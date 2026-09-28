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Hugo Benitez hospitalisé et opéré : Manresa donne de ses nouvelles

Touché lors de la défaite de Manresa à Bilbao samedi soir, Hugo Benitez souffre d’un pneumothorax provoqué par un violent choc à la poitrine. Le meneur français est actuellement hospitalisé après avoir subi une intervention chirurgicale.
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Hugo Benitez hospitalisé et opéré : Manresa donne de ses nouvelles
Sorti après cinq minutes à Bilbao, le diagnostic est tombé pour Hugo Benitez
Crédit photo : acb Photo / Joaquim Alberch
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Le début de saison d’Hugo Benitez (1,92 m, 25 ans) est brutalement interrompu. Manresa a communiqué ce lundi sur l’état de santé de son meneur français, victime d’un pneumothorax à la suite d’un fort impact reçu au niveau de la poitrine samedi sur le parquet de Surne Bilbao.

Benitez avait dû quitter prématurément la rencontre d’ouverture de Liga Endesa. Dans son compte rendu publié après le match, le club catalan évoquait alors un « fort coup aux côtes » ayant contraint le Français à regagner les vestiaires.

Titularisé, l’ancien joueur de la JL Bourg n’avait passé que 5 minutes sur le parquet. Il avait inscrit 2 points et capté 1 rebond avant sa sortie. Son club s’était finalement incliné 107-92 à Bilbao.

Hugo BENITEZ
Hugo BENITEZ
2
PTS
1
REB
0
PDE
Logo Liga Endesa
BIL
107 92
MAN

Les examens effectués depuis ont donc révélé un pneumothorax. Le club précise que son joueur reste hospitalisé et récupère après une petite intervention chirurgicale. Aucune durée d’indisponibilité n’a pour le moment été communiquée.

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Un nouveau contretemps après sa blessure de la saison dernière

Ce pépin physique intervient quelques mois seulement après une fin de saison 2025-2026 déjà écourtée pour Hugo Benitez.

Début avril, Manresa avait annoncé que le meneur français ne rejouerait plus de la saison en raison d’une blessure à la cheville. Avant cet arrêt, le meneur de jeu tournait à 11,3 points, 5,2 passes décisives et 2,8 rebonds en Liga Endesa.

Hugo Benitez

  • Poste : Meneur
  • Taille : 192 cm
  • Âge : 25 ans
  • Nationalité : France
  • Club : Manresa

Stats 2025-2026 / Liga Endesa

PTS11,3#52
REB2,8#128
PD5,2#5

Benitez avait retrouvé les terrains durant la préparation estivale et figurait toujours parmi les éléments conservés par Diego Ocampo pour l’exercice 2026-2027.

Son indisponibilité représente désormais un nouveau coup dur pour Manresa au moment d’entamer une semaine européenne. Le club catalan doit se déplacer mercredi en Grèce pour son premier match d’EuroCup face au PAOK Thessalonique. À ce stade, Manresa n’a communiqué ni calendrier de reprise ni durée prévisionnelle d’absence pour le Français.

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