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Lakers : Un triple champion NBA critique ouvertement Austin Reaves

Ancien champion NBA avec les Lakers en 2020, Danny Green estime qu’Austin Reaves ne peut pas être la deuxième option offensive d’une équipe prétendante. Une prise de parole rappelant les récentes interrogations autour du projet de Los Angeles.
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Lakers : Un triple champion NBA critique ouvertement Austin Reaves
Austin Reaves doit passer un cap cette saison avec les Lakers
Crédit photo : Gary A. Vasquez-Imagn Images
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Les Lakers ambitionnent de retrouver les sommets de la NBA, mais la concurrence s’annonce particulièrement relevée à l’Ouest. Malgré la présence de Luka Doncic, la franchise californienne doit encore consolider son effectif pour rivaliser avec des formations comme le Thunder ou les Spurs selon Danny Green. Le triple champion a émis quelques doutes concernant l'effectif des Angelinos et notamment le rôle d'Austin Reaves.

« Je ne pense pas qu’il soit un numéro 2. Dans la NBA actuelle, je dirais plutôt un numéro 3. Dans la ligue d'aujourd'hui, votre intérieur doit être soit le numéro 1, soit le numéro 2, vu la qualité de joueurs comme Jokic, Wembanyama, Embiid … des joueurs qu'il faut absolument contenir », a expliqué l’ancien joueur des Purple and Gold. Selon lui, l'arrière des Lakers ne dispose pas encore du niveau suffisant pour incarner un rôle majeur dans une équipe prétendante à la victoire finale.

Pourtant, Austin Reaves a souvent été décrit comme la meilleure troisième option de la ligue aux côtés de LeBron James et Anthony Davis au début de la décennie. Toutefois avec le départ du King cet été, le natif de l'Arkansas possède un nouveau statut impliquant désormais des responsabilités plus importantes, notamment en attaque.

Austin Reaves

  • Poste : Arrière
  • Taille : 196 cm
  • Âge : 28 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Los Angeles Lakers

Stats 2025-2026 / NBA

PTS22,9#23
REB4,6#153
PD5,6#35

Le bras droit de Luka Doncic

Avec Luka Doncic comme première option, le joueur de 28 ans est attendu au tournant dans un rôle de deuxième créateur et de scoreur régulier. Danny Green estime toutefois que ce duo ne garantit pas, à lui seul, la compétitivité nécessaire pour viser le titre.

La construction de l’effectif soulève également des questions dans la raquette, où Walker Kessler est appelé à prendre la place de pivot pour les années à venir. Son association avec le Slovène et Austin Reaves devra rapidement faire ses preuves, pour assurer aux dirigeants que ce nouveau projet part dans la bonne direction.

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Pour répondre aux immenses attentes placées en lui, Hillbilly Kobe devra continuer à progresser dans plusieurs secteurs, notamment la défense car les Lakers présenteront un backcourt particulièrement friable avec Luka.

Un effectif pas encore figé

Ainsi, si les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions, la direction pourrait être amenée à revoir sa stratégie. L.A. dispose toutefois d'une marge de manœuvre limitée sur le marché des transferts, notamment après avoir utilisé des choix de draft pour acquérir Walker Kessler. Un éventuel échange impliquant Austin Reaves pourrait alors devenir une piste pour récupérer un joueur plus expérimenté ou renforcer d’autres postes.

Le nom de Kyrie Irving a notamment été évoqué, même si une telle opération dépendrait de nombreux paramètres, dont les intentions des Mavericks. Pour l’heure, les Lakers ont choisi de miser sur leur effectif actuel et l'arrière de 28 ans tient encore la corde afin de contredire Danny Green et prouver sa capacité à incarner un rôle majeur aux côtés de Luka Doncic.

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