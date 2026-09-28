Le Panathinaïkos privé d’une autre star en plus de Nunn et Sloukas pour affronter l’ASVEL ?

Le Panathinaïkos pourrait devoir composer avec une nouvelle absence majeure face à l’ASVEL. Après Kendrick Nunn, Kostas Sloukas ou encore Nigel Hayes-Davis, Juancho Hernangomez est désormais incertain pour la réception du club villeurbannais, mercredi 30 septembre, lors de la deuxième journée d’EuroLeague.

L’international espagnol s’est blessé lors de la demi-finale de la Supercoupe de Grèce perdue par le Panathinaïkos contre le PAOK. Les examens passés depuis ont révélé un spasme musculaire au niveau de l’adducteur de la jambe droite. Hernangomez a commencé les soins et son état doit désormais être réévalué quotidiennement. Aucun délai précis concernant son retour n’a pour le moment été communiqué.

Juancho Hernangomez incertain contre l’ASVEL

Cette alerte intervient seulement quelques jours après le début de la saison européenne. Juancho Hernangomez - qui fête ses 31 ans ce lundi - avait participé au large succès du Panathinaïkos contre le Paris Basketball (91-72) lors de la première journée d’EuroLeague.

L’Espagnol a ensuite inscrit 10 points et pris 6 rebonds en 24 minutes contre le PAOK avant de quitter la rencontre. Sa participation contre l’ASVEL dépendra donc de l’évolution de sa douleur dans les prochaines heures.

Le calendrier ne laisse que peu de répit au club grec. Après l’ASVEL mercredi, le Panathinaïkos accueillera le Maccabi Tel-Aviv dès vendredi 2 octobre, soit deux rencontres d’EuroLeague en trois jours.

Nunn, Sloukas et Hayes-Davis déjà absents

Le possible forfait de Juancho Hernangomez s’ajouterait surtout à une liste d’absents particulièrement importante. Kendrick Nunn, MVP de l’EuroLeague 2024-2025, a subi une opération du ménisque au mois d’août et n’est pas attendu pour cette rencontre. Nigel Hayes-Davis, touché à la main, est également indisponible.

Kostas Sloukas poursuit de son côté sa récupération après ses problèmes au genou. Le meneur grec avait annoncé mi-septembre espérer retrouver les terrains sous quinze à vingt jours, mais il n’a pas participé au début de la campagne européenne du Panathinaïkos.

Moustapha Fall fait lui aussi partie des joueurs touchés depuis la préparation. Le pivot français avait subi une blessure aux ischio-jambiers et reste dans le processus de récupération.

Malgré cette infirmerie déjà très fréquentée, le Panathinaïkos a parfaitement lancé sa saison d'EuroLeague en dominant Paris (91-72). Les Français Guerschon Yabusele, Mathias Lessort et Sylvain Francisco avaient notamment joué un rôle important dans ce premier succès européen.

L’ASVEL pourrait donc retrouver mercredi une équipe grecque toujours très armée, mais privée de plusieurs de ses principales individualités. Reste désormais à savoir si Juancho Hernangomez pourra éviter de rejoindre Nunn, Sloukas et Hayes-Davis parmi les absents.