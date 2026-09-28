Recherche
Recherche
Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Le derby occitan de NM1 reporté à cause d'un problème sanitaire

Le derby occitan de la 3e journée de NM1 entre Tarbes-Lourdes et Toulouse, qui devait se jouer mardi 29 septembre, a été reporté. Des légionelles ont été détectées dans les installations sanitaires du Palais des Sports de Tarbes, entraînant la fermeture provisoire de l’équipement.
|
Résumé
Écouter
Le derby occitan de NM1 reporté à cause d'un problème sanitaire
Un problème de légionelles prive Tarbes-Lourdes de son derby contre Toulouse
Crédit photo : Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Tarbes-Lourdes ne recevra pas Toulouse comme prévu ce mardi 29 septembre. La rencontre de la 3e journée de Nationale 1 a été reportée en raison d’un problème sanitaire au Palais des Sports du quai de l’Adour.

Des légionelles ont été détectées dans les installations sanitaires de l’enceinte tarbaise. Le service des sports de la mairie de Tarbes a ainsi annoncé la fermeture provisoire du Palais des Sports.

« Suite à la détection de légionelle sur les installations sanitaires du palais des sports, cette structure est provisoirement fermée », a indiqué la municipalité, dans des propos rapportés par La Dépêche du Midi.

La détection de ces bactéries, empêche donc pour le moment l’Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket d’utiliser sa salle habituelle.

LIRE AUSSI

Tarbes-Lourdes également privé de sa salle d’entraînement

Au-delà du report du derby contre Toulouse, cette fermeture pose un problème logistique immédiat au club bigourdan. Tarbes-Lourdes doit désormais trouver une solution pour pouvoir s’entraîner tant que le Palais des Sports reste inaccessible.

Les possibilités de repli apparaissent limitées. D’après le média du sud-ouest, le gymnase Massey de Tarbes ne répond pas aux conditions permettant d'accueillir une rencontre de troisième niveau national, tandis que la salle de Lourdes n'est disponible pour les matchs que le vendredi.

Aucune nouvelle date n'a encore été communiquée pour la réception de Toulouse. Après deux journées, Tarbes-Lourdes présente un bilan d'une victoire et une défaite, après son succès contre Bordeaux (89-85) puis son revers à Vitré (69-66).

Tarbes-Lourdes

Derniers résultats

DateMatch
18/09/2026Tarbes-Lourdes 89 - 85 JSA Bordeaux
25/09/2026Vitré 69 - 66 Tarbes-Lourdes

Prochains matchs

DateMatch
29/09/2026Tarbes-Lourdes - Toulouse
02/10/2026Pays de Fougères - Tarbes-Lourdes
09/10/2026Tarbes-Lourdes - Chartres
16/10/2026US Laval - Tarbes-Lourdes
20/10/2026Tarbes-Lourdes - Challans
NM1
NM1
Suivre
Toulouse
Toulouse
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit