Recherche
Recherche
Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Fos rappelle encore l'un de ses ex : un ailier de renom revient chez les BYers

ELITE 2 - Garlon Green revient à Fos Provence, où l’ailier-fort américain avait déjà évolué en 2022-2023. Après une dernière saison à 17,4 points de moyenne avec Antibes en ELITE 2, il rejoint des BYers promus tardivement et battus par le HTV pour leur première sortie.
|
Résumé
Écouter
Fos rappelle encore l'un de ses ex : un ailier de renom revient chez les BYers
Garlon Green est de retour à Fos Provence
Crédit photo : Christophe CANET
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Fos Provence continue de miser sur des visages connus. Les BYers ont fait revenir Garlon Green (2,01 m, 35 ans), déjà passé par le club lors de la saison 2022-2023. L’Américain arrive en provenance d’Antibes, où son passage aura été contrasté malgré une production individuelle importante en ELITE 2. Son recrutement permet à Fos de compléter son effectif après la défaite contre le HTV (76-82) lors de la première journée.


Garlon Green retrouve Fos Provence et Rémi Giuitta

Quatre ans après son premier passage dans les Bouches-du-Rhône, Garlon Green va donc de nouveau porter le maillot fosséen. Il y retrouvera notamment Rémi Giuitta, désormais directeur sportif du club et qui était son entraîneur lors de la saison 2022-2023. Mais cette fois, c'est Abgue Barakaou le coach des BYers.

Promu tardivement en ELITE 2, Fos Provence avait encore besoin de compléter son groupe après le début de la saison. Les BYers se sont inclinés 76-82 contre le HTV lors de la première journée, avant d'ajouter l'Américain à leur effectif.

Green rejoint notamment Michael Oguine (1,88 m, 29 ans), Junior Etou (2,03 m, 32 ans), Melvyn Da Silva (2,00 m, 27 ans), Raijon Kelly (1,92 m, 33 ans), Maydden N'nah Ndong (1,93 m, 26 ans), Mathis Keita (1,92 m, 34 ans), Seydou Diallo (1,96 m, 22 ans), Yannis Mendy (1,99 m, 30 ans) et Warren Bouraima (1,90 m, 21 ans).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Garlon Green.jpg
Garlon GREEN
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 35 ans (11/01/1991)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
17,4
#4
REB
5,7
#26
PD
1,7
#110

Une dernière saison à 17,4 points avec Antibes

Garlon Green sort d'une saison statistiquement productive avec les Sharks d'Antibes. En 29 rencontres d'ELITE 2 en 2025-2026, il tournait à 17,4 points à 44,4% aux tirs, dont 42,2% à 3-points sur 4 tentatives par rencontre, 5,7 rebonds et 1,7 passe décisive en 31 minutes de moyenne.

Son rendement n'avait toutefois pas totalement répondu aux attentes placées en lui à Antibes, où son salaire était le plus important de la division. Son aventure azuréenne s'est ainsi terminée après trois saisons.

LIRE AUSSI

Un renfort expérimenté pour les BYers en ELITE 2

Avec ce retour, Fos Provence récupère un joueur dont le profil est déjà parfaitement identifié en ELITE 2. Capable d'évoluer aux postes 3 et 4, Garlon Green apporte notamment son adresse extérieure à un groupe constitué dans des délais raccourcis après la promotion tardive des Provençaux.

ELITE 2
ELITE 2
Suivre
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Fos rappelle encore l'un de ses ex : un ailier de renom revient chez les BYers