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NBA : Jaylen Brown, LeBron James, Giannis Antetokounmpo... Ces stars qui vont porter un nouveau maillot cette saison

L'intersaison NBA a rebattu les cartes. Entre transferts retentissants et nouvelles associations, plusieurs des plus grandes stars de la ligue s'apprêtent à découvrir un nouvel environnement. De Giannis Antetokounmpo à LeBron James, en passant par Jaylen Brown, tour d'horizon des joueurs qui arboreront un nouveau maillot lors de la saison 2026-2027.
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Résumé
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NBA : Jaylen Brown, LeBron James, Giannis Antetokounmpo... Ces stars qui vont porter un nouveau maillot cette saison
Jaylen Brown étrenne sa nouvelle tunique pour la saison prochaine
Crédit photo : Bill Streicher-Imagn Images
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Le média day NBA passé, les joueurs ont pu se présenter face à la presse à trois semaines du début de la saison. Si pour certains cette rentrée des classes apparaissait comme habituelle, pour d'autres et notamment bon nombre de stars, cela a été l'occasion d'étrenner pour la première fois leur nouvelle tunique.

En effet, cette intersaison s'est avérée extrêmement mouvementée dans la grande ligue avec plusieurs transferts chocs. Et si l'on parle de surprise, rien ne semble en capacité de surpasser la stupéfaction créée par la signature de LeBron James du côté des Sixers.

Après 8 saisons chez les Lakers et auréolé d'un titre de champion en 2020, le King a décidé de retourner dans "sa" Conférence Est. A 41 ans, le quadruple MVP n'a qu'une chose en tête : gagner. Et pour ce faire, l'ancien joueur des Cavaliers pourra compter sur un roster impressionnant.

Un effectif All-Time

Philadelphie est parvenu à regrouper certaines des plus grandes stars du moments comme Joel Embiid, Jaylen Brown et donc LBJ pour tenter de renouer avec le succès après 43 ans d'attente. Cependant, le partage du ballon et des responsabilités constituera l'un des enjeux majeurs de la saison des Sixers, sans quoi malgré un effectif clinquant, Philly aura du mal à jouer les premiers rôles dans une conférence Est renforcée.

Cette augmentation de qualité sur la côte Atlantique s'explique notamment par un autre transfert majeur, celui de Giannis Antetokounmpo au Heat. Le géant grec semblait arriver au bout de son aventure avec les Bucks et souhaitait retrouver une équipe ambitieuse.

Giannis Antetokounmpo veut retrouver des couleurs

C'est chose faite en rejoignant Miami et Bam Adebayo pour former une raquette assez effrayante. Le Greek Freak arrive en Floride en forme après une saison perturbée par les blessures, et sa gestion étrange par les dirigeants de Milwaukee.

Jaylen Brown aussi est parti en froid avec ses anciens dirigeants. Le MVP des finales 2024 a quitté les Celtics cet été après 10 saisons dans le Massachusetts et une collaboration marquante avec Jayson Tatum. En imbroglio avec le front office de Boston, la situation apparaissait comme intenable et JB s'est envolé pour les Sixers en compagnie de LeBron James. A voir comment toutes ces stars parviendront à cohabiter sous un même toit mais au vu du caractère de Jaylen Brown, l'équilibre collectif pourrait vite voler en éclat.

Enfin, à l'Ouest la manœuvre principale concerne les Wolves. Minnesota a fait sauter son ancien projet : exit Julius Randle et Naz Reid et bienvenue à LaMelo Ball. L'ancien meneur des Hornets ramène son talent créatif à l'Ouest et son duo avec Anthony Edwards fait déjà saliver. Si l'association entre les deux All-Star fonctionne, Minny ne sera plus très loin des Finales de Conférence.

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