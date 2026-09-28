L'équipe de France retrouvera les qualifications à la Coupe du monde 2027 le vendredi 27 novembre en Estonie, avant de recevoir la Suède le lundi 30 novembre. Deux rencontres qui obligeront Frédéric Fauthoux à recomposer son groupe, comme lors des précédentes fenêtres disputées en pleine saison. Les joueurs NBA ne seront pas disponibles, tandis que la situation des Français d'EuroLeague devra être observée au cas par cas.

Le sélectionneur dispose néanmoins d'un vivier conséquent. Gerald Ayayi, Axel Bouteille, Adam Mokoka, Amine Noua, Benjamin Sene, Paul Lacombe, Nicolas Lang ou Louis Labeyrie connaissent déjà ces rassemblements. Derrière eux, Bastien Vautier, Jean-Marc Pansa, Zacharie Perrin, Melvin Ajinça, Armel Traoré ou Abdoulaye N'Doye pourraient profiter des deux prochains mois pour se rapprocher des Bleus. Sans oublier les situations particulières de Joël Ayayi, Yakuba Ouattara et Mouhammadou Jaiteh.

Une équipe de France à reconstruire pour la fenêtre de novembre

Le précédent rassemblement hivernal donne une première indication sur les hommes auxquels Frédéric Fauthoux peut faire appel. En février dernier, Gerald Ayayi, Axel Bouteille, Paul Lacombe, Adam Mokoka, Amine Noua et Benjamin Sene figuraient tous dans le groupe français lors des deux rencontres contre la Hongrie.

Certains étaient déjà présents lors de la première fenêtre de novembre 2025. Pour affronter la Belgique puis la Finlande, les Bleus avaient notamment aligné Gerald Ayayi, Hugo Benitez, Axel Bouteille, Louis Labeyrie, Nicolas Lang, Adam Mokoka et Benjamin Sene.

Une ossature existe donc déjà pour le staff tricolore. Mais les performances des premières semaines de la saison 2026-2027 pourraient rebattre quelques cartes.

Benjamin Sene et Hugo Benitez, des solutions moins nombreuses à la mène

La question du meneur pourrait être l'une des plus intéressantes. Benjamin Sene fait partie des habitués de Frédéric Fauthoux et a participé aux deux premières fenêtres des qualifications à la Coupe du monde.

Benjamin Sene avec l'équipe de France à Rouen en novembre 2025 (photo : Baptiste Da Costa)

Hugo Benitez constitue une autre solution connue du staff. Présent en novembre 2025, le meneur évolue désormais à Manresa en Liga Endesa. Son temps de jeu et sa montée en puissance d'ici novembre seront donc à observer car il n'a que très peu joué en 2026, la faute aux blessures. Son début de saison a été stoppé net par une hospitalisation.

La situation devient différente si des joueurs d'EuroLeague peuvent rejoindre les Bleus. Sylvain Francisco jouera notamment le 24 novembre avec le Panathinaïkos (trois jours avant le match en Estonie), Matthew Strazel le lendemain avec l'Anadolu Efes, le même soir qu'Elie Okobo et Théo Maledon, respectivement avec Dubaï et le Real Madrid. Mais sans eux, le réservoir paraît moins profond à la mène que sur les autres postes.

Gerald Ayayi, Axel Bouteille et Adam Mokoka parmi les habitués

Sur les lignes extérieures, Frédéric Fauthoux dispose de davantage de possibilités. Gerald Ayayi apparaît comme l'un des visages récurrents de ces qualifications. Désormais à Rome, il a participé aux six premières rencontres de la France dans la compétition.

Axel Bouteille présente le même avantage de la continuité. L'ailier a prolongé à Buducnost après sa première saison au Monténégro et connaît parfaitement les fenêtres internationales. Adam Mokoka, joueur de l'Aris Salonique, appartient également au groupe régulièrement sollicité par Fauthoux, qui l'a coaché à Bourg. Ces trois-là ont largement leur place dans le groupe tricolore.

Axel Bouteille semble complémentaire d'Adam Mokoka au poste 3 (photo : Baptiste Da Costa)

Nicolas Lang, Paul Lacombe et Louis Labeyrie offrent d'autres solutions expérimentées. Tous ont déjà été utilisés dans ces fenêtres depuis le début des qualifications, même si leur situation et leur niveau de performance en club au moment de la sélection pèseront nécessairement dans les choix du staff.

Joël Ayayi et Yakuba Ouattara, deux situations à surveiller

Joël Ayayi constitue un cas particulier. Le joueur du Paris Basketball figurait dans la liste élargie de la fenêtre estivale et a disputé les rencontres contre la Slovénie et la Suède. Son éventuelle présence en novembre dépendra notamment de sa disponibilité alors que Paris évolue en EuroLeague, mais ne compte pas vraiment sur lui.

La situation de Yakuba Ouattara est différente. Sans club actuellement, l'ancien capitaine de Monaco devra d'abord voir comment évolue sa situation professionnelle au cours des prochaines semaines. Un retour à la compétition d'ici novembre pourrait éventuellement le replacer dans la discussion.

Melvin Ajinça et Abdoulaye N'Doye peuvent-ils bousculer la hiérarchie ?

Les deux mois qui précèdent le rassemblement peuvent aussi permettre à certains joueurs de Betclic ELITE de se rapprocher de l'équipe de France.

Melvin Ajinça sera particulièrement observé avec Le Mans, qu'il a rejoint cet été. Une installation durable parmi les joueurs majeurs du MSB pourrait ouvrir la question d'une première apparition avec les A.

PROFIL JOUEUR Melvin AJINÇA Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 202 cm Âge: 22 ans (26/06/2004) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 17 #17 REB 4 #49 PD 2 #53

Même réflexion pour Abdoulaye N'Doye à Strasbourg. Sa polyvalence sur les postes extérieurs offre un profil différent de ceux déjà utilisés par Frédéric Fauthoux. Son début de saison avec la SIG donnera une première indication sur la possibilité de le voir entrer dans la discussion.

Deux joueurs encore plus jeunes pourraient également profiter d'une progression rapide : Hugo Yimga-Moukouri à Nanterre et Nathan Soliman à la JL Bourg. À ce stade, leur présence relèverait davantage d'une ouverture vers l'avenir, mais leurs responsabilités en club seront à suivre jusqu'en novembre.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Faut-il déjà sélectionner Nathan Soliman en équipe de France A ? Oui

Non

Armel Traoré et Zacharie Perrin parmi les nouveaux candidats à l'étranger

Les Français évoluant dans les autres grands championnats européens élargissent encore le champ des possibles.

Armel Traoré a rejoint Ulm cet été, au sein d'un effectif comprenant plusieurs Français. Ses performances en Allemagne peuvent lui permettre de se rapprocher d'une première sélection chez les A.

Zacharie Perrin mérite également d'être placé sur la liste de surveillance. Après une saison à 13,1 points et 8,1 rebonds en EuroCup avec Hambourg, l'intérieur a rejoint Lleida en Liga Endesa. Il a déjà marqué les esprits en septembre avec 16 points et 16 rebonds contre le FC Barcelone en finale de la Ligue catalane, puis une première victoire contre Valencia en Liga Endesa.

À 22 ans, l'ancien MVP de l'EuroBasket U20 n'a encore jamais joué avec l'équipe de France A. Deux mois convaincants en Espagne pourraient néanmoins faire évoluer son statut.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Zacharie Perrin va-t-il effectuer ses débuts en équipe de France A en novembre 2026 ? Oui

Non

Noua, Vautier, Pansa, Boutsiele : beaucoup de possibilités à l'intérieur

À l'intérieur, Amine Noua apparaît comme l'une des options les plus naturelles. Il était présent en février puis encore lors des fenêtres estivales, y compris avec les cadres NBA revenus en sélection.

Amine Noua sera probablement l'un des cadres de l'équipe de France en novembre (photo : Guillaume Poumarede)

Au poste 4, Damien Inglis revient également dans l’équation. Après deux saisons au Japon, l’intérieur retrouve le circuit européen avec Bahçeşehir, en EuroCup. Déjà appelé en équipe de France lors de la saison 2022-2023 - il était titulaire aux côtés de Victor Wembanyama -, il présente un profil expérimenté et sa réadaptation au basket européen sera à suivre durant les premières semaines de la saison.

Bastien Vautier sera également à suivre avec Bilbao. Après son passage à l'ASVEL, le pivot a rejoint le club basque pour évoluer en Liga Endesa, où son savoir-faire offensif pourrait être mis en valeur.

Jean-Marc Pansa dispose désormais lui aussi d'un contexte favorable à une candidature. L'intérieur a signé à Murcie après une saison à 11,5 points et 6,7 rebonds en Basketball Champions League avec Sabah. Déjà international français lors des fenêtres de la saison 2024-2025, il aura l'occasion de se mesurer chaque semaine au niveau de la Liga Endesa.

Jerry Boutsiele, coéquipier d'Axel Bouteille à Buducnost, représente une autre possibilité expérimentée. Louis Labeyrie peut également retrouver ce rôle de joueur de fenêtre qu'il occupait encore en novembre 2025.

Lionel Gaudoux, désormais à Bourg, sera dans le radar de Frédéric Fauthoux. Déjà vu avec l’équipe de France lors de la saison 2025-2026, l’intérieur a montré qu’il pouvait être productif dans ce rôle de joueur de fenêtre et fait partie des solutions déjà connues du staff tricolore.

Lionel Gaudoux au dunk avec l'équipe de France contre la Belgique (photo : Baptiste Da Costa)

Mouhammadou Jaiteh, le grand point d'interrogation

Mouhammadou Jaiteh constitue un dossier à part. Éloigné des terrains pendant près d'un an après une grave blessure, l'ancien intérieur de Monaco et de la Virtus Bologne était annoncé début septembre proche d'un prêt à Naples, engagé en EuroCup.

Son retour effectif à la compétition et son état de forme détermineront évidemment la suite. S'il retrouve du rythme et un rôle conséquent au cours des prochaines semaines, son expérience avec l'équipe de France - pivot titulaire lors de l'EuroBasket 2025 - pourrait néanmoins le replacer parmi les possibilités du staff.

Mouhammadou Jaiteh va-t-il retrouver l'équipe de France A ? (photo : Julie Dumélié)

Quels renforts EuroLeague pour le deuxième match ?

Enfin, la composition du groupe pourrait évoluer pendant la fenêtre. La France avait déjà intégré plusieurs joueurs d'EuroLeague lors des précédents rassemblements lorsque leur calendrier le permettait. En février, Sylvain Francisco, Élie Okobo et Jaylen Hoard avaient notamment figuré dans la liste, avec des disponibilités différentes selon les rencontres.

Joël Ayayi sera donc à surveiller, comme d'autres Français d'EuroLeague susceptibles d'être libérés par leur club (Bodian Massa ?). La proximité entre les calendriers des clubs et celui des sélections déterminera les possibilités réelles.

À deux mois de la fenêtre, une tendance se dégage néanmoins : Sene et Benitez offrent des solutions connues à la mène ; Gerald Ayayi, Bouteille, Mokoka, Lang ou Lacombe fournissent de nombreuses possibilités sur les lignes extérieures ; Noua, Vautier, Pansa, Boutsiele et Labeyrie constituent un réservoir conséquent à l'intérieur. Derrière eux, Ajinça, N'Doye, Traoré, Perrin, Yimga-Moukouri ou Soliman auront quelques semaines pour tenter de bousculer cette hiérarchie.