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La victoire chez le champion en titre et le dunk de la journée : les bons débuts de Zacharie Perrin en Liga Endesa

Zacharie Perrin a inscrit 11 points et pris 7 rebonds ce dimanche lors de la victoire de Lleida à Valencia (105-100), en ouverture de la Liga Endesa. Le club catalan a battu le champion d’Espagne en titre pour son premier succès sur ce parquet, tout en établissant son record de points dans le championnat.
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Résumé
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La victoire chez le champion en titre et le dunk de la journée : les bons débuts de Zacharie Perrin en Liga Endesa
Zacharie Perrin a planté un gros dunk sur Kameron Taylor ce dimanche
Crédit photo : acb Photo / Miguel Ángel Polo
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C'est ce qui s'appelle un départ réussi en Liga Endesa. Ce dimanche, Zacharie Perrin a remporté son premier match dans le championnat espagnol face au tenant du titre, Valencia, avec sa nouvelle formation de Lleida.

Mené de trois points à la pause, Lleida a dominé la deuxième mi-temps à la Roig Arena pour l'emporter 105-100. Zacharie Perrin, titulaire, a participé à ce succès avec 11 points et 7 rebonds. Les anciens joueurs LNB James Batemon et Darius McGhee ont été les deux meilleurs marqueurs du club catalan, qui lance sa saison de Liga Endesa par une victoire.

Zacharie PERRIN
Zacharie PERRIN
11
PTS
7
REB
0
PDE
Logo Liga Endesa
VAL
100 105
LLE

Zacharie Perrin ramène Lleida au contact avant la pause

Valencia a compté jusqu’à huit points d’avance dans le deuxième quart-temps. Une action à 3-points de Perrin a réduit l’écart à 53-50 juste avant la pause. Le Bisontin a terminé la rencontre avec 5 tirs à deux points réussis sur 8 tentatives pour finir à 15 d'évaluation en 26 minutes et 35 secondes. Une première performance solide qui confirme sa belle pré-saison, face à son compatriote Neal Sako (7 points à 3/3 et 5 rebonds en 13 minutes).

Lleida a ensuite pris les commandes à la fin du troisième quart-temps (76-72). Perrin s’est aussi illustré par un dunk (voir ci-dessus) qui lui vaut de figurer en tête du Top 5 du week-end, face à l'ex-Strasbourgeois Kameron Taylor dans le dernier quart-temps.

Batemon fait la différence après le retour de Valencia

Valencia est revenu à égalité à trois minutes de la fin (89-89), avant que James Batemon ne marque un tir à 3-points, puis quatre points supplémentaires. Lleida a conservé son avance jusqu’au bout. L'ancien joueur de Vichy-Clermont et Vichy a terminé avec 23 points, devant Darius McGhee (21 points).

Ce succès est le premier de Lleida sur le parquet de Valencia Basket, où le club s’était incliné lors de ses deux précédents déplacements. Ses 105 points constituent également un record en Liga Endesa, devant les 103 inscrits contre Tenerife lors de la saison 2025-2026. Pour Valencia, qui s'était imposé de 2 points deux jours plus tôt sur le parquet du Besiktas, c'est une première alerte. Notamment défensive. Car malgré les 100 points de Nikola Mirotic (14 points et 5 rebonds en 13 minutes) & co, le champion en titre est déjà tombé cette saison.

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