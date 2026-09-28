Spurs : Un coéquipier de Victor Wembanyama "déçu" par l'ambiance du Madison Square Garden

Les Spurs risquent de se souvenir très longtemps de cette première épopée en playoffs jusqu'en finales NBA. En sortant le Thunder, champion en titre en finale de Conférence, les coéquipiers de Victor Wembanyama se sont créé des souvenirs inoubliables. Cependant, selon Stephon Castle, l'ambiance du Madison Square Garden ne restera pas comme un moment marquant de ce run en postseason.

Stephon Castle says Madison Square Garden was underwhelming compared to OKC:



"It was underwhelming in that first game. They made it seem like it was going to be way crazier in there. OKC was way louder than MSG."



(Via @GQMagazine, h/t @TheNBABase) pic.twitter.com/gy3ovBZ4Ni — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 28 septembre 2026

Stephon Castle préfère l’ambiance d’Oklahoma City

Malgré la réputation de la salle newyorkaise, l'arrière n’a pas été particulièrement impressionné par l’atmosphère du premier match des finales NBA. « Le premier match était décevant. Ils nous avaient fait croire que l’ambiance serait bien plus folle. Le stade d’OKC était bien plus bruyant que celui du Madison Square Garden », a raconté le rookie de l'année 2025.

Toutefois, Dylan Harper présent aux côtés de son coéquipier pour le magazine GQ Hype, a lui été surpris par un élément du mythique MSG : la présence de nombreuses célébrités au bord du terrain. Lors du cinquième match des finales, le jeune meneur a notamment aperçu Michael Rainey Jr., l’un de ses acteurs préférés (notamment connu pour son rôle dans la série Power), en sortant du tunnel.

Stephon Castle (San Antonio Spurs) - Dylan Harper (San Antonio Spurs) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Stephon Castle Dylan Harper MJ 5 5 PTS 14,6 18 REB 5,4 6,4 PD 4,2 3 IN 0,6 0,4 CO 0,2 0,2

Le comédien affichait ouvertement son soutien aux Knicks sur les réseaux sociaux, de quoi énerver quelque peu le sixième homme de San Antonio.« Pendant toute la série, il ne faisait que poster des photos des Knicks, des Knicks et encore des Knicks. J’ai failli le bloquer à un moment donné », s’est-il amusé.

Jay-Z s’invite dans les provocations

Par ailleurs, Michael Rainey Jr. n’était pas la seule personnalité à avoir tenté de déstabiliser le jeune joueur. Dylan Harper a également évoqué ses échanges avec le rappeur Jay-Z, lui aussi présent pour soutenir Big Apple. Alors que le fils de Ron tentait de l’ignorer, l’artiste a engagé la conversation et multiplié les gestes pour le provoquer.« On a commencé à perdre. Et à partir de là, tout a dégénéré », a raconté le meneur, sans détailler davantage ces échanges.

Malgré leur défaite lors des finales, les Spurs ont signé une campagne remarquable, alors que la plupart des observateurs les imaginait en quête d'une place pour le play-in.

La franchise texane a certes échoué à trois victoires du trophée Larry O’Brien mais l’âge de son effectif laisse entrevoir des perspectives prometteuses. Le leader de ce groupe, Victor Wembanyama n'a que 22 ans, alors que Stephon Castle et Dylan Harper découvrent à peine les ficelles de la NBA. De quoi laisser présager que cet affrontement en finale entre Spurs et Knicks n'était que le premier acte d'une rivalité amenée à durer.