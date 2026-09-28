Bandja Sy officiellement de retour au Partizan pour renforcer un secteur intérieur diminué

Bandja Sy (2,04 m, 36 ans) retrouve le Partizan Belgrade. Après plusieurs jours d’incertitude autour de la situation de Derek Willis, le club serbe a officialisé ce lundi l’arrivée de l’international français dans le cadre d’un contrat à court terme.

"Air France" ponovo u crno-belom!🖤🤍



Vratio se Bandža Si! Tridesetšestogodišnji krilni košarkaš rođen u Parizu, potpisao je kratkoročni ugovor sa Partizanom Mozzart Bez i biće na raspolaganju treneru Penjaroji već od danas.



Si je prošao kompletne pripreme sa crno-belima, a… pic.twitter.com/aJNzMZL6CS — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 28 septembre 2026

Cette signature répond à un besoin immédiat. Touché à la cheville lors de la première journée d’EuroLeague face à Milan, Derek Willis doit rester éloigné des terrains plusieurs semaines. Une nouvelle série d’examens est programmée dans trois à quatre semaines afin de réévaluer son état et de préciser la durée totale de son indisponibilité.

Le Partizan avait cependant déjà Sy sous la main. Le Français avait participé à la préparation avec l'effectif de Joan Peñarroya et disputé des rencontres amicales à huis clos, notamment contre le Zenit Saint-Pétersbourg et l’Hapoel Tel-Aviv. Une situation permettant au club de miser sur un joueur déjà familiarisé avec le groupe et son fonctionnement.

Sept ans après, Bandja Sy retrouve Belgrade

Pour Bandja Sy, il s’agit d’un retour dans un environnement qu’il connaît particulièrement bien. Arrivé une première fois au Partizan en janvier 2018 après un passage à l’AEK Athènes, l’ancien joueur de New Mexico State avait prolongé son contrat pour la saison suivante.

Il avait finalement quitté Belgrade à l’été 2019 après un passage marqué notamment par deux victoires consécutives en Coupe de Serbie Radivoj Korac, en 2018 puis 2019. Lors de la saison 2018-2019, il tournait notamment à 6,4 points et 3,6 rebonds en ABA League ainsi qu'à 5,7 points et 3,9 rebonds de moyenne en Eurocup.

Bandja Sy Poste : Ailier fort

Taille : 204 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : France

Club : Partizan Belgrade Stats 2018-2019 / EuroCup Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,7 #212 REB 3,9 #71 PD 1,1 #180

Après le Partizan, le natif de Paris a poursuivi sa carrière à Andorre avant de revenir en France avec les Metropolitans 92 puis le Paris Basketball. Avec le club de la capitale, il a notamment participé à la conquête de l’EuroCup en 2024 avant de découvrir l’EuroLeague la saison suivante.

Une dernière saison à Oradea avant ce retour en EuroLeague

Bandja Sy évoluait la saison dernière au CSM Oradea, en Roumanie. En championnat roumain, il a disputé 23 rencontres pour 9,3 points et 3,7 rebonds de moyenne.

Son rendement a également été significatif en FIBA Europe Cup. En dix rencontres européennes, l’ailier-fort français a compilé 9,4 points et 4,3 rebonds en 28 minutes de moyenne, avec 43,5 % de réussite aux tirs et 35,7 % à 3-points.

Quelques mois après son départ d’Oradea, Sy retrouve donc l’EuroLeague et le Partizan, où sa connaissance préalable du groupe constitue un élément important alors que le club doit gérer l'absence de Willis en ce début de saison.

Le club de la capitale serbe se déplace demain soir à l'Adidas Arena pour affronter le Paris Basketball ... l'ancien club de Bandja Sy pour la deuxième journée de l'EuroLeague.