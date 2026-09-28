Ulm s’incline lourdement dans son deuxième match du week-end, malgré Atamna

Deux jours après leur victoire à l’extérieur chez le Phoenix Hagen (78-93), le ratiopharm Ulm a connu un revers sévère face à Würzburg (67-90) ce dimanche. Malgré des entames de mi-temps à leur avantage, les hommes de Ty Harrelson ont subi lors du deuxième et quatrième quart-temps. Les trois français d’Ulm ont chacun joué plus de 20 minutes chacun mais un seul est parvenu à réellement tirer son épingle du jeu.

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Des fins de mi-temps fatales

Ulm a bien lancé sa rencontre, en s’offrant un avantage de huit points après dix minutes de jeu (24-16). Tout s’est ensuite déréglé pendant le second quart-temps. Ulm n’a inscrit que 9 points, alors que Würzburg en a marqué 25, ce qui a renversé le cours de la rencontre et donné un score de 33-41 pour les visiteurs à la pause. Rebelote pour la deuxième mi-temps : après qu’Ulm ait remporté le troisième quart-temps d’un petit point (22-21), l’équipe locale a à nouveau pris l’eau dans le quatrième, encaissant un 28 à 12 fatal. Calvin Wishart (1,88 m, 27 ans) a été le meilleur marqueur de la soirée avec 18 points, bien épaulé par Edward Colbert III (2,05 m, 25 ans) qui a affiché une ligne de 14 points et 11 rebonds. Côté Ulm, Ibrahim Watson-Boye (1,97 m, 28 ans) a fini meilleur marqueur de son équipe avec 14 points, ajoutant 4 rebonds et 5 passes décisives.

Starker Start reicht nicht. 2 Tage nach dem Erfolg in Hagen unterliegen wir zuhause den Fitness First Würzburg Baskets mit 67:90. Jetzt heißt es: abhaken, weitermachen. 💪

Bereits am Mittwoch wartet im ersten EuroCup- Heimspiel Balkan Botevgrad.#weareone | 📷 Harry Langer pic.twitter.com/Lho0J85rKG — ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) September 27, 2026

Les détails de la rencontre

Würzburg a pris le dessus sur deux points importants : les rebonds offensifs et la conservation du ballon. En effet, l’équipe visiteuse a réussi à gratter pas moins de 18 rebonds offensifs (contre 12 pour les locaux). De plus, les visiteurs ont perdu près de deux fois moins de ballons que les locaux (15 pertes de balle pour Ulm contre 8 pour Würzburg). Enfin, dans un match qui ne transpirait pas la réussite en termes d’adresse (39 % pour Ulm et 41,5 % pour les visiteurs), Würzburg a tiré deux fois plus à 3-points que ses adversaires (ce qui explique en partie les multiples rebonds off), avec un meilleur pourcentage. Les locaux n’ont rentré que 5 de leurs 18 tirs lointains contre 13 tirs primés sur 36 tentatives pour l’équipe adverse.

Adam Atamna à la création

Adam Atamna (1,95 m, 18 ans) a été celui qui a le mieux conclu les décalages : avec ses 7 passes décisives au compteur, il finit meilleur passeur de la rencontre. Elles ont représenté plus d’un tiers des 20 passes décisives de son équipe, une part significative pour le jeune joueur français. Passé par l’ASVEL avant de rejoindre Ulm cet été, l’arrière a complété sa ligne avec 3 points, 3 rebonds et 2 interceptions, pour 2 balles perdues. Avec seulement 5 tentatives de tirs dans le match, l’arrière savoyard a privilégié l’organisation offensive de son équipe plutôt que de lui apporter du scoring.

Adam Atamna Poste : Arrière

Taille : 195 cm

Âge : 18 ans

Nationalité : France

Club : ratiopharm Ulm Stats 2026-2027 / EasyCredit BBL Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,7 #127 REB 3,3 #83 PD 3,3 #31

Faye et Traoré en manque d’adresse

Passé par le Pôle France avant de découvrir l’Allemagne, Meïssa Faye (1,99 m, 18 ans) a inscrit 9 points en 23 minutes. Si le Drômois a été fidèle à sa réputation de shooteur à 3-points (2/3), il a en revanche buté à l’intérieur (1/5).

De son côté, Armel Traoré (2,05 m, 23 ans), autre ancien joueur de l’ASVEL, a inscrit 10 points en 22 minutes. L’intérieur a réussi 3 de ses 7 tirs à deux points, manqué ses deux tentatives à 3-points et affiché un sans-faute aux lancers francs (4/4). Il a également capté 2 rebonds offensifs, délivré 2 passes décisives et volé 2 ballons. Mais 3 pertes de balles sont venues ternir sa performance.

Après ce week-end à deux matches, Ulm et ses jeunes Français vont démarrer leur saison d’EuroCup ce mercredi face aux Bulgares du Balkan Botevgrad.