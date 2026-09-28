Une intérieure française débarque à Chypre

L’Asbis AEL Limassol a officialisé l’arrivée de Sarah Ousfar (1,83 m, 33 ans) pour la saison à venir. L’intérieure, qui portera le numéro 8, quitte la France après trois exercices à La Roche Vendée. Elle rejoint un club chypriote entraîné par Michalis Kounounis.

Sarah Ousfar Poste : Ailier fort

Taille : 183 cm

Âge : 33 ans

Nationalité : France

Club : Roche Vendée Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,9 #78 REB 5,6 #24 PD 1,8 #53

Un parcours forgé en Ligue Féminine 2

Passée par le centre de formation de Basket Landes, Sarah Ousfar a ensuite évolué au Havre, puis à Reims (2014-2019), à Angers (2019-2021) et à l’USO Mondeville (2021-2023). C’est dans cette dernière équipe qu’elle a signé sa saison la plus aboutie, avec 11 points et 7,9 rebonds de moyenne en 2022-2023. Cette production l’avait d’ailleurs installée parmi les intérieures les plus en vue de la deuxième division (Ligue Féminine 2) avant son arrivée dans l’élite la saison suivante.

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Trois saisons à La Roche Vendée

L’intérieure française a rejoint La Roche Vendée en 2023. Elle y a notamment été nommée capitaine de son équipe lors de la saison 2024-2025, marquée par la lutte pour le maintien. Lors de son dernier exercice sous ces couleurs, en 2025-2026, elle a tourné à 6,7 points, 5,3 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne en 28 matchs disputés.

Face à Charnay en EuroCup

Fondé en 1967, Asbis AEL Limassol évolue en première division chypriote mais aussi en EuroCup féminin. Le club se trouve dans le groupe A en compagnie de Charnay, le Zabiny Brno et le HBA Helsinki. À 33 ans, Sarah Ousfar quitte ainsi le championnat de France pour découvrir un nouvel environnement, sous la direction de Michalis Kounounis. La poste 4 tricolore s’apprête en effet à connaître sa première expérience à l’étranger après plus de 10 ans passés en France entre la Ligue Féminine 2 et La Boulangère WonderLigue. Elle vient donc apporter à sa nouvelle équipe toute son expérience accumulée lors de sa carrière française.