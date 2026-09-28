Le début de saison d’Hugo Benitez (1,92 m, 25 ans) est brutalement interrompu. Manresa a communiqué ce lundi sur l’état de santé de son meneur français, victime d’un pneumothorax à la suite d’un fort impact reçu au niveau de la poitrine samedi sur le parquet de Surne Bilbao.

🚑 COMUNICAT MÈDIC



🔴 Hugo Benitez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat, recuperant-se d’una petita intervenció quirúrgica. pic.twitter.com/vgdfaGLy8a — Kids&Us Manresa (@BasquetManresa) 28 septembre 2026

Benitez avait dû quitter prématurément la rencontre d’ouverture de Liga Endesa. Dans son compte rendu publié après le match, le club catalan évoquait alors un « fort coup aux côtes » ayant contraint le Français à regagner les vestiaires.

Titularisé, l’ancien joueur de la JL Bourg n’avait passé que 5 minutes sur le parquet. Il avait inscrit 2 points et capté 1 rebond avant sa sortie. Son club s’était finalement incliné 107-92 à Bilbao.

Les examens effectués depuis ont donc révélé un pneumothorax. Le club précise que son joueur reste hospitalisé et récupère après une petite intervention chirurgicale. Aucune durée d’indisponibilité n’a pour le moment été communiquée.

Un nouveau contretemps après sa blessure de la saison dernière

Ce pépin physique intervient quelques mois seulement après une fin de saison 2025-2026 déjà écourtée pour Hugo Benitez.

Début avril, Manresa avait annoncé que le meneur français ne rejouerait plus de la saison en raison d’une blessure à la cheville. Avant cet arrêt, le meneur de jeu tournait à 11,3 points, 5,2 passes décisives et 2,8 rebonds en Liga Endesa.

Hugo Benitez Poste : Meneur

Taille : 192 cm

Âge : 25 ans

Nationalité : France

Club : Manresa Stats 2025-2026 / Liga Endesa Statistiques du joueur pour la saison PTS 11,3 #52 REB 2,8 #128 PD 5,2 #5

Benitez avait retrouvé les terrains durant la préparation estivale et figurait toujours parmi les éléments conservés par Diego Ocampo pour l’exercice 2026-2027.

Son indisponibilité représente désormais un nouveau coup dur pour Manresa au moment d’entamer une semaine européenne. Le club catalan doit se déplacer mercredi en Grèce pour son premier match d’EuroCup face au PAOK Thessalonique. À ce stade, Manresa n’a communiqué ni calendrier de reprise ni durée prévisionnelle d’absence pour le Français.