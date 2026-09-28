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Tima Pouye réussit ses débuts avec le Fenerbahçe

Tima Pouye a marqué 15 points pour ses débuts dans le championnat turc, ce samedi 26 septembre 2026, lors de la victoire de Fenerbahçe contre Emlak Konut (87-78), à domicile. Titulaire pour la première journée du championnat turc, la Française a participé au premier succès de son équipe cette saison.
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Résumé
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Tima Pouye réussit ses débuts avec le Fenerbahçe
Tima Pouye a lancé son parcours au Fenerbahçe Istanbul avec une belle performance au scoring
Crédit photo : Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol
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Tima Pouye a débuté le championnat turc par une victoire. Titulaire avec le Fenerbahce face à Emlak Konut, samedi dernier, elle a inscrit 15 points dans le succès de son équipe (87-78). La Française termine à égalité avec Emma Meesseman au classement des marqueuses de Fenerbahçe, derrière Alperi Onar (18 points).

Tima Pouye marque dès le début de la rencontre

Titulaire, Pouye a participé au bon départ de Fenerbahçe, qui menait 15-9 après cinq minutes. Elle a marqué dès le début du deuxième quart-temps. Son équipe menait de 20 points à la pause (58-38), avant de voir Emlak Konut réduire l’écart en seconde période. Les Stambouliotes comptaient encore 16 points d’avance à la fin du troisième quart-temps (74-58) avant de s'imposer de neuf points.

Tima Pouye souligne l’importance de cette victoire

Après la rencontre, Tima Pouye a confié à Fenerbahçe TV sa satisfaction d’avoir remporté ce premier match à domicile. La native de Tulle a souligné l’importance de ce succès pour un groupe dont les joueuses n’ont été réunies que tardivement. La capitaine Alperi Onar a également évoqué un effectif encore incomplet et l’arrivée progressive de nouvelles coéquipières.

Un premier match de championnat après Bourges et Toronto

Tima Pouye s’est engagée avec Fenerbahçe en septembre, après trois saisons à Bourges et une première expérience en WNBA avec Toronto en 2026. L'internationale française rejoint le champion en titre de l’EuroLeague, ainsi que du championnat turc la saison dernière. Dans les semaines à venir, elle y retrouve ses compatriotes Nell Angloma et Leïla Lacan.

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