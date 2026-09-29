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Paris Basketball - Partizan Belgrade : où et quand regarder le match d’EuroLeague ce mardi ?

Paris Basketball - Partizan Belgrade est l’une des affiches de la 2e journée d’EuroLeague ce mardi 29 septembre. Le premier match européen de la saison à l’adidas arena débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1.
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Paris Basketball - Partizan Belgrade : où et quand regarder le match d’EuroLeague ce mardi ?
Terry Tarpey et le coach Maxime Lefèvre lors de Nancy - Paris Basketball
Crédit photo : Victor Lecomte
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Le Paris Basketball retrouve son public européen. Cinq jours après une entrée en matière compliquée sur le parquet du Panathinaïkos (91-72), le club de la capitale reçoit le Partizan Belgrade ce mardi 29 septembre à l’adidas arena. Le coup d’envoi de cette rencontre de la 2e journée d’EuroLeague est programmé à 20h45.

Pour ceux qui ne seront pas dans l'enceinte parisienne, la rencontre sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 1. La chaîne a récupéré une partie des droits de l’EuroLeague pour la saison 2026-2027 et diffuse notamment l’intégralité des rencontres du Paris Basketball et de l’ASVEL.

Paris Basketball - Partizan Belgrade sur beIN SPORTS 1

Le rendez-vous est donc fixé à 20h45 sur beIN SPORTS 1 pour suivre Paris Basketball - Partizan Belgrade. La rencontre peut également être suivie via EuroLeague TV, la plateforme officielle de la compétition, qui propose l’ensemble des matches de la saison.

Ce sera la première sortie européenne à domicile de la saison pour les joueurs de Maxime Lefèvre. Paris reste sur une lourde défaite chez le Panathinaïkos lors de la 1re journée, tandis que cette réception lance une séquence de trois rencontres consécutives d’EuroLeague à l’adidas arena : le Partizan ce mardi, le Zalgiris Kaunas jeudi 1er octobre puis l’ASVEL mercredi 7 octobre.

Quatre anciens Parisiens de retour à l’adidas arena

Cette affiche aura également une saveur particulière en raison des nombreux visages connus présents dans les rangs du Partizan. Kyle Allman, Kevarrius Hayes, Lamar Stevens et Derek Willis - bien que blessé -, tous passés par Paris, vont retrouver l’adidas arena sous le maillot du club de Belgrade. Le Paris Basketball a annoncé qu’il profiterait de la rencontre pour célébrer leur retour.

Après sa défaite à Athènes, Paris cherchera surtout à décrocher son premier succès de la saison en EuroLeague devant son public.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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