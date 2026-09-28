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Directeur sportif du Legia Varsovie, Aaron Cel continue sa moisson de trophées en Pologne

Le Legia Varsovie a remporté la première Supercoupe de Pologne de son histoire en dominant le Zastal Zielona Gora (110-96) en finale, dimanche 27 septembre. Directeur sportif du club de la capitale, le Franco-Polonais Aaron Cel ajoute un nouveau trophée à son palmarès, tandis que Gauthier Denis a inscrit 9 points pour le Zastal.
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Directeur sportif du Legia Varsovie, Aaron Cel continue sa moisson de trophées en Pologne
Le Legia d'Aaron Cel triomphe
Crédit photo : Andrzej Romański / Legia Kosz
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Déjà champion de Pologne, le Legia Warszawa a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès. À Sosnowiec, l'équipe entraînée par Heiko Rannula s'est imposée 110 à 96 face au Zastal Zielona Gora pour décrocher la première Supercoupe de Pologne de son histoire.

Longtemps disputée, la finale a progressivement basculé en faveur du club de la capitale. Après un premier quart-temps remporté d'une courte tête (29-28), le Legia a rejoint les vestiaires avec sept longueurs d'avance (56-49). Un 8-0 au retour de la pause lui a ensuite permis de creuser l'écart, avant d'aborder les dix dernières minutes à +12 (87-75).

Markus Ilver a terminé meilleur marqueur du vainqueur avec 25 points, devant Zach Freemantle (20 points). Devon Daniels a pour sa part compilé 18 points et 10 passes décisives.

Un nouveau trophée pour Aaron Cel comme directeur sportif

Ce succès possède également une saveur particulière pour Aaron Cel. Né à Orléans et international polonais, l'ancien joueur du Mans, de Monaco et de Gravelines-Dunkerque est directeur sportif du Legia depuis l'été 2024. Le club lui confie notamment la responsabilité de ses orientations sportives.

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Sa reconversion a rapidement été couronnée de succès. Pour sa première saison dans ses nouvelles fonctions, Aaron Cel avait déjà participé à la conquête du championnat de Pologne par le Legia en 2025, il a récidivé en 2026.

Son club débute donc l'exercice 2026-2027 par un nouveau trophée.

Andrzej Romański
PGE Basket Liga Andrzej Romański (Aaron Cel à gauche sur la photo)

Gauthier Denis marque 9 points pour le Zastal

La finale comportait une autre connexion avec le basket français. Pour sa première saison à l'étranger,Gauthier Denis (2,01 m, 29 ans) évolue désormais au Zastal Zielona Gora après avoir porté les couleurs de Gravelines-Dunkerque en 2025-2026. L'ancien joueur du Paris Basketball avait tourné à 8,3 points, 2,3 rebonds et 1,7 passe décisive en Betclic ÉLITE la saison dernière.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Gauthier Denis.jpg
Gauthier DENIS
Poste(s): Arrière
Taille: 201 cm
Âge: 29 ans (01/04/1997)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
8,3
#102
REB
2,3
#144
PD
1,7
#96

Face au Legia, l'arrière français a inscrit 9 points, tous derrière la ligne à 3-points. Conley Garrison a été le meilleur marqueur du Zastal avec 17 unités, devant Trazarien White (14).

Le premier trophée de la saison polonaise revient ainsi au Legia et à son directeur sportif Aaron Cel, tandis que Gauthier Denis devra patienter pour décrocher un premier titre dans sa nouvelle aventure à l'étranger.

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