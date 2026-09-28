Ismaël Kamagate est de nouveau un joueur de basket en compétition officielle. Éloigné des parquets depuis le début du mois d’avril en raison d’une blessure au genou contractée à l’entraînement avec le Besiktas Istanbul, le pivot français a effectué son retour dimanche 27 septembre sous le maillot de Varèse. Entré en jeu lors de la première journée du championnat italien face à la Virtus Bologne, il a disputé 11 minutes pour 5 points, 6 rebonds et 1 passe décisive dans la défaite de son équipe (69-90).

Ismaël Kamagate retrouve les parquets après près de six mois

Il fallait remonter au 6 avril pour retrouver la trace d'Ismaël Kamagate sur une feuille de statistiques en match officiel. Le Franco-Ivoirien avait alors joué neuf minutes contre le Pinar Karsiyaka Izmir avec le Besiktas, avant d'être touché au genou à l'entraînement quelques jours plus tard. Cette blessure l'avait contraint à mettre un terme prématuré à sa saison.

Son absence était notamment tombée au plus mauvais moment pour le club stambouliote. Kamagate avait manqué la fin de l'EuroCup, dont la finale perdue contre la JL Bourg, puis les playoffs du championnat turc. Besiktas et le Parisien avaient finalement acté leur séparation au début du mois de juillet.

Varèse lui a ensuite offert l'occasion de revenir en Italie, où il avait déjà évolué avec Milan puis Derthona. Le club lombard avait annoncé son arrivée durant l'été. Début septembre, Kamagate avait repris le travail au même rythme que ses coéquipiers, avec l'objectif d'être opérationnel pour l'ouverture du championnat contre la Virtus Bologne.

5 points et 6 rebonds en 11 minutes contre la Virtus

Pour ce premier match officiel depuis sa blessure, son temps de jeu est logiquement resté limité. Kamagate a néanmoins été productif avec 5 points à 2/2 aux tirs et 1/2 aux lancers francs, auxquels il a ajouté 6 rebonds, dont 2 offensifs, et 1 passe décisive en 11 minutes.

Varèse n'a en revanche pas réussi à inquiéter durablement la Virtus de Kevin Kokila (pour le coup à l'arrêt). Menée 39-47 à la pause, l'équipe de Giannis Kastritis est revenue à deux longueurs dans le troisième quart-temps (56-58) avant de subir l'accélération de Bologne et de s'incliner 69-90.

Pour Kamagate, l'essentiel se situait ailleurs avec ce premier match officiel depuis près de six mois. L'ancien joueur d'Orléans et Paris va désormais pouvoir progressivement retrouver du rythme au sein d'une équipe de Varèse également engagée en Basketball Champions League cette saison.