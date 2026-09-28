Fos rappelle encore l'un de ses ex : un ailier de renom revient chez les BYers

Fos Provence continue de miser sur des visages connus. Les BYers ont fait revenir Garlon Green (2,01 m, 35 ans), déjà passé par le club lors de la saison 2022-2023. L’Américain arrive en provenance d’Antibes, où son passage aura été contrasté malgré une production individuelle importante en ELITE 2. Son recrutement permet à Fos de compléter son effectif après la défaite contre le HTV (76-82) lors de la première journée.

Garlon Green retrouve Fos Provence et Rémi Giuitta

Quatre ans après son premier passage dans les Bouches-du-Rhône, Garlon Green va donc de nouveau porter le maillot fosséen. Il y retrouvera notamment Rémi Giuitta, désormais directeur sportif du club et qui était son entraîneur lors de la saison 2022-2023. Mais cette fois, c'est Abgue Barakaou le coach des BYers.

Promu tardivement en ELITE 2, Fos Provence avait encore besoin de compléter son groupe après le début de la saison. Les BYers se sont inclinés 76-82 contre le HTV lors de la première journée, avant d'ajouter l'Américain à leur effectif.

Green rejoint notamment Michael Oguine (1,88 m, 29 ans), Junior Etou (2,03 m, 32 ans), Melvyn Da Silva (2,00 m, 27 ans), Raijon Kelly (1,92 m, 33 ans), Maydden N'nah Ndong (1,93 m, 26 ans), Mathis Keita (1,92 m, 34 ans), Seydou Diallo (1,96 m, 22 ans), Yannis Mendy (1,99 m, 30 ans) et Warren Bouraima (1,90 m, 21 ans).

PROFIL JOUEUR Garlon GREEN Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 35 ans (11/01/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 17,4 #4 REB 5,7 #26 PD 1,7 #110

Une dernière saison à 17,4 points avec Antibes

Garlon Green sort d'une saison statistiquement productive avec les Sharks d'Antibes. En 29 rencontres d'ELITE 2 en 2025-2026, il tournait à 17,4 points à 44,4% aux tirs, dont 42,2% à 3-points sur 4 tentatives par rencontre, 5,7 rebonds et 1,7 passe décisive en 31 minutes de moyenne.

Son rendement n'avait toutefois pas totalement répondu aux attentes placées en lui à Antibes, où son salaire était le plus important de la division. Son aventure azuréenne s'est ainsi terminée après trois saisons.

Un renfort expérimenté pour les BYers en ELITE 2

Avec ce retour, Fos Provence récupère un joueur dont le profil est déjà parfaitement identifié en ELITE 2. Capable d'évoluer aux postes 3 et 4, Garlon Green apporte notamment son adresse extérieure à un groupe constitué dans des délais raccourcis après la promotion tardive des Provençaux.