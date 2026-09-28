Livio Jean-Charles attaque la saison pied au plancher avec le CSKA

Première journée et déjà une performance de choix pour Livio Jean-Charles (2,06 m, 32 ans). Le Français a largement contribué au succès du CSKA Moscou face au MBA 82 à 65, dimanche 27 septembre, pour l’ouverture de la saison régulière de VTB League.

Titulaire, l’ancien joueur de l’ASVEL et de l’Olympiakos a compilé 16 points à 5/7 à 2-points et 6/7 aux lancers francs, auxquels il a ajouté 7 rebonds et 1 contre. Le tout en seulement 20 minutes, pour 21 d’évaluation.

Avec ses 16 unités, Jean-Charles a terminé meilleur marqueur du CSKA, devant Melo Trimble (15 points) et Ivan Ukhov (14). Moscou avait déjà fait l’essentiel du travail avant la pause, avec un avantage de 30 points après vingt minutes (55-25), après avoir remporté les deux premiers quart-temps 25-14 puis 30-11.

Le MBA a réduit l’écart au retour des vestiaires, mais le CSKA a conservé une avance confortable pour s’imposer 82-65 et commencer son championnat par une victoire.

Une bonne dynamique depuis la fin de la préparation

Cette première sortie officielle s’inscrit dans la continuité des dernières prestations de Livio Jean-Charles en préparation.

Le 17 septembre, face à Igokea, le Guyanais avait déjà inscrit 18 points à 7/11 à 2-points et capté 9 rebonds en 23 minutes. Trois jours plus tard, lors du match pour la troisième place de la SuperCup de VTB League contre l’UNICS Kazan, il avait ajouté 13 points, 9 rebonds et 3 passes décisives dans une victoire 79-59.

Sur ce dernier rendez-vous avant le début de la saison régulière, Jean-Charles avait notamment terminé avec 27 d’évaluation.

En enchaînant avec 16 points et 7 rebonds pour son premier match de VTB League, le Français confirme donc son bon début d’exercice sous les couleurs du CSKA.

Une cinquième saison au CSKA

Arrivé au CSKA Moscou en 2022 après son passage à l’Olympiakos, Livio Jean-Charles entame sa cinquième saison sous les couleurs du club russe. À 32 ans, le joueur formé à l’ASVEL reste ainsi installé dans la rotation intérieure d’Andreas Pistiolis.

Cette première rencontre officielle de championnat lui permet en tout cas de lancer son exercice 2026-2027 sur une note particulièrement productive : 16 points en moins de 21 minutes et une première victoire pour le CSKA.

Prochain match le 7 octobre contre Uralmash pour la première à domicile.