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Jonathan Rousselle inquiète Granada après une sortie prématurée sur blessure

Jonathan Rousselle n’a passé que 6 minutes sur le parquet samedi lors de la défaite de Covirán Granada contre Gipuzkoa (76-82), pour la première journée de Primera FEB. Sorti sur blessure au début du deuxième quart-temps, le Français suscite l’inquiétude de son entraîneur Arturo Ruiz.
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Jonathan Rousselle inquiète Granada après une sortie prématurée sur blessure
« Ça ne se présente pas bien » : inquiétude autour de Jonathan Rousselle
Crédit photo : Coviran Granada | Fermín Rodríguez
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La première journée de Primera FEB a rapidement tourné court pour Jonathan Rousselle (1,88 m, 36 ans). Titulaire avec Coviran Granada face à Gipuzkoa samedi 26 septembre, le meneur s’est blessé au début du match.

Après seulement 6 minutes passées sur le terrain, pour 2 points inscrits, le Français n’a plus rejoué de la soirée. L'ancien joueur de Dijon s’est fait mal à la jambe gauche et a dû quitter le parquet.

Granada a ensuite poursuivi la rencontre sans son meneur et s’est finalement incliné à domicile 76-82 pour son retour en Primera FEB, avec notamment 21 points de Corentin Falcoz, meilleur scoreur de la rencontre.

Arturo Ruiz : « Ça ne se présente pas bien »

Après la rencontre, Arturo Ruiz n’a pas caché son inquiétude concernant son joueur. Interrogé sur les difficultés rencontrées par son équipe, l’entraîneur de Granada a notamment évoqué « que ça ne se présente pas bien ».

Son absence a notamment obligé Lluís Costa à assumer davantage de minutes alors que ce dernier avait très peu pu s’entraîner au cours de la semaine.

À ce stade, aucune information officielle n’a toutefois été communiquée concernant la nature exacte de la blessure de Jonathan Rousselle ni une éventuelle durée d’indisponibilité. Son état de santé sera connu dans la journée. Le club saura l'ampleur de l'entorse à sa cheville gauche. En attendant, le staff commence à scruter le marché.

Une blessure après une préparation terminée sur 21 points

Cette alerte intervient alors que Rousselle venait de terminer la préparation de Granada sur une prestation offensive remarquée. Le 19 septembre, lors de la victoire contre Alicante (99-95), le vétéran avait inscrit 21 points.

Arrivé à Granada en 2023, l'ancien meneur de jeu du CSP Limoges entamait ainsi sa quatrième saison avec la formation ibérique, désormais engagé au deuxième échelon espagnol.

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