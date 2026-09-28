Une première réussie pour Adrien Moerman en Suisse

Quelques jours seulement après son arrivée en Suisse, Adrien Moerman (2,02 m, 38 ans) a déjà effectué ses débuts avec Fribourg Olympic. Dimanche 27 septembre, l'intérieur français était titulaire pour la réception d'Union Neuchâtel, à l'occasion de la première journée du championnat suisse 2026-2027.

Fribourg a rapidement pris les commandes. Les joueurs de Thibaut Petit ont remporté le premier quart-temps 24-12, avant de conserver onze longueurs d'avance à la pause (42-31), puis à l'issue du troisième quart-temps (60-49). Union Neuchâtel est toutefois revenu dans la partie en fin de rencontre, jusqu'à se rapprocher à trois points (71-68), sans parvenir à renverser le champion de Suisse en titre. Fribourg s'est finalement imposé 75-68.

Pour cette première apparition, Adrien Moerman a passé 23 minutes sur le parquet. Il a compilé 9 points à 4/9 aux tirs (4/6 à 2-points, 0/3 à 3-points et 1/1 aux lancers francs), 12 rebonds dont 2 offensifs, 2 interceptions et aucune perte de balle pour une évaluation de 18. Il termine également avec le meilleur +/- de Fribourg : +21.

Déjà le meilleur rebondeur de Fribourg

Avec ses 12 prises, Moerman a été le meilleur rebondeur de la rencontre. Une contribution importante pour une équipe fribourgeoise qui a largement dominé ce secteur avec 54 rebonds contre 33 à Neuchâtel.

PROFIL JOUEUR Adrien MOERMAN Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 38 ans (07/08/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 10,9 #61 REB 5,9 #23 PD 1,4 #138

Le Français n'a pas eu besoin d'un gros volume offensif pour peser sur cette première sortie. Ses quatre paniers sont tous venus à l'intérieur de l'arc, tandis que Boris Mbala s'est chargé de mener l'attaque de Fribourg avec 21 points. En face, Zion Russell a maintenu Neuchâtel dans la rencontre avec 40 points sur les 68 de son équipe.

Arrivé à Fribourg le 22 septembre, l'ancien international français s'est engagé pour trois mois, jusqu'au 23 décembre 2026, afin de renforcer l'effectif après la blessure de Natan Jurkovitz. À 38 ans, l'ex limougeaud, double vainqueur de l'EuroLeague, découvre ainsi le championnat suisse après une longue carrière au plus haut niveau européen.

Une première réussie collectivement

Pour Moerman comme pour Fribourg, l'essentiel est également comptable : le champion de Suisse en titre commence sa saison par une victoire. La SB League 2026-2027 réunit dix équipes.

Fribourg devra désormais enchaîner rapidement : son prochain rendez-vous est programmé mercredi 30 septembre sur le parquet du BBC Monthey-Chablais.