Jonathan Rousselle inquiète Granada après une sortie prématurée sur blessure

La première journée de Primera FEB a rapidement tourné court pour Jonathan Rousselle (1,88 m, 36 ans). Titulaire avec Coviran Granada face à Gipuzkoa samedi 26 septembre, le meneur s’est blessé au début du match.

Après seulement 6 minutes passées sur le terrain, pour 2 points inscrits, le Français n’a plus rejoué de la soirée. L'ancien joueur de Dijon s’est fait mal à la jambe gauche et a dû quitter le parquet.

🤕 Así ha tenido que abandonar la pista Jonathan Rousselle, que se ha ido a vestuarios, a los dos minutos del primer cuarto después de lo que ha parecido una mala caída tras luchar un rebote.



Tiene pinta de que se ha hecho mucho daño en el tobillo.



Esperemos que no sea nada. pic.twitter.com/GJ0WodtSF3 — Canal Covirán (@CoviranChapman) 26 septembre 2026

Granada a ensuite poursuivi la rencontre sans son meneur et s’est finalement incliné à domicile 76-82 pour son retour en Primera FEB, avec notamment 21 points de Corentin Falcoz, meilleur scoreur de la rencontre.

Arturo Ruiz : « Ça ne se présente pas bien »

Après la rencontre, Arturo Ruiz n’a pas caché son inquiétude concernant son joueur. Interrogé sur les difficultés rencontrées par son équipe, l’entraîneur de Granada a notamment évoqué « que ça ne se présente pas bien ».

Son absence a notamment obligé Lluís Costa à assumer davantage de minutes alors que ce dernier avait très peu pu s’entraîner au cours de la semaine.

À ce stade, aucune information officielle n’a toutefois été communiquée concernant la nature exacte de la blessure de Jonathan Rousselle ni une éventuelle durée d’indisponibilité. Son état de santé sera connu dans la journée. Le club saura l'ampleur de l'entorse à sa cheville gauche. En attendant, le staff commence à scruter le marché.

🤕 Arturo Ruiz, sobre la lesión de tobillo de Jonathan Rousselle: «No pinta bien. Hemos tenido que jugar muchos minutos con Lluís Costa con tan solo un entrenamiento y medio. Son dos de nuestros pilares y es muy importante tenerlos. Esperemos recuperarlo lo antes posible y,… pic.twitter.com/ALbblKoYTa — Canal Covirán (@CoviranChapman) 26 septembre 2026

Une blessure après une préparation terminée sur 21 points

Cette alerte intervient alors que Rousselle venait de terminer la préparation de Granada sur une prestation offensive remarquée. Le 19 septembre, lors de la victoire contre Alicante (99-95), le vétéran avait inscrit 21 points.

Arrivé à Granada en 2023, l'ancien meneur de jeu du CSP Limoges entamait ainsi sa quatrième saison avec la formation ibérique, désormais engagé au deuxième échelon espagnol.