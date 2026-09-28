Nolan Traoré, rétabli et prêt pour le camp d’entraînement des Nets

Bonne nouvelle pour Nolan Traoré. Après avoir subi une arthroscopie du genou droit l'empêchant de participer à la Summer League avec les Nets, le Français est désormais en mesure de reprendre l’entraînement avec sa franchise. Le directeur général de la franchise, Sean Marks, a confirmé dimanche que son joueur était en bonne santé et prêt à participer au camp d’entraînement.

Sean Marks said Nolan Traore will "be ramped up a little bit" during training camp as he returns from arthroscopic knee surgery, but the team doesn't expect him to miss any days. — Erik Slater (@ErikSlater_) 28 septembre 2026

Une opération derrière lui, la reprise en ligne de mire

« Nolan verra son entraînement intensifié progressivement pendant le camp, mais je ne pense pas qu'il manquera de jours, » a assuré le dirigeant de l'équipe new-yorkaise.

Ainsi, Nolan Traoré devrait pouvoir s'exprimer dès la présaison de Brooklyn qui démarre par un match le 7 octobre face aux Hornets avant de disputer trois matchs de plus en l'espace d'une semaine.

Cependant, le tricolore pourrait voir son retour s’accompagner de quelques restrictions afin de gérer progressivement sa charge de travail. Sa disponibilité représente une étape importante pour le joueur, qui pourra retrouver le groupe et préparer la nouvelle saison dans des conditions plus favorables.

Un rôle à conquérir dans l’effectif de Brooklyn

À 20 ans, l'ancien joueur de Saint-Quentin aborde une saison importante pour la suite de son développement. Le meneur français devra profiter de la préparation pour retrouver son rythme et convaincre le staff de lui accorder une place dans la rotation alors que la concurrence s’annonce toutefois importante sur les lignes extérieures des Nets.

Nolan Traoré Poste : Meneur

Taille : 191 cm

Âge : 20 ans

Nationalité : France

Club : Brooklyn Nets Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,9 #243 REB 1,8 #444 PD 3,8 #79

Après une première saison marquée par les pépins physiques, sa priorité sera d’abord de retrouver pleinement ses sensations, puis de s’imposer dans un effectif où les minutes seront disputées.

L'an dernier, Nolan Traoré s'est montré plutôt discret pour ses débuts en NBA malgré quelques pointes au scoring intéressantes (8,9 points, 3,8 passes décisives en 22,2 minutes de moyenne). Sa participation au camp d’entraînement constitue donc une première étape encourageante, sans pour autant garantir un rôle précis pour le début de saison.