles sur le marché. Son dernier club indiqué était alors Mulhouse, où il avait disputé la saison 2025-2026 en Nationale 1.

Benhamed connaît déjà bien Tarbes-Lourdes. Il y avait joué lors de la saison 2017-2018, disputant 28 rencontres de championnat sous les couleurs de l’Union pour 5 points et 1 rebond de moyenne en 12 minutes. Huit ans plus tard, le voilà donc de retour dans les Hautes-Pyrénées.

PROFIL JOUEUR Mike BENHAMED Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 35 ans (10/04/1991) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 14 #41 REB 5 #55 PD 1 #135

14 points en 22 minutes pour sa première

Son retour s’est immédiatement traduit sur le terrain vendredi 25 septembre à Vitré. Pour sa première apparition de la saison, il a inscrit 14 points en seulement 21 minutes, auxquels il a ajouté 5 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception pour 16 d’évaluation. La meilleure évaluation tarbaise de la rencontre.

Son efficacité a également été au rendez-vous : 2/2 à 2-points, 3/6 derrière l’arc et 1/2 aux lancers-francs.

Surtout, l’ancien Mulhousien a joué un rôle important dans le retour de Tarbes-Lourdes en fin de rencontre avec une grande influence dans le jeu. Malgré cela, l’Union s'est incliné à Vitré de 3 points (69-66) pour la deuxième journée de Nationale 1.

Une première sortie bien supérieure à sa production de la saison passée

Tarbes-Lourdes récupère ainsi un joueur expérimenté de la division, passé notamment par Andrézieux-Bouthéon, Dax-Gamarde, Cergy, Orchies et Mulhouse ces dernières années.