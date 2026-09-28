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Mike Benhamed n’a pas perdu de temps pour son retour à Tarbes-Lourdes

Encore recensé parmi les JFL sans contrat, Mike Benhamed a retrouvé Tarbes-Lourdes. Pour sa première apparition de la saison en NM1, l’arrière de 35 ans a immédiatement pesé avec 14 points.
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Résumé
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Mike Benhamed n’a pas perdu de temps pour son retour à Tarbes-Lourdes
De retour à Tarbes-Lourdes, Mike Benhamed réussit ses débuts avec 14 points
Crédit photo : Gérard Héloïse
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Mike Benhamed (1,90 m, 35 ans) est de nouveau un joueur de Tarbes-Lourdes. Le Français figure désormais dans l’effectif du club en tant que pigiste médical confirme son agence.

Un mouvement intervenu très récemment puisque BeBasket recensait encore l’arrière parmi les principaux JFL disponibles sur le marché. Son dernier club indiqué était alors Mulhouse, où il avait disputé la saison 2025-2026 en Nationale 1.

Benhamed connaît déjà bien Tarbes-Lourdes. Il y avait joué lors de la saison 2017-2018, disputant 28 rencontres de championnat sous les couleurs de l’Union pour 5 points et 1 rebond de moyenne en 12 minutes. Huit ans plus tard, le voilà donc de retour dans les Hautes-Pyrénées.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mike Benhamed.jpg
Mike BENHAMED
Poste(s): Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 35 ans (10/04/1991)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / NM1
PTS
14
#41
REB
5
#55
PD
1
#135

14 points en 22 minutes pour sa première

Son retour s’est immédiatement traduit sur le terrain vendredi 25 septembre à Vitré. Pour sa première apparition de la saison, il a inscrit 14 points en seulement 21 minutes, auxquels il a ajouté 5 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception pour 16 d’évaluation. La meilleure évaluation tarbaise de la rencontre.

Son efficacité a également été au rendez-vous : 2/2 à 2-points, 3/6 derrière l’arc et 1/2 aux lancers-francs.

Mike BENHAMED
Mike BENHAMED
14
PTS
5
REB
1
PDE
Logo NM1
VIT
69 66
TAR

Surtout, l’ancien Mulhousien a joué un rôle important dans le retour de Tarbes-Lourdes en fin de rencontre avec une grande influence dans le jeu. Malgré cela, l’Union s'est incliné à Vitré de 3 points (69-66) pour la deuxième journée de Nationale 1.

Une première sortie bien supérieure à sa production de la saison passée

Tarbes-Lourdes récupère ainsi un joueur expérimenté de la division, passé notamment par Andrézieux-Bouthéon, Dax-Gamarde, Cergy, Orchies et Mulhouse ces dernières années.

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