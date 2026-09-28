14 double-doubles dès la J1 en LNB : qui a frappé fort ce week-end ?

Qui sont les premiers gloutons statistiques de la saison en Betclic ÉLITE et ÉLITE 2 ? Tour d'horizon statistique des feuilles de match de ce premier week-end des championnat LNB.

Ils sont quatre à avoir franchi la barre des dix unités dans deux catégories statistiques pour lancer leur saison en Betclic ÉLITE.

À Dijon, Shevon Thompson a immédiatement imposé sa présence dans la raquette avec 17 points et 13 rebonds contre Strasbourg avec au final une victoire pour la JDA. Darius Johnson a également combiné scoring et activité au rebond lors du déplacement victorieux de Roanne à Boulazac, avec 21 points et 12 prises.

Les deux autres double-doubles de cette première journée sont d’une autre nature. Jacob Gilyard a accompagné ses 24 points de 13 passes décisives avec Gravelines-Dunkerque face au Mans. Il signe ainsi la plus grosse production à la passe parmi les joueurs recensés.

Erick Neal a lui aussi atteint les dix passes décisives. Le meneur de Saint-Quentin a compilé 20 points et 11 passes lors de la réception gagnante de Bourg-en-Bresse.

Les double-doubles de la J1 en Betclic ÉLITE :

Shevon Thompson (Dijon) : 17 points, 13 rebonds

Darius Johnson (Roanne) : 21 points, 12 rebonds

Jacob Gilyard (Gravelines-Dunkerque) : 24 points, 13 passes

Erick Neal (Saint-Quentin) : 20 points, 11 passes

L’ÉLITE 2 beaucoup plus généreuse

Avec dix double-doubles recensés, l’ÉLITE 2 concentre l'essentiel des performances de cette première journée.

La rencontre entre La Rochelle et l’Alliance Sport Alsace en a produit trois à elle seule. Côté rochelais, Jimmy Boeheim a terminé avec 18 points et 10 rebonds tandis que Sasha Derradji s’est distingué à la création avec 20 points et 11 passes décisives. En face, Allan Jeanne-Rose a répondu avec 21 points et 13 rebonds.

Les intérieurs ont largement alimenté le reste du contingent. Olivier Cortale a enregistré 11 points et 11 rebonds avec Denain contre Blois. Clifton Moore a signé 17 points et 10 rebonds pour Levallois Métropolitans à Quimper, tandis que Jae'Lyn Withers a débuté le championnat avec 18 points et 10 rebonds sous les couleurs de Vichy à Rouen avec pour cadeau une victoire au bout du suspense après prolongation en Normandie.

On commence la semaine avec la même énergie que notre numéro 24 𝐉𝐚𝐞'𝐋𝐲𝐧 𝐖𝐢𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬 😤#JAV #ELITE2 pic.twitter.com/FCv2EMvG8X — JA Vichy Basket (@jav_basket) 28 septembre 2026

Frank Mitchell s’est également illustré avec Hyères-Toulon grâce à 14 points et 12 rebonds face à Fos Provence. Youri Golitin a compilé 10 points et 13 rebonds avec Antibes contre Nantes.

Enfin, la rencontre entre Orléans et Champagne Basket a livré deux nouveaux double-doubles : Jonathan Jeanne avec 19 points et 10 rebonds côté orléanais et Djordje Milosevic avec 14 points et 10 rebonds pour les Marnais.

Les double-doubles de la J1 en ÉLITE 2 :

Jimmy Boeheim (La Rochelle) : 18 points, 10 rebonds

Sasha Derradji (La Rochelle) : 20 points, 11 passes

Allan Jeanne-Rose (Alliance Sport Alsace) : 21 points, 13 rebonds

Olivier Cortale (Denain) : 11 points, 11 rebonds

Clifton Moore (Levallois) : 17 points, 10 rebonds

Jae'Lyn Withers (Vichy) : 18 points, 10 rebonds

Frank Mitchell (Hyères-Toulon) : 14 points, 12 rebonds

Youri Golitin (Antibes) : 10 points, 13 rebonds

Jonathan Jeanne (Orléans) : 19 points, 10 rebonds

Djordje Milosevic (Châlons-Reims) : 14 points, 10 rebonds

Onze double-doubles points-rebonds, trois points-passes

Sur les 14 performances recensées lors de cette première journée, onze associent points et rebonds. Les trois autres sont des double-doubles points-passes : ceux de Jacob Gilyard, Erick Neal et Sasha Derradji.

Avec ses 24 points et 13 passes, Gilyard affiche la production statistique la plus importante parmi les trois créateurs. Au rebond, Shevon Thompson, Allan Jeanne-Rose et Youri Golitin ont chacun atteint les 13 prises.

La première journée fixe ainsi déjà quelques références individuelles : quatre double-doubles en Betclic ÉLITE, dix en ÉLITE 2 et quatorze au total pour lancer cette nouvelle saison 2026-2027.