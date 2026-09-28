L’Olympiakos a annoncé ce lundi 28 septembre 2026 les signatures de Bryant Dunston et George Papas. Le pivot et l’arrière gréco-américain reviennent tous deux au club avec un contrat d’un an. Dunston était déjà présent pendant la préparation ; son recrutement est désormais officiel.

Bryant Dunston retrouve l’Olympiakos onze ans après

Vétéran bien connu de l'EuroLeague, Bryant Dunston a joué à l’Olympiakos de 2013 à 2015, au début de son parcours dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. L'ex-international arménien a ensuite passé huit saisons à l’Anadolu Efes Istanbul, avec lequel il a remporté deux titres continentaux. Le pivot a par la suite porté les maillots de la Virtus Bologne, du Žalgiris Kaunas et de l’Olimpia Milan.

Bryant Dunston a été international arménien : il est donc bosman (photo : FIBA)

Lors de sa dernière saison à Milan, Dunston a disputé 17 matches d’EuroLeague. Ce défenseur réputé pour le sale boulot y a inscrit 2,9 points et pris 2,1 rebonds de moyenne, en près de 11 minutes par rencontre.

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George Papas revient après deux saisons loin du club

George Papas a évolué à l’Olympiakos de 2022 à 2024. Depuis son départ, il a joué à Peristeri, puis au Panionios et à Maroussi au cours de la saison 2025-2026.

Avec le Panionios, l’arrière a disputé neuf rencontres d’EuroCup la saison dernière. Il y a enregistré 6,2 points, 2 rebonds et 1 passe décisive de moyenne en 17 minutes. Papas avait remporté le championnat et la Coupe de Grèce avec l’Olympiakos en 2023, ainsi que la Supercoupe de Grèce en 2022 et 2023.