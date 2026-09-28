Le derby occitan de NM1 reporté à cause d'un problème sanitaire

Tarbes-Lourdes ne recevra pas Toulouse comme prévu ce mardi 29 septembre. La rencontre de la 3e journée de Nationale 1 a été reportée en raison d’un problème sanitaire au Palais des Sports du quai de l’Adour.

Des légionelles ont été détectées dans les installations sanitaires de l’enceinte tarbaise. Le service des sports de la mairie de Tarbes a ainsi annoncé la fermeture provisoire du Palais des Sports.

« Suite à la détection de légionelle sur les installations sanitaires du palais des sports, cette structure est provisoirement fermée », a indiqué la municipalité, dans des propos rapportés par La Dépêche du Midi.

La détection de ces bactéries, empêche donc pour le moment l’Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket d’utiliser sa salle habituelle.

Tarbes-Lourdes également privé de sa salle d’entraînement

Au-delà du report du derby contre Toulouse, cette fermeture pose un problème logistique immédiat au club bigourdan. Tarbes-Lourdes doit désormais trouver une solution pour pouvoir s’entraîner tant que le Palais des Sports reste inaccessible.

Les possibilités de repli apparaissent limitées. D’après le média du sud-ouest, le gymnase Massey de Tarbes ne répond pas aux conditions permettant d'accueillir une rencontre de troisième niveau national, tandis que la salle de Lourdes n'est disponible pour les matchs que le vendredi.

Aucune nouvelle date n'a encore été communiquée pour la réception de Toulouse. Après deux journées, Tarbes-Lourdes présente un bilan d'une victoire et une défaite, après son succès contre Bordeaux (89-85) puis son revers à Vitré (69-66).